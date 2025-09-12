Expo Prado: Las Anitas y La Elisa arrasaron en la pista Hereford

- espacio publicitario -

En la primera jornada de calificación de Hereford en la Expo Prado, el ingeniero agrónomo Gonzalo Rodríguez Mendaro, jurado de la raza, compartió sus impresiones tras evaluar a las hembras, tanto astadas como mochas.

El jurado destacó el alto nivel de la muestra:

“La fila final, que son las campeonas de cada categoría, ninguna que no debería estar ahí. Realmente cualquiera de las ocho campeonas mochas o de las cinco astadas me llenaron el ojo. Había funcionalidad, productividad, femineidad y, sobre todo, mucha carne con buenos movimientos”.

Rodríguez Mendaro señaló que en varias series la definición fue difícil: “A veces sufría para decidir, pero qué lindo problema cuando las dos opciones son buenas. La cabaña nacional está trabajando bárbaro y me voy muy contento con lo que vi”.

- espacio publicitario -

En cuanto a las grandes campeonas, el jurado no ahorró elogios: Sobre la astada, resaltó que “entró sola, con un ancho natural increíble, muy femenina, gran arco de costilla, muy suave, realmente un resumen de lo que uno busca en una vaquillona”.

Respecto a la mocha, explicó que “tenía un largo y una altura destacados, perfecta articulación, suavidad adelante y mucho músculo. Una vaquillona maravillosa”.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

La Suprema se definió por detalles: “Tuve a punto de darle a la otra, pero no se puede empatar. Ganó por un pelín en el largo, manteniendo firmeza de lomo, gran arco de costilla y una pierna sobresaliente. Fue una decisión muy fina”.

Consultado sobre el peso de los números en la definición, Rodríguez Mendaro fue claro: “Importan mucho los EPD. En general, todas las cabañas presentaron datos en la dirección correcta, con buen crecimiento. Sólo en un caso decidí inclinarme por un detalle en los EPD de crecimiento, porque estaban por debajo del promedio”.

Hembras Polled Hereford de la Expo Prado 2025:

Gran Campeona Polled Hereford y Campeona Suprema de la Raza: Brete 126 de cabaña Las Anitas de J. Ernesto Alfonso e Hijos.

Reservada Gran Campeona y Campeona Vaca Polled Hereford: Brete 148 de Ganadera San Salvador y Gastambide Norbis Hnos.

Tercear Mejor Hembra y Campeona Ternera Mayor Polled Hereford: Brete 120 de cabaña El Paraíso

Hembras Hereford de la Expo Prado 2025:

Gran Campeona y Campeona Vaquillona Menor Hereford: Brete 27 de Walter Carlos Romay Elorza de Cabaña La Elisa.

Reservada Gran Campeona y Campeona Vaquillona Mayor Hereford: Brete 28 de Bernardo Nadal Maisterra

Tercera Mejor Hembra Hereford: Brete 30 de cabaña El Ceibal Miguel Martirena Bove.