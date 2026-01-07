Exitosa inscripción para Reina del Carnaval de Salto 2026

Con una respuesta que superó las expectativas, culminó el período de inscripción de aspirantes para la Elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026. El proceso se desarrolló a través del enlace publicado en el sitio web de la Intendencia de Salto y mediante el número telefónico difundido en placas, medios y comunicados oficiales, lo que facilitó el acceso a un amplio número de interesadas.

El certamen tendrá lugar el sábado 24 de enero, desde las 21 horas, en la explanada del Palacio Córdoba, entre las calles Uruguay y Eduardo Malaquina, detrás de la Plazoleta Roosevelt, escenario tradicional de los principales eventos del Carnaval salteño.

La coordinadora del evento, Evangelina Lechini, destacó el alto interés generado por la convocatoria. “Hubo mucho interés en la inscripción de aspirantes”, señaló, y agregó que el número de personas anotadas confirma la expectativa que despierta la elección de la soberana de la principal fiesta popular del departamento.

En las próximas horas se iniciará la revisión de la nómina de inscriptas para avanzar hacia una instancia de preselección, cuya fecha y modalidad serán anunciadas oportunamente. De esa etapa surgirán las 15 finalistas que desfilarán por la pasarela y competirán por el título de Reina del Carnaval de Salto 2026.

“Nos encantaría tenerlas a todas, pero afortunadamente son muchas las que se inscribieron y ahora tendremos la difícil tarea de definir a las 15 finalistas”, expresó Lechini, subrayando el nivel de participación alcanzado.

Todas las actividades vinculadas al certamen son organizadas e impulsadas por el Gobierno de Salto, en el marco de la programación oficial del Carnaval 2026.

