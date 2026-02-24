Esther María Arís: el Centro de Lenguas Extranjeras de Salto cumple 30 años el 7 de marzo

En una conversación sobre arte, educación pública e integración regional con Brasil, dialogué con la Esp. Prof. Dra. Esther María Arís, Coordinadora Departamental del CLE Salto, sobre el alcance del programa, su impacto formativo y el valor estratégico de aprender idiomas en la enseñanza pública. Es una propuesta gratuita que vale la pena aprovechar. ¡Inscripciones abiertas!

1 – ¿Cómo funciona el CLE?

Los Centros de Lenguas Extranjeras (CLEs) dependen del Programa Centro de Lenguas Extranjeras que se encuentra desde el año 2021 dentro del Departamento de Políticas Lingüísticas (creada en 2018) en la órbita del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Actualmente, cuenta con una coordinación general en Montevideo y 24 centros educativos, distribuidos en los 19 departamentos. Tiene como objetivo la enseñanza gratuita de los idiomas LSU (Lengua de Señas Uruguaya), alemán, francés, italiano, y portugués en el ámbito de la enseñanza pública, no privada, en forma optativa y extracurricular, en régimen de dos sesiones semanales de una hora y media cada una.

Todos los idiomas cuentan con material didáctico para uso interno que son dos módulos por año. Los cursos que están dirigidos a alumnos de 6º, 7°, 8° y 9° grado tienen tres años de duración, mientras que los ofrecidos para alumnos de bachillerato y extraedad (alumnos de los IFD y CERP y funcionarios de ANEP) se realizan en dos años.

Quienes culminen los cursos pueden cursar un año más de profundización (nivel B1 del Marco Común Europeo) y rendir exámenes internacionales también de manera gratuita. Anep es centro examinador de Cambridge, DELF y CELPE_BRAS. Es de destacar que no todos los centros ofrecen todos los idiomas mencionados.

2 – ¿Qué ofrece el CLE en Salto?

Ofrece cursos de los idiomas francés, italiano y portugués de manera presencial y cursos de alemán de manera virtual. El año pasado se ofrecieron cursos virtuales a los alumnos de bachillerato de los liceos rurales del departamento.

3 – ¿Cómo funciona la logística para difundir la oferta a alumnos de instituciones tan diversas como UTU, liceos públicos y escuelas?

Todos los años los propios profesores del centro realizan la difusión: en las escuelas, en los meses de octubre y noviembre, y en los liceos y UTU en marzo, contando también con la valiosa colaboración de inspectores, directores y adscriptas de esas instituciones. Además, de la ayuda que nos dan los medios de comunicación en ese sentido.

Por otra parte, le brindamos continuidad a los alumnos provenientes del proyecto Ensemble, una iniciativa dedicada a introducir el francés en las escuelas públicas, dirigida por ANEP con el apoyo de las embajadas de Francia, Suiza, Bélgica y Canadá. Gracias a esta articulación, los niños que han dado sus primeros pasos en el idioma pueden seguir desarrollando sus habilidades en un entorno que fortalece su aprendizaje y les permite alcanzar un mayor dominio del francés.

4 – ¿Cuál es el objetivo pedagógico principal para un estudiante que alcanza el nivel B1 en este centro?

Son varios los objetivos específicos que pretende el centro. Podemos mencionar:

a) Promover una formación en lenguas extranjeras, en la que el estudiante sea agente activo de su proceso de aprendizaje.

b) Propiciar el desarrollo de competencias que le permitan acceder a las fuentes del conocimiento en sus lenguas originales, a partir del desarrollo de un importante grado de autonomía.

c) Favorecer la formación de un individuo motivado para proseguir el estudio de estas lenguas en niveles superiores.

d) Promover el respeto y la valoración de las diferentes culturas.

5 – ¿Qué impacto tiene en la formación de los estudiantes de la educación pública en Salto?

Los programas de los Centros están articulados en torno a una enseñanza por competencias y enfoque socio-cultural, que se desarrollan a su vez en tres áreas: saber lingüístico, saber hacer y saber ser.

El trabajo a partir de textos y documentos auténticos permite hacer conocer el mundo tomando en cuenta su unidad y su diversidad. El estudio de lenguas extranjeras constituyen un componente fundamental en la formación del individuo en virtud de su potencial papel en la ampliación del acceso a la información, en la participación social y cultural, y en su contribución al desarrollo cognitivo.

Se ha afirmado que cada pueblo tiene una cognición del mundo dependiente de la lengua que habla y, por lo tanto, a cada lengua le corresponde una visión diferente del mundo. Aprender idiomas extranjeros ayuda a comprender mejor la “alteridad”, da una cosmovisión diferente, ayuda a reflexionar sobre los mecanismos usados por la propia lengua, mejora su conocimiento y la comprensión oral.

6 – ¿Qué peso tiene la frontera y la integración regional en la alta demanda que existe hoy por el aprendizaje de portugués?

Mucha. La mayoría de los padres y estudiantes ven la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar posgrados o trabajar en Brasil. En nuestro centro también tienen mucha demanda los cursos de italiano debido a la enorme cantidad de descendientes italianos que hay en nuestro departamento.

7 – ¿En qué consiste la relación de cooperación con institutos como la Alianza Francesa y la Sociedad Italiana cuando los chicos egresan del CLE?

Hay que señalar que todos los alumnos pueden certificar internacionalmente sus conocimientos de segundas lenguas antes de egresar del centro.

Al finalizar los cursos, los estudiantes de francés y de alemán tienen la posibilidad de acceder a becas de intercambio con Francia y Alemania. También, pueden acceder a becas en los institutos privados de enseñanza de idiomas para continuar profundizando en el idioma escogido. En el caso del francés, Salto cuenta con la Alianza Francesa, del italiano con la Sociedad Italiana y en portugués, con el Instituto CEBRA.

8 – ¿De qué manera considerás que el arte puede colaborar con el proceso de adquisición de una lengua extranjera?

Nuestro centro favorece el vínculo con la familia, a través de reuniones con los padres o actividades donde son invitados a participar, y, también, con otras instituciones educativas (liceos, escuelas, UTU) o públicas (museos, teatro, etc) a través de proyectos o salidas didácticas organizada por los profesores.

Además, se caracteriza por organizar charlas abiertas a toda la comunidad educativa sobre temas de interés. De esta forma, a través de nuestras clases y actividades culturales, fomentamos el interés por la lengua extranjera, promoviendo un aprendizaje dinámico y significativo.

En los CLE enseñamos el idioma y, también, acercamos a nuestros estudiantes a la riqueza cultural de ellos a través de su literatura, gastronomía y tradiciones. Por lo tanto, estamos abiertos a proyectos de artistas que deseen colaborar con la función pedagógica de la institución.

9 – ¿Cuáles son los proyectos o metas principales para este ciclo 2026?

Los CLE fueron creados el 7 de marzo de 1996 en la órbita del Codicen (ANEP). Por lo que nuestro Centro y el CLE 1 de Montevideo, cumplen este año, 30 años, ofreciendo a todos los estudiantes de la Educación Pública la posibilidad de acceder al estudio presencial y gratuito de los idiomas, en el marco de las tendencias mundiales que preconizan la competencia plurilingüe y pluricultural. Como consecuencia, el proyecto principal es organizar este festejo.

10 – ¿Qué mensaje le daría a aquellos estudiantes o docentes que aún no se han acercado a conocer la propuesta?

Les diría que concurran a Artigas 580, conozcan el centro y vean los grupos, días y horarios que hay disponibles. Las inscripciones están abiertas y los cursos comienzan el 23 de marzo.

Deben concurrir con fotocopia de su cédula, constancia de estudiante o funcionario y si es menor, venir acompañado de uno de sus padres o tutor.

Recuerden: una persona plurilingüe posee una ventaja competitiva clave; puede interactuar eficazmente en entornos sociales, académicos y laborales al adaptarse a diferentes contextos culturales y lingüísticos.

