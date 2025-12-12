Este viernes, la legendaria Escuela de Samba «La Estrella» hará su presentación en Lazareto

Este viernes 12 la legendaria escuela de samba «La Estrella» presentará su propuesta de cara al Carnaval 2026, con toda la fuerza, ritmo y alegría que la caracteriza.
Bajo la dirección de Pablo Jorge,a «la legendaria» llenará de brillo y color, el barrio Lazareto, donde harán su despliegue para generar una muestra de lo que promete ser una imponente actuación.
La actividad contará con el acompañamiento de todas las escuelas de samba que participan del Carnaval de Salto 2026 y culminará con la presentación de la comparsa anfitriona, que presentará el trabajo realizado durante todo este tiempo.
Con un escenario sobre la calle Cerrito y Cervantes frente a la sede del club Lazareto que oficia de local de ensayo, la fiesta estará acompañada de un gra espectáculo de luces y sonido de primer nivel.
Las actividades carnavaleras que ya empiezan a hacerse sentir por la ciudad y que proyectan lo que será el próximo Carnaval salteño, cuenta con el respaldo y auspicio del Gobierno de Salto en cada instancia.