Están los cuatro campeones, pero… ¡se viene la finalísima!

Más allá de la alta temperatura, el fútbol no faltó. Es del caso revisarlo.



⚽ Campeón Copa de Bronce*

LIVERPOOL

⚽ Campeón Copa de Plata*

GLADIADOR

⚽ Campeón Copa de Oro*

LA REPÚBLICA

⚽ Campeón Clausura 2025*

REMEROS

Liverpool 3-1 San Isidro

La República 4-0 Salto Uruguay

Gladiador 4-1 Orso Bianco

Remeros 3-2 Deportivo VJ

Tras los resultados de ayer en la Liga LIFFA, estos nombres a la hora de la consagración, mientras que el sábado 13 a la hora 17 se jugará la finalísima entre Orso Bianco y Club Remeros Salto en el Campus Remeros a partir de la hora 17.

⚽ Golpazo: Salto FC descendió en categoría juveniles en AUF

Adversidad para Salto Fútbol Club, desde el momento que perdió la categoría en juveniles de la Divisional “A” a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Jugando frente a Montevideo City Torque, Salto perdió en cuatro de las cinco categorías; solo venció en Sub 14. En la tabla global, permaneció veinte puntos por debajo de Deportivo Maldonado, quien zafó de los últimos cuatro puestos que determinan la pérdida de categoría.

⚽ CON LOS CINCO RESULTADOS

Sub 19: Torque 2 Salto Fútbol Club 1.

Sub 17: Torque 6 Salto Fútbol Club 2.

Sub 16: Torque 7 Salto Fútbol Club 1.

Sub 15: Torque 5 Salto Fútbol Club 0.

Sub 14: Salto Fútbol Club 2 Torque 1.

⚽ EN LA TABLA ANUAL

Equipo Puntos Nacional (campeón) 420 Defensor Sporting 351 Peñarol 344 MC Torque 313 Boston River 310 Liverpool 263 Danubio 249 River Plate 249 Wanderers 246 Rentistas 234 Paysandú FC 234 Racing 225 Albion 219 Deportivo Maldonado 189 Salto FC (descendió) 169 Progreso (descendió) 139 Fénix (descendió) 132 Atenas (descendió) 21

⚽ Divisional “C”

La quinta y última fecha se complementó ayer en la Divisional “C”, tras los dos partidos disputados el pasado viernes, con victorias de San Eugenio y Tigre. La goleada “santa” determinó el primero de los dos ascensos a la Divisional “B”. Rodó y Club de Pesca acordaron no jugar su partido, desde el momento que el resultado no influía en ninguno de los órdenes pendientes.

Ayer sábado, con estos tres resultados para tener en cuenta:

Santa Rosa 4 Huracán 0.

Florida 4 Albion 1.

Lazareto 2 Paso del Bote 0.

Consumado el ascenso de San Eugenio, llegará el tiempo de la liguilla para determinar el segundo ascenso. La secuencia involucra a Tigre (2), Lazareto (3), Huracán (4) y Florida (5). Desde el momento que Tigre generó más de cuatro puntos en relación al tercero, ingresará a la liguilla final con 3 puntos de ventaja.

⚽ Salto en Sub 14 y Racing en Sub 16

Ayer a la tarde en el Parque Ernesto Dickinson, con los partidos de Cuartos de Final por el torneo Integración OFI-AUF en Fútbol Femenino. A primera hora en Sub 14, la imposición de Salto sobre la Federación de Colonia por 4 a 0.

En la segunda hora, victoria de Racing Club de Montevideo ante Salto por 3 a 1. De esta manera, Salto en Sub 14 y la Escuelita de Sayago en Sub 16 avanzan a semifinales.

🏆 Para agendarlo

🏆 COPA DEL MUNDO 2026

Ya están los días, horarios y sedes de los partidos de la Selección Uruguaya en la Fase de Grupos.

📅 FECHA 1

🗓 Lunes 15 de junio

🕐 19:00 horas

🇺🇾 Uruguay vs Arabia Saudita 🇸🇦

🌎 Miami

🏟 Hard Rock Stadium

📅 FECHA 2

🗓 Domingo 21 de junio

🕐 19:00 horas

🇺🇾 Uruguay vs Cabo Verde 🇨🇻

🌎 Miami

🏟 Hard Rock Stadium

📅 FECHA 3

🗓 Viernes 26 de junio

🕐 21:00 horas

🇺🇾 Uruguay vs España 🇪🇸

🌎 Guadalajara

🏟 Estadio Akron

