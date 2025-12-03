Estafa millonaria, incendios, hurtos y detenciones en Salto

Hechos del 3 de diciembre

Estafa: mujer de 86 años perdió más de $590.000 por engaño telefónico

En la tarde del 2 de diciembre, una mujer de 86 años fue víctima de una estafa mediante la modalidad de engaño telefónico. Desconocidos se hicieron pasar por un supuesto familiar, solicitándole dinero para “arreglos urgentes” en una vivienda ubicada en Buenos Aires.

Convencida por el ardid, la víctima contrajo múltiples préstamos en diferentes instituciones financieras, acumulando un total de $465.690, además de realizar seis giros por $126.682 a través de una red de cobranzas. Más tarde, un hombre no identificado se presentó en su hogar para retirar el dinero restante.

El hecho fue advertido cuando un funcionario de la red de cobranzas contactó a un familiar, quien confirmó que la emergencia no existía. El caso está siendo investigado por Delitos Complejos, que ya identificó a una persona vinculada a los giros efectuados. La Fiscalía fue notificada y continúan las actuaciones.

Hurto en local comercial

A las 07:00 del martes, personal policial acudió a un comercio ubicado en Intendente Juan H. Paiva y Wilson Ferreira Aldunate.

Una mujer de 44 años constató daños en la puerta de ingreso y el hurto de $20.000 desde el interior del local. Policía Científica trabajó en el lugar.

La denuncia quedó radicada.

Operativo de control y fiscalización vehicular

Durante la mañana del 2 de diciembre, en el marco de los operativos conjuntos Salto – Artigas, se implementó un control en Colonia Aparicio Saravia, específicamente en el camino interdepartamental Cuatro Bocas.

El operativo contó con la participación de personal de Seccional 11ª y de la Brigada Departamental de Seguridad Rural. Se inspeccionaron 7 vehículos e identificaron 8 personas, constatándose que toda la documentación estaba en regla.

El procedimiento culminó sin incidentes.

Siniestro de tránsito en 15 de Noviembre y 19 de Abril

A la hora 14:20, personal policial concurrió a un siniestro entre una moto Winner y un auto Renault.

El motociclista, de 20 años, llevaba como acompañante a una joven de 17 años. Circulaban por calle 15 de Noviembre al norte y, al llegar a 19 de Abril, impactaron con el automóvil conducido por una mujer de 44 años.

Diagnósticos primarios:

Masculino (20): traumatismo de puño , se negó al traslado.

, se negó al traslado. Femenina (17): politraumatismo leve, traumatismo en extremidades, trasladada al Hospital Regional Salto.

Hechos del 3 de diciembre

Incendio de casa rodante

A la hora 20:15 del martes, personal policial y Bomberos acudieron a Corrientes y Avenida Paysandú, donde una casa rodante perteneciente a un hombre de 79 años se incendió totalmente.

No hubo lesionados. Las pérdidas fueron totales. Se desconocen aún las causas del siniestro.

Detenido por desorden

A la hora 01:15, en Brasil y Dr. Chiazzaro, fue detenido un hombre de 27 años que se encontraba en evidente estado de ebriedad y adoptando una conducta agresiva.

Fiscalía fue informada.

Detenidos e incautación de sustancias

A las 01:25, en Avenida Benito Solari y Cuareim, personal policial identificó a un joven de 25 años y a una mujer de 36 años.

Durante el registro se incautaron tres piedras de sustancia estupefaciente compatible con pasta base, además de otros envoltorios con sustancias prohibidas.

Fiscalía dispuso la detención de ambos.

Trabaja la Brigada Departamental Antidrogas.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1h1y