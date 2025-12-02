Estafa millonaria, detenidos y siniestro en Salto

Tres personas lesionadas en siniestro de tránsito en Enrique Amorim y Rodó

A la hora 19:00 del lunes, personal policial concurrió a la intersección de Avenida Enrique Amorim y José Enrique Rodó por un siniestro de tránsito.

En el lugar, la conductora de una moto Baccio PX 125 cc, de 18 años, que circulaba por Avenida José Enrique Rodó acompañada de una adolescente de 16 años, fue colisionada por una moto Baccio P110 cc conducida por un hombre de 70 años, que transitaba por Avenida Enrique Amorim.

Como consecuencia del impacto, todos los participantes resultaron lesionados.

La unidad de emergencia EMI diagnosticó:

Para el hombre de 70 años: politraumatizado leve, alta en el lugar .

. Para la menor de 16 años: politraumatismo leve, alta en el lugar .

. Para la joven de 18 años: politraumatizada, siendo trasladada al Hospital Regional Salto.

Trabaja Brigada Departamental de Tránsito.

Hombre conducido por amenazas con arma de fuego

Próximo a la hora 22:35, personal policial concurrió a una vivienda en calle Progreso, donde un hombre de 32 años denunció que tuvo un altercado con su vecino, quien lo habría amenazado con un arma de fuego.

Una testigo corroboró la versión del denunciante.

El presunto autor, un hombre de 71 años, negó las acusaciones, pero accedió a entregar un revólver calibre .22, manifestando que la documentación de habilitación estaba vencida.

Ambas partes fueron trasladadas a la Dirección de Investigaciones. Fiscalía fue notificada.

Se continúa trabajando.

Joven de 19 años detenido por requisitoria vigente

A la hora 03:05, en calle Uruguay al 1400, personal policial identificó a un joven de 19 años.

Al verificarse sus datos en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, surgió que poseía requisitoria vigente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

El joven fue detenido.

Otro hombre detenido por requisitoria vigente

A la hora 05:15, en la intersección de Boycuá y Washington Beltrán, la Policía identificó a un hombre de 33 años, quien también registraba requisitoria pendiente por la misma Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

Fue detenido y se prosigue con el procedimiento.

Estafa millonaria a una mujer de 86 años en Salto

En horas de la tarde, una mujer de 86 años fue víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad del “cuento del familiar en emergencia”.

Desconocidos se comunicaron haciéndose pasar por un allegado, alegando la necesidad urgente de dinero para reparaciones en una vivienda en Buenos Aires.

La víctima, convencida por el engaño, contrajo múltiples préstamos en distintas instituciones financieras por un total de $465.690, y además realizó seis giros por $126.682 a través de una red de cobranzas.

Posteriormente, un hombre no identificado pasó por su domicilio para retirar el dinero restante.

El episodio quedó al descubierto cuando un funcionario de la red de cobranzas alertó a un familiar, quien confirmó que la emergencia era falsa.

El caso está siendo investigado por Delitos Complejos, que ya logró identificar a una persona vinculada a los giros.

Fiscalía fue informada y continúa la investigación.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/0c8s