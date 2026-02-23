30.5 C
Salto
lunes, febrero 23, 2026

Está abierto el registro para vendedores ambulantes interesados en trabajar en las Llamadas al Puerto

Diario EL PUEBLO
Por Diario EL PUEBLO
22
Tiempo de lectura: < 1 min.

El Gobierno de Salto informa a la ciudadanía que, hasta el jueves 26 de febrero a las 12:00 horas, permanecerá abierto el registro para vendedores ambulantes interesados en trabajar durante el evento Llamadas al Puerto – Concurso Local, que se realizará el próximo sábado 28 de febrero.

El registro deberá efectuarse de forma presencial en la portería del Palacio Córdoba (Uruguay 202), los días martes y miércoles, en el horario de 8:00 a 17:00 horas, y el jueves hasta las 12:00 horas.

Se recuerda a quienes deseen comercializar productos como artículos luminosos, juegos de luces, entre otros, que no podrán ingresar con carritos debido al espacio reducido para la circulación durante el evento.

Asimismo, se informa que no estará permitida la venta de espuma.

Se solicita a los interesados cumplir con las disposiciones establecidas a fin de garantizar el normal desarrollo de la actividad y la seguridad de todos los asistentes.

