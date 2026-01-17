Espectacular Mini Desfile este sábado en la zona portuaria como adelanto del Carnaval 2026

Vení a disfrutar del Mini Desfile de las Escuelas de Samba de Salto, un gran espectáculo con música, color y alegría, con destacados artistas que se sucederán en un escenario al aire libre en la zona portuaria salteña.

Con entradas a precios populares y un show de primer nivel, las escuelas de samba de Salto te dan un adelanto de lo que va a ser el Carnaval 2026, que promete un espectáculo de primer nivel.

Este sábado 17 de enero, la Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES), con el apoyo del Gobierno de Salto invita a todos a participar de esta gran fiesta popular.

- espacio publicitario -

La apertura es a las 19:00 horas en la zona portuaria, aunque el inicio del evento será a las 20:30. Se trata del Lanzamiento oficial de ACSES, donde se realizará la Elección de la Corte de ACSES, en una noche que celebra el inicio de una nueva etapa del Carnaval Samba de Salto, con colaboración de la Intendencia de Salto.

Las Escuelas participantes por orden de desfile son: 1. Mulambé, 2. Tropi Junior, 3. Unidos de la Zona Sur. 4. Belleza Real. 5. La Estrella y 6. Barrio Ceibal.

Las escuelas realizarán un mini desfile y una presentación en un escenario que se instalará en el lugar junto a su armonía. Las y los postulantes a la Corte de las Escuelas de Samba, desfilarán identificados con número, acompañados por la corte de su Escuela.

La evaluación del jurado se realizará durante el desfile y la presentación en escenario, con la presencia de dos coordinadores de ACSES. Las Categorías en competencia son • Reina de Batería. • Madrina de Batería. • Pasista Masculino. • Malandro. • Reina Trans.

El espectáculo contará con un Jurado Invitado de lujo. Las Maestras de Ceremonia serán Gaby De Souza y Rocío Presentado. Formación de desfile: Comisión de frente, Mestre Sala y Porta Bandera, Porta Estandarte, Pasista, Corte y Batería, además de las 6 personas postulantes de cada escuela.

Habrá servicio de cantina y el ingreso será únicamente con entradas.

Conseguí tus entradas en Puerta Al Este (Red Pagos), en 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz y Sucursal Barrio Artigas con los siguientes precios: Entradas Generales $100 pesos, con Silla $150 pesos. Sector VIP: Mesas con hasta 5 sillas $1.000 pesos.

Entradas Generales también pueden adquirirse en Sky 24 en Brasil y Chiazzaro.

Entradas con Sillas y mesas solamente en Red Pagos Puerta Al Este de la Zona Este de 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz.

Y este sábado a partir de las 19 horas, las entradas podrán conseguirse solamente en Sky 24.

Dale que se agotan.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jl1x