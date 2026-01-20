25.1 C
Salto
martes, enero 20, 2026

Espacios Verdes incorporó maquinaria para el mantenimiento de Salto

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
12
Tiempo de lectura: 1 min.

Cinco cortadoras de césped, desmalezadoras y sopladoras permitirán reforzar las tareas en distintos puntos de la ciudad

El Área de Espacios Verdes del Gobierno de Salto incorporó nueva maquinaria con el objetivo de fortalecer las tareas de mantenimiento y limpieza en distintos puntos de la ciudad. Así lo informó el coordinador del área, Sebastián Carballo, quien destacó la importancia de estas adquisiciones para mejorar el trabajo cotidiano en los espacios públicos.

Según explicó, se sumaron cinco máquinas de cortar césped que permiten recoger el pasto cortado y los residuos que quedan en el suelo, lo que optimiza los tiempos de trabajo y mejora la limpieza general de plazas, parques y áreas verdes.

Además, el equipamiento se completó con la incorporación de tres desmalezadoras y dos sopladoras, herramientas que permitirán reforzar las cuadrillas existentes y agilizar las tareas en zonas que presentan mayor demanda de mantenimiento.

Carballo adelantó también que se proyecta la compra de nueva maquinaria, entre ellas un equipo tipo giro cero y otro tractor con rotativa, con el objetivo de atender de manera más eficiente aquellos espacios que actualmente generan mayores dificultades en la ciudad.

Cabe recordar que días atrás el intendente de Salto, Carlos Albisu, mantuvo una reunión de trabajo con el equipo de Servicios Públicos y del Área de Espacios Verdes, en la que planteó como prioridad la reorganización de los trabajos, optimizando los recursos humanos y logísticos disponibles para dar respuesta a las situaciones más urgentes.

Estas incorporaciones se enmarcan en un plan de fortalecimiento del Área Espacios Verdes, orientado a mejorar el mantenimiento y la calidad de los espacios públicos en todo el departamento.

