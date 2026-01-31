Escuelas de Samba llenaron de ritmo la Costanera

Con un gran marco de público y una cuidada organización, comenzaron en la Costanera Norte los ensayos técnicos de las Escuelas de Samba del Carnaval de Salto 2026, en la antesala del concurso oficial.

Con un marco de público que superó las expectativas, se desarrolló anoche la primera jornada de los Ensayos Técnicos de las Escuelas de Samba del Carnaval de Salto 2026 en la Costanera Norte. La propuesta fue vivida con entusiasmo por los asistentes, que acompañaron cada pasada al ritmo del samba.

El público destacó la organización y la logística dispuesta para el evento, que incluyó gradas, control de tiempos mediante cronómetros visibles y un ordenado desplazamiento de las agrupaciones por la avenida. Todo se desarrolló en un clima de celebración y antesala del concurso oficial que tendrá lugar el próximo fin de semana.

En esta primera noche se presentaron tres escuelas de samba: La Estrella, histórica referente del carnaval salteño; Mulambé, campeona de la categoría en 2025 y que buscará revalidar su título; y Tropi Junior, una de las formaciones más ganadoras de la competencia.

Para la jornada de hoy sábado 31 está prevista la participación de Unidos de la Zona Sur, Belleza Real y el cierre a cargo de Barrio Ceibal. Las agrupaciones prometen un importante despliegue artístico que volverá a convertir a la Costanera en un espacio de expresión cultural y fiesta popular.

Las entradas se adquieren en la puerta, con único acceso por avenida Apolón, a un valor de 100 pesos. Los menores de 12 años, acompañados por un adulto, ingresan gratis. Dentro del predio hay servicio de cantina, puntos de hidratación, baños, seguridad y asistencia médica. Está permitido ingresar con sillas, pero no con conservadoras.

Las boleterías se habilitan desde las 19:30 horas y el espectáculo vuelve a adueñarse de la Costanera Norte con el sonido del samba y el colorido de las escuelas.

El evento es organizado por la Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES) y cuenta con el apoyo del Gobierno de Salto.

