ESCUELA DE SAMBA BARRIO CEIBAL SE ADUEÑÓ DE LA NOCHE CON UNA FIESTA ROJIBLANCA

La Escuela de Samba Barrio CEIBAL se adueñó anoche de la Plazoleta Estigarribia e hizo vibrar al barrio entero, que acompañó a su propia escuela con la pasión y la alegría que caracteriza al pueblo ceibaleño.
En una noche colmada de calor y celebración, la escuela de samba rojiblanca demostró su capacidad y talento con ritmo y color, dejando en claro su vocación de ir por el título en 2026. El entusiasmo del público fue total y se mantuvo hasta la madrugada, al compás del impactante rugir de la batucada.
Con la inconfundible voz de Fabricio Capó en el canto y bajo la dirección de Jesús Rodríguez, junto a reconocidas vedettes como la ex figura del Carnaval de Salto Ariane Godoy y Natalia Sánchez, y con el experimentado Nicolás Díaz como Mestre de Batería, la Escuela de Samba presentó su propuesta para 2026 con un destacado despliegue que contagió al público y se ganó la noche.
El Carnaval de Salto 2026 comienza a hacerse sentir y la alegría inconfundible de los barrios ya se hace notar, generando en cada presentación una fiesta imperdible.