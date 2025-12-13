back to top
ESCUELA DE SAMBA BARRIO CEIBAL SE ADUEÑÓ DE LA NOCHE CON UNA FIESTA ROJIBLANCA

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
Diario EL PUEBLO digital

La Escuela de Samba Barrio CEIBAL se adueñó anoche de la Plazoleta Estigarribia e hizo vibrar al barrio entero, que acompañó a su propia escuela con la pasión y la alegría que caracteriza al pueblo ceibaleño.

En una noche colmada de calor y celebración, la escuela de samba rojiblanca demostró su capacidad y talento con ritmo y color, dejando en claro su vocación de ir por el título en 2026. El entusiasmo del público fue total y se mantuvo hasta la madrugada, al compás del impactante rugir de la batucada.

Con la inconfundible voz de Fabricio Capó en el canto y bajo la dirección de Jesús Rodríguez, junto a reconocidas vedettes como la ex figura del Carnaval de Salto Ariane Godoy y Natalia Sánchez, y con el experimentado Nicolás Díaz como Mestre de Batería, la Escuela de Samba presentó su propuesta para 2026 con un destacado despliegue que contagió al público y se ganó la noche.

El Carnaval de Salto 2026 comienza a hacerse sentir y la alegría inconfundible de los barrios ya se hace notar, generando en cada presentación una fiesta imperdible.

