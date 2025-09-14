Es tiempo «santo». GOLEANDO SAN EUGENIO Y SE FUGA DE TODOS: 5 A 2.

- espacio publicitario -

A falta de los partidos entre Lazareto-Santa Rosa y Albion-Barcelona, San Eugenio amplía la ventaja en la divisional C. Goleó 5 a 2 a Paso del Bote, Rodó 2 Florida 2, Huracán 2 Tigre 2 y Club de Pesca 1 Quinta Avenida-Treinta y Tres 0. Los 16 puntos de San Eugenio y Huracán de escolta con 12.

Domingo a la mañana con el fútbol de la Liga Salteña de Super Senior y en la tarde, la quinta fecha de la primera rueda en la divisional A.

En el fútbol rentado del Clausura, Liverpool 2 Peñarol 2, Racing 0 Bostón River 0, Cerro Largo 1 Defensor Sporting 0. En la punta, Cerro Largo y Peñarol con 16 unidades.