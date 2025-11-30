Es Nacional o es Peñarol: Un sueño de rey

Es el domingo que llegó. Nacional esta vez en casa y Peñarol va de visita. En el primer partido final, fue empate 2 a 2. Pero hoy domingo 30 de noviembre, es la batalla definitiva. Uno de los dos para ser Campeón Uruguayo.

********

PARTIDO DE VUELTA

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

NACIONAL vs PEÑAROL

Campo de juego: Gran Parque Central. Hora: 16:30.

Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Carlos Barreiro y Agustín Berisso.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez. VAR: Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

Partido de ida: Peñarol 2:2 Nacional.

CON LA DEFINICIÓN

En caso que al término de los 90 minutos el partido finalice empatado, se procederá a disputar un alargue de 30 minutos (dos tiempos de 15 minutos). Si culminado el alargue, la igualdad se mantiene, se ejecutarán tiros penales de acuerdo al régimen de FIFA.

**********

NACIONAL- Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero. Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez, Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez. Director Técnico: Jadson Viera. PEÑAROL- Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Eric Remedi, Ignacio Sosa, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo. Director Técnico: Diego Aguirre.

Aquella primera vez….

La primera final clásica entre Peñarol y Nacional desde el profesionalismo, en 1933, se tiñó de tricolor. La definición, sin embargo, se jugó en 1934 y tuvo tres partidos. En los primeros dos, no se sacaron diferencias, mientras que en el último, Nacional se impuso 3 a 2 con triplete de Héctor Castro; Braulio Castro y Juan Pedro Arremón anotaron para el conjunto carbonero.

La siguiente oportunidad en la que Peñarol y Nacional se volvieron a ver las caras en una final por el Campeonato Uruguayo fue en 1939, época dorada para la institución bolsilluda. Es que, además de volver a ganar la final, con un único duelo que terminó 3:2 a favor de Nacional, dicho triunfo y dicho título marcó el inicio del Quinquenio de Oro que el Tricolor conquistó (1939-1943).

Recién en la tercera final clásica, en 1944, Peñarol logró consagrarse por primera vez, luego de empatar sin goles en el primer juego y ganar, de atrás, el segundo por 3 a 2. Además, con dicha consagración cortó la contundente racha de títulos tricolores. Un título de alivio para los carboneros. Pero Nacional no se olvidó del pasado y, en 1952, volvió a conquistar el Campeonato Uruguayo ante su clásico rival, por tercera vez, en una final única que terminó 4:2 a favor de los tricolores.

Wanderers ahora: Un «Chifle» en el mando

Jorge Barrios, fue electo en el cargo de presidente para comandar los destinos de Wanderers, en el período 2025/2027, de acuerdo al informe que suma TENFIELD. COM. La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Jorge Barrios (presidente), Andrés Alonso (vice), Lucía Alves, Diego Méndez, Fabián Vázquez, Martina Fernández, Gonzalo Vertiz, Gabriel Grasiuso, Alejandro Chans, Gabriel Dommarco, Gabriel Tapia. El popular “Chifle”, es un auténtico referente de la institución. Como futbolista se formó en las divisiones juveniles y con apenas 16 años debutó en el primero en 1977. Permaneció hasta 1985, retornó en 1993 y dejó la práctica de fútbol en 2000, vistiendo la camiseta de los bohemios, ya en condición de ídolo absoluto de la hinchada. También tuvo un pasaje en la función de director técnico en 2004, temporada en la que hizo debutar a Fernando Muslera, en el arco. Y ejerció funciones en el cargo de gerente deportivo. Una de las tribunas del Parque Viera, lleva su nombre.

Básquetbol: La celeste de la pretensión

Uruguay comenzó el sueño a la Copa del Mundo de Qatar 2027 con un triunfazo como visitante ante Panamá por 93 a 60. La celeste de Gerardo Jauri lo ganó de punta a punta con valores colectivos e individuales muy altos. Presión, intensidad, concentración y dura defensa. Casi 50% de efectividad en triples y 25 asistencias. Luciano Parodi (23 puntos) la dejó chiquita y Nicola Pomoli fue importante dentro de un plantel que rindió parejo y en los 12 tuvieron minutos. Hoy domingo el rival será otra vez Panamá pero en el Antel Arena.

Futsal: Del lanzamiento al fixture total

– El domingo a las 18:00 hrs de Colombia (20:00 hrs de Uruguay) se realizará el lanzamiento del Campeonato Sudamericano, el sorteo de los grupos y Fixture del Torneo que estará comenzando el lunes en la Ciudad de Sopó, Colombia – Uruguay será cabeza de serie de uno de los grupos.

SUB 17 EN FÚTBOL

Portugal superó a Austria por 1-0 con gol de Anísio Cabral en el minuto 32 y se consagró campeón del mundo de la categoría por primera vez. Italia se subió al podio porque venció en los penales 4-2 a Brasil después de igualar sin goles en tiempo regular.

