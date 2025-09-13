back to top
Es la tercera fecha de la 2º rueda

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
📖 La historia Sénior…

En cada fecha que juegan, quienes son parte de la Liga de Fútbol Senior, van escribiendo su propia historia. Demasiado tienen que ver con el sábado a la tarde.

Hoy por lo tanto, vuelven a jugar y se trata de la tercera fecha de la segunda rueda, en cada una de las divisionales.

La programación establecida, los campos de juego para saber y en cada caso, el árbitro central. Sentido de la organización que le dicen.

Asociarse entonces EL PUEBLO, a la nueva secuencia. Veamos en todos los casos. Palpitaciones como siempre. Esas que no faltan.

⚽ Atenas se viene y lo espera Salto Fútbol Club

Será la séptima fecha del Torneo Clausura a nivel del fútbol juvenil en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En cinco categorías jugando y la nueva instancia genera los enfrentamientos de Salto Fútbol Club y Atenas de San Carlos.

Hoy sábado con tres partidos en el Parque Juan José Vispo Mari:

  • A las 11 horas en categoría Sub 19
  • A las 13 horas en Sub 17
  • Desde las 15 horas en Sub 16

Las dos restantes categorías en cancha 2 del estadio de Atenas:

  • A las 13.30 en Sub 15
  • A las 15.30 en Sub 14

Por ahora Salto en posición de descenso. Los carolinos observan la última colocación, sumando las cinco categorías.

Ayer se inició la fecha y hoy se complementa, surgiendo transitoriamente esta tabla global:

🏆 EquipoPuntos
Nacional285
Defensor Sporting250
Peñarol236
Boston River212
MC Torque209
Liverpool193
Wanderers174
Danubio172
River Plate167
Rentistas161
Racing159
Paysandú FC142
Albion127
Deportivo Maldonado117
Salto FC107
Fénix91
Progreso86
Atenas13

🏟️ El Consejo Único Juvenil en la «C»

📅 La tercera fecha del Clausura: ¡esa es!

No falta la propuesta desde el Consejo Único Juvenil, porque más allá de las Divisionales «A» y «B», este tiempo que se habilita para el fútbol de la «C».

De duelo en duelo, la hora de la tercera fecha del Torneo Clausura.

📅 Sábado 13 de septiembre

Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

  • 13:30 hrs. Palomar – Libertad. Sub 15. Árbitros: Sebastián Hernández, Marcelo Izaguirre, Juan Ferreira.
  • 15:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Sebastián Hernández, Juan Ferreira.

Campo de juego: SALADERO

  • 13:30 hrs. D. Central – S. Nuevo. Sub 15. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Luciana Pereira, Stephanie Cardozo.
  • 15:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Luciana Pereira, Gabriel Rodríguez, Stephanie Cardozo.

Campo de juego: PARQUE TOMÁS GREEN

  • 18 hrs. Tigre – Almagro. Sub 15. Árbitros: Belén Robaina, Johan Ghelffi, Danilo Urrutti.
  • 20 hrs. Sub 18. Árbitros: Johan Ghelffi, Belén Robaina, Danilo Urrutti.

🏆 En Sub 14 por la Copa de Oro, Plata y Bronce

Igualmente acción para la categoría Sub 14 en el Consejo Único Juvenil, con la cuarta fecha de la primera rueda.

En este caso, la fecha despuntará el martes próximo.

📅 Cuarta fecha de la primera rueda. Martes 16 de septiembre
Campo de juego: GLADIADOR

  • 20 hrs. Gladiador vs Universitario. Árbitros: Pablo Almirón, Diego Artave, Lorena Machiavello.

🏆 COPA DE PLATA. Quinta fecha de la primera rueda. Sábado 13 de septiembre
Campo de juego: NACIONAL

  • 18:30 hrs. River Plate vs Nacional. Árbitros: Mauro Melo, César Loetti, Lorena Machiavello.

📅 Domingo 14 de septiembre
Campo de juego: DEPORTIVO ARTIGAS

  • 10 hrs. D. Artigas vs Peñarol. Árbitros: Lorena Machiavello, Juan Suárez, Johan Ghelffi.

🥉 Copa de Bronce. 1° Fecha. Segunda rueda. Domingo 14 de septiembre
Campo de juego: PARQUE JULIO POZZI

  • 10 hrs. Salto Uruguay vs Progreso. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Pablo Sena, Luciana Pereira.

📅 Martes 16 de septiembre
Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

  • 19:30 hrs. Arsenal vs Almagro. Árbitros: Marcos Reboiras, Pablo Sena, Edgar Artave.
  • 21:30 hrs. Ceibal vs Tigre. Árbitros: Pablo Sena, Marcos Reboiras, Edgar Artave.

📺 Prendan la tele…

Sábado de inicio para la nueva fecha del Torneo Clausura Profesional. Los tres partidos que se juegan hoy y el complemento pactado para mañana domingo.

📅 Sábado 13 de septiembre

RACING vs BOSTON RIVER

  • Parque Roberto. Hora: 13:00.
  • Juez: Santiago Motta.
  • Asistentes: Mathías Muniz y Nicolás Piaggio.
  • Cuarto árbitro: Andrés Martínez.
  • VAR: Yimmy Álvarez y Pablo Llarena.

LIVERPOOL vs PEÑAROL

  • Estadio Belvedere. Hora: 15:30.
  • Juez: Gustavo Tejera.
  • Asistentes: Carlos Barreiro y Sebastián Silvera.
  • Cuarto árbitro: Federico Modernell.
  • VAR: Leodan González y Ernesto Hartwig.

CERRO LARGO vs DEFENSOR SPORTING

  • Estadio Ubilla de Melo. Hora: 18:00.
  • Juez: Andrés Matonte.
  • Asistentes: Andrés Nievas y Carlos Morales.
  • Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
  • VAR: Daniel Fedorczuk y Nicolás Tarán.
