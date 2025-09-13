Es la tercera fecha de la 2º rueda

- espacio publicitario -

📖 La historia Sénior…

En cada fecha que juegan, quienes son parte de la Liga de Fútbol Senior, van escribiendo su propia historia. Demasiado tienen que ver con el sábado a la tarde.

Hoy por lo tanto, vuelven a jugar y se trata de la tercera fecha de la segunda rueda, en cada una de las divisionales.

La programación establecida, los campos de juego para saber y en cada caso, el árbitro central. Sentido de la organización que le dicen.

Asociarse entonces EL PUEBLO, a la nueva secuencia. Veamos en todos los casos. Palpitaciones como siempre. Esas que no faltan.

⚽ Atenas se viene y lo espera Salto Fútbol Club

Será la séptima fecha del Torneo Clausura a nivel del fútbol juvenil en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En cinco categorías jugando y la nueva instancia genera los enfrentamientos de Salto Fútbol Club y Atenas de San Carlos.

Hoy sábado con tres partidos en el Parque Juan José Vispo Mari:

A las 11 horas en categoría Sub 19

A las 13 horas en Sub 17

Desde las 15 horas en Sub 16

Las dos restantes categorías en cancha 2 del estadio de Atenas:

A las 13.30 en Sub 15

A las 15.30 en Sub 14

Por ahora Salto en posición de descenso. Los carolinos observan la última colocación, sumando las cinco categorías.

Ayer se inició la fecha y hoy se complementa, surgiendo transitoriamente esta tabla global:

🏆 Equipo Puntos Nacional 285 Defensor Sporting 250 Peñarol 236 Boston River 212 MC Torque 209 Liverpool 193 Wanderers 174 Danubio 172 River Plate 167 Rentistas 161 Racing 159 Paysandú FC 142 Albion 127 Deportivo Maldonado 117 Salto FC 107 Fénix 91 Progreso 86 Atenas 13

🏟️ El Consejo Único Juvenil en la «C»

📅 La tercera fecha del Clausura: ¡esa es!

No falta la propuesta desde el Consejo Único Juvenil, porque más allá de las Divisionales «A» y «B», este tiempo que se habilita para el fútbol de la «C».

De duelo en duelo, la hora de la tercera fecha del Torneo Clausura.

📅 Sábado 13 de septiembre

Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

13:30 hrs. Palomar – Libertad. Sub 15. Árbitros: Sebastián Hernández, Marcelo Izaguirre, Juan Ferreira .

15:30 hrs. Sub 18.

Campo de juego: SALADERO

13:30 hrs. D. Central – S. Nuevo. Sub 15. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Luciana Pereira, Stephanie Cardozo .

15:30 hrs. Sub 18.

Campo de juego: PARQUE TOMÁS GREEN

18 hrs. Tigre – Almagro. Sub 15. Árbitros: Belén Robaina, Johan Ghelffi, Danilo Urrutti .

20 hrs. Sub 18.

🏆 En Sub 14 por la Copa de Oro, Plata y Bronce

Igualmente acción para la categoría Sub 14 en el Consejo Único Juvenil, con la cuarta fecha de la primera rueda.

En este caso, la fecha despuntará el martes próximo.

📅 Cuarta fecha de la primera rueda. Martes 16 de septiembre

Campo de juego: GLADIADOR

20 hrs. Gladiador vs Universitario. Árbitros: Pablo Almirón, Diego Artave, Lorena Machiavello.

🏆 COPA DE PLATA. Quinta fecha de la primera rueda. Sábado 13 de septiembre

Campo de juego: NACIONAL

18:30 hrs. River Plate vs Nacional. Árbitros: Mauro Melo, César Loetti, Lorena Machiavello.

📅 Domingo 14 de septiembre

Campo de juego: DEPORTIVO ARTIGAS

10 hrs. D. Artigas vs Peñarol. Árbitros: Lorena Machiavello, Juan Suárez, Johan Ghelffi.

🥉 Copa de Bronce. 1° Fecha. Segunda rueda. Domingo 14 de septiembre

Campo de juego: PARQUE JULIO POZZI

10 hrs. Salto Uruguay vs Progreso. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Pablo Sena, Luciana Pereira.

📅 Martes 16 de septiembre

Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO

19:30 hrs. Arsenal vs Almagro. Árbitros: Marcos Reboiras, Pablo Sena, Edgar Artave.

21:30 hrs. Ceibal vs Tigre. Árbitros: Pablo Sena, Marcos Reboiras, Edgar Artave.

📺 Prendan la tele…

Sábado de inicio para la nueva fecha del Torneo Clausura Profesional. Los tres partidos que se juegan hoy y el complemento pactado para mañana domingo.

📅 Sábado 13 de septiembre

RACING vs BOSTON RIVER

Parque Roberto. Hora: 13:00.

Hora: 13:00. Juez: Santiago Motta.

Asistentes: Mathías Muniz y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez.

. VAR: Yimmy Álvarez y Pablo Llarena.

LIVERPOOL vs PEÑAROL

Estadio Belvedere. Hora: 15:30.

Hora: 15:30. Juez: Gustavo Tejera.

Asistentes: Carlos Barreiro y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

. VAR: Leodan González y Ernesto Hartwig.

CERRO LARGO vs DEFENSOR SPORTING

Estadio Ubilla de Melo. Hora: 18:00.

Hora: 18:00. Juez: Andrés Matonte.

Asistentes: Andrés Nievas y Carlos Morales.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

. VAR: Daniel Fedorczuk y Nicolás Tarán.