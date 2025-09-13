Es la tercera fecha de la 2º rueda

📖 La historia Sénior…
En cada fecha que juegan, quienes son parte de la Liga de Fútbol Senior, van escribiendo su propia historia. Demasiado tienen que ver con el sábado a la tarde.
Hoy por lo tanto, vuelven a jugar y se trata de la tercera fecha de la segunda rueda, en cada una de las divisionales.
La programación establecida, los campos de juego para saber y en cada caso, el árbitro central. Sentido de la organización que le dicen.
Asociarse entonces EL PUEBLO, a la nueva secuencia. Veamos en todos los casos. Palpitaciones como siempre. Esas que no faltan.
⚽ Atenas se viene y lo espera Salto Fútbol Club
Será la séptima fecha del Torneo Clausura a nivel del fútbol juvenil en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
En cinco categorías jugando y la nueva instancia genera los enfrentamientos de Salto Fútbol Club y Atenas de San Carlos.
Hoy sábado con tres partidos en el Parque Juan José Vispo Mari:
- A las 11 horas en categoría Sub 19
- A las 13 horas en Sub 17
- Desde las 15 horas en Sub 16
Las dos restantes categorías en cancha 2 del estadio de Atenas:
- A las 13.30 en Sub 15
- A las 15.30 en Sub 14
Por ahora Salto en posición de descenso. Los carolinos observan la última colocación, sumando las cinco categorías.
Ayer se inició la fecha y hoy se complementa, surgiendo transitoriamente esta tabla global:
|🏆 Equipo
|Puntos
|Nacional
|285
|Defensor Sporting
|250
|Peñarol
|236
|Boston River
|212
|MC Torque
|209
|Liverpool
|193
|Wanderers
|174
|Danubio
|172
|River Plate
|167
|Rentistas
|161
|Racing
|159
|Paysandú FC
|142
|Albion
|127
|Deportivo Maldonado
|117
|Salto FC
|107
|Fénix
|91
|Progreso
|86
|Atenas
|13
🏟️ El Consejo Único Juvenil en la «C»
📅 La tercera fecha del Clausura: ¡esa es!
No falta la propuesta desde el Consejo Único Juvenil, porque más allá de las Divisionales «A» y «B», este tiempo que se habilita para el fútbol de la «C».
De duelo en duelo, la hora de la tercera fecha del Torneo Clausura.
📅 Sábado 13 de septiembre
Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO
- 13:30 hrs. Palomar – Libertad. Sub 15. Árbitros: Sebastián Hernández, Marcelo Izaguirre, Juan Ferreira.
- 15:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Sebastián Hernández, Juan Ferreira.
Campo de juego: SALADERO
- 13:30 hrs. D. Central – S. Nuevo. Sub 15. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Luciana Pereira, Stephanie Cardozo.
- 15:30 hrs. Sub 18. Árbitros: Luciana Pereira, Gabriel Rodríguez, Stephanie Cardozo.
Campo de juego: PARQUE TOMÁS GREEN
- 18 hrs. Tigre – Almagro. Sub 15. Árbitros: Belén Robaina, Johan Ghelffi, Danilo Urrutti.
- 20 hrs. Sub 18. Árbitros: Johan Ghelffi, Belén Robaina, Danilo Urrutti.
🏆 En Sub 14 por la Copa de Oro, Plata y Bronce
Igualmente acción para la categoría Sub 14 en el Consejo Único Juvenil, con la cuarta fecha de la primera rueda.
En este caso, la fecha despuntará el martes próximo.
📅 Cuarta fecha de la primera rueda. Martes 16 de septiembre
Campo de juego: GLADIADOR
- 20 hrs. Gladiador vs Universitario. Árbitros: Pablo Almirón, Diego Artave, Lorena Machiavello.
🏆 COPA DE PLATA. Quinta fecha de la primera rueda. Sábado 13 de septiembre
Campo de juego: NACIONAL
- 18:30 hrs. River Plate vs Nacional. Árbitros: Mauro Melo, César Loetti, Lorena Machiavello.
📅 Domingo 14 de septiembre
Campo de juego: DEPORTIVO ARTIGAS
- 10 hrs. D. Artigas vs Peñarol. Árbitros: Lorena Machiavello, Juan Suárez, Johan Ghelffi.
🥉 Copa de Bronce. 1° Fecha. Segunda rueda. Domingo 14 de septiembre
Campo de juego: PARQUE JULIO POZZI
- 10 hrs. Salto Uruguay vs Progreso. Árbitros: Gabriel Rodríguez, Pablo Sena, Luciana Pereira.
📅 Martes 16 de septiembre
Campo de juego: PARQUE RUFINO ARAÚJO
- 19:30 hrs. Arsenal vs Almagro. Árbitros: Marcos Reboiras, Pablo Sena, Edgar Artave.
- 21:30 hrs. Ceibal vs Tigre. Árbitros: Pablo Sena, Marcos Reboiras, Edgar Artave.
📺 Prendan la tele…
Sábado de inicio para la nueva fecha del Torneo Clausura Profesional. Los tres partidos que se juegan hoy y el complemento pactado para mañana domingo.
📅 Sábado 13 de septiembre
RACING vs BOSTON RIVER
- Parque Roberto. Hora: 13:00.
- Juez: Santiago Motta.
- Asistentes: Mathías Muniz y Nicolás Piaggio.
- Cuarto árbitro: Andrés Martínez.
- VAR: Yimmy Álvarez y Pablo Llarena.
LIVERPOOL vs PEÑAROL
- Estadio Belvedere. Hora: 15:30.
- Juez: Gustavo Tejera.
- Asistentes: Carlos Barreiro y Sebastián Silvera.
- Cuarto árbitro: Federico Modernell.
- VAR: Leodan González y Ernesto Hartwig.
CERRO LARGO vs DEFENSOR SPORTING
- Estadio Ubilla de Melo. Hora: 18:00.
- Juez: Andrés Matonte.
- Asistentes: Andrés Nievas y Carlos Morales.
- Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
- VAR: Daniel Fedorczuk y Nicolás Tarán.