Es la primera noche de los pases en la Liga: ¿hay plata o no hay plata?

De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Pases de la Liga Salteña de Fútbol, el período de pases de la presente temporada se realizará los días 2,3,4,5,6,9,10,11,12 y 13 de febrero de 2026 en el horario de 17 a 21 hs. El último de estos días no se tramitará pase a jugadores menores de 18 años. Se atenderán por orden de llegada hasta 150 (ciento cincuenta) solicitudes diarias, a cuyo efecto se expedirán en forma personal y con carácter de intransferible, números correlativos, fechados y vigentes únicamente por el día de su expedición, los que serán repartidos entre los solicitantes contra la presentación de sus respectivas cédulas de identidad, las que deberán estar vigentes , la no presentación de la cédula o si la misma se encuentra vencida será impedimento para realizar la gestión de pase deseada. El día lunes 23/02/2026 en el horario de 17 a 21 hs. los Clubes dispondrán de un período complementario, donde se podrá realizar hasta 2 (dos) pases por Club, los que deberán contar con su correspondiente visto bueno, el costo de cada pase será el equivalente a 4 (cuatro) U.R. Los jugadores que soliciten pase sin visto bueno dispondrán de cinco días de plazo para presentar el mismo, el que comprenderá los días,23,24,25,26 y 27 de febrero de 2026 en el horario de 17 a 21 hs. Por lo tanto, a partir de hoy en las oficinas de la Liga Salteña de Fútbol, las expectativas de siempre. Mientras cabe una interrogante: ¿desde los clubes cuánto dinero disponible para afrontar estos costos? Aguardemos.

LOS COSTOS DE LOS PASES

Con visto bueno: $ 1000.ºº

Sin visto bueno: $ 1200.ºº

Desistimiento: $ 520.ºº

En préstamos y definitivos

Para tener en cuenta. Podrán incorporar 3 pases en préstamo de jugadores nacidos desde el 01/01/2005 hasta el 31/12/2007 (19, 20 y 21 años), como así también 3 jugadores más en préstamo nacidos hasta el 31/12/2004 (jugadores que cumplan 22 años dentro de la temporada o mayores).

LOS PASES DEFINITIVOS

Cada club podrá recibir hasta un máximo de 5 (cinco) pases con visto bueno, no estarán comprendidos dentro de este cupo aquellos jugadores que fueren nacidos del 01/01/2008 en adelante (Sub 18).

Solo un punto debajo

La apretada victoria del Real Madrid sobre Rayo Vallecano por 2 a 1, en el domingo de conclusión de la nueva fecha en el Campeonato de España a nivel del círculo superior. Vinicius Jrs y Mbappé, en este último caso mediante la ejecución de penal a los 99 minutos. Hay que tener en cuenta que el sábado, Barcelona había ganado su partido, por lo que Real estaba obligado a vencer….y venció, alistando a Federico Valverde entre los once titulares.

¿Nace una leyenda?

Carlos Alcaraz se convirtió el domingo en el hombre más joven de la historia en completar un Grand Slam de carrera, al sumar el título del Australian Open a su palmarés tras derrotar a Novak Djokovic en una apasionante final masculina. Pese a perder el primer set ante un arrollador Djokovic, totalmente enfocado en sellar un histórico 25º título de Grand Slam, Alcaraz reaccionó para imponerse por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y confirmar su condición de número 1 del mundo. Siempre iba a ser una tarea monumental para Djokovic vencer a su rival más joven, especialmente después de exigirse al máximo para derrotar al número 2 del mundo, Jannik Sinner, en una semifinal a cinco sets el viernes. Pero a sus 38 años, y frente al dominio sostenido de Sinner y Alcaraz, cada vez quedan menos oportunidades para que el serbio conquiste ese esquivo 25º título, que le permitiría superar a Margaret Court y convertirse en el tenista más laureado de la historia.

