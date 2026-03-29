Es la «B» y es la tercera fecha

Entre la consolidación y la urgencia del despertar

La Divisional B desanda la tercera fecha, y el escenario no podría ser más palpìtante. Con tres nombres mirando a todos desde la cima, la fecha que se avecina asoma como un filtro temprano: para unos, la chance de ratificar el puntaje ideal; para otros, la necesidad imperiosa de no quedar relegados en la orilla del camino.

Saladero, Tigre e Hindú saltan a la cancha con el viento a favor de sus 6 unidades. Sin embargo, los objetivos que enfrentan en esta etapa son de naturalezas muy distintas.

– Saladero se mide ante un Deportivo Artigas que siempre es un examinador exigente en la categoría. Deportivo sabe que frenar al líder es la mejor forma de decir «aquí estamos».

– Tigre, por su parte, se verá las caras con un Progreso que llega herido y con la obligación de sumar para no perderle pisada al pelotón de arriba.

– Hindú enfrentará a San Eugenio, en un duelo que promete intensidad física y estratégica, donde el «santo» buscará romper el invicto de uno de los animadores del torneo.

– Dublín Central vs. El Tanque: Dos equipos con vocación ofensiva que suelen regalar partidos abiertos. El Tanque busca regularidad, mientras que Dublín quiere demostrar que está para pelear el retorno al círculo de privilegio.

– Cerro vs. Palomar: Un choque de estilos. El «albiceleste» y el «celeste» de la zona norte buscarán los tres puntos en un duelo que suele ser de dientes apretados.

– Sud América vs. Chaná: El «naranja» frente al equipo del «indio». Chaná apuesta a tres puntos que le den aire en la tabla.

La clave de la fecha: la capacidad de los líderes para gestionar la presión de ser «el equipo a vencer». En una Divisional B donde la paridad es la regla y no la excepción, sostener el puntaje ideal tras tres presentaciones suele ser el primer gran aviso de quiénes están para el ascenso directo.

La calculadora de EL PUEBLO

Dublín Central………………05%

El Tanque…………………….05%

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Empate……………………….90%

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Tigre…………………………..75%

Progreso…………………….25%

Empate………………………00%

**********

Cerro…………………………00%

Palomar……………………..00%

Empate………………………100%

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Dep. Artigas………………. 30%

Saladero…………………… 30%

Empate…………………….. 40%

**********

San Eugenio……………….15%

Hindú…………………………50%

Empate………………………35%

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Sud América……………….60%

Chaná………………………. 30%

Empate…………………….. 10%

Salen a jugar

Divisional Primera “B” . 1ª División. Campeonato Salteño. “100 años del club Atlético Chaná”.

3° FECHA, 1° RUEDA.

DOMINGO 29/03/2026.

Campo de juego: PARQUE TOMÁS GREEN.

15 hrs. Dublín Central vs El Tanque. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Marcos Reboiras, Lorena Machiavello.

17 hrs. Tigre vs Progreso. Árbitros: Ruben Ferreira, José de los Santos, Andrés Píriz.

Parciales de D. Central y Tigre ingresan al sector oeste, de El Tanque y Progreso sector este.

Campo de juego: HÉBER H. RACEDO

15 hrs. Cerro vs Palomar. Árbitros: Robert Aguirre, Matías Fagúndez, Jonathan Guglielmone.

17 hrs. Deportivo Artigas vs Saladero. Árbitros: César Loetti, José Ramallo, Juan Suárez.

Parciales de Cerro y D. Artigas ingresan al sector oeste, de Progreso y Saladero al sector este.

Campo de juego: GLADIADOR

15 hrs. San Eugenio vs Hindú. Árbitros: Johan Ghelffi, Ivo Moreira, Alfredo Hernández.

17 hrs. Sud América vs Chaná. Árbitros: Mauricio Revuelta, Didier Cuello, Diego Artave.

Parciales de Hindú y S. América ingresan al sector este (principal), de S. Eugenio y Chaná al sector este.

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Valor de la entrada: 200 pesos.

Apertura; Peñarol y Racing: el fuego cruzado

Con cuatro partidos hoy domingo, para bajar el telón de la novena del Torneo Apertura. Es concreto que el cierre produce el impacto mayor, en la medida que juegan Peñarol y Racing. Los 19 puntos de los aurinegros en lo alto de la tabla y el equipo de Sayago con solo dos puntos menos. El fuego cruzado está planteado. Si gana Peñarol se fuga en la punta. Si gana Rcaing, se queda con el primer puesto. La resonancia del resultado no es materia de discusión.

De partido en partido

Programación – Domingo

📅 Domingo – 10:00

Partido Estadio Árbitros Progreso vs Liverpool Parque Paladino Leodán González – Diego Dunajec

📅 Domingo – 13:00

Partido Estadio Árbitros Juventud vs Boston River Parque Artigas Federico Arman – Andrés Cunha

📅 Domingo – 16:00

Partido Estadio Árbitros Defensor Sporting vs Albion Estadio Franzini Esteban Guerra – Jonathan Fuentes

📅 Domingo – 19:30

Partido Estadio Árbitros Peñarol vs Racing Campeón del Siglo Hernán Heras – Daniel Rodríguez

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