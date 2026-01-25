ERROR: LOS OMNIBUS NO SON “DE TODOS LOS SALTEÑOS”

He escuchado con mucha atención las declaraciones de Francisco Blardoni, sobre la empresa de transporte urbano de la Intendencia de Salto.

Hay tres aspectos que destaco, y son todos preocupantes.

Primero: el costo anual del funcionamiento de la empresa insume U$S 5:500.000. (cinco millones y medio de dólares). Serían U$S 27:500.000 (veintisiete millones y medio de dólares) para los próximos cinco años

Segundo: los ingresos anuales por venta de boletos, son U$S 2:000.000 (dos millones de dólares), que pagan los gastos básicos de cubiertas, baterías, combustible, lubricantes y repuestos; los restantes U$S 3:500.000, (tres millones y medio de dólares), corresponden a salarios.

Tercero: Blardoni luego de anunciar el análisis de medidas para buscar el equilibrio de las cuentas de la empresa, sin dejar de subsidiar el boleto, señaló que “no es contrario” a una eventual oferta de tercerización, y remató su pensamiento afirmando que el servicio “es un bien de todos los salteños”.

Sobre los ingresos y egresos de la empresa de trasporte urbano municipal, (cuenta “del gallego”), sus ingresos genuinos cubren solamente el 36% de sus costos. Cada ejercicio arroja un déficit operativo del 63% de sus egresos.

El déficit acumulado en cinco años de gestión, (si no hay una corrección enérgica de la situación), será de 17:500.000 (diez y siete millones de dólares). En el mundo real, una empresa con esa situación presupuestal y de ingresos, debe dar quiebra y procederse a su liquidación.

Lo grave es el concepto “es un bien de todos los salteños”, que no es cierto; aunque legalmente la Intendencia es propietaria de los muebles y útiles, “los salteños” no somos propietarios de nada.

Los verdaderos “propietarios”, son los usuarios, que se benefician con un subsidio del 66% del costo del pasaje, y los empleados de la empresa que reciben salarios que suman U$S 3:500.000, todos los años.

Quince años de desgobierno, (5 Coutinho+10 Lima), no se solucionan en un día, (el subsidio al boleto los trabajadores, en los horarios de ir y volver del trabajo, es razonable); pero no con estas cifras.

Este presupuesto es disparate, ha costado y costará a los “salteños” que pagan impuestos, presuntos propietarios de la empresa, millones de dólares por año.

Una estimación conservadora de la suma de las pérdidas de los últimos quince años, más el próximo período, probablemente supere los U$S 40:000.000, (cuarenta millones de dólares).

Si se consultara a “todos los salteños”, creo que unánimemente coincidirían que la venta de la empresa de transporte urbano, por el precio simbólico de “UN DÓLAR”, cortando el despilfarro, sería un excelente negocio. Habrá que ver si alguien quiere comprarla.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8et9