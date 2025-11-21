Entrevista relatada: vecinos del Proyecto Volcán reclaman el ingreso de la línea 7

- espacio publicitario -

Durante un encuentro reciente entre ediles departamentales y vecinos del Barrio Proyecto Volcán, surgió un planteo que refleja una necesidad creciente en la zona: mejorar la conectividad del barrio mediante el ingreso de la línea 7 de ómnibus. Actualmente, los residentes dependen únicamente de la línea 10, que circula con una frecuencia de una hora, insuficiente para un barrio que continúa expandiéndose con nuevas cooperativas de vivienda.

En diálogo con EL PUEBLO, los ediles que participaron de la reunión explicaron que la iniciativa surge “a pedido de los propios vecinos”, quienes remarcan la dificultad diaria para trasladarse hacia el centro de Salto, donde se concentran servicios esenciales como el Hospital, oficinas del Mides, bancos y trámites varios.

Nos corresponde, como ediles electos, presentar proyectos que mejoren la calidad de vida de la comunidad, y este es un pedido muy concreto del barrio

Según explicaron, el ingreso de la línea 7 permitiría una conexión más ágil, ya que dicha línea ofrece mayor frecuencia y un recorrido que vincula directamente el extremo este con el microcentro de la ciudad. Su incorporación al barrio significaría una mejora sustancial para trabajadores, estudiantes y adultos mayores que hoy deben esperar largos intervalos para poder desplazarse.

Los ediles detallaron que ya han elaborado una propuesta de ajuste del recorrido para permitir la entrada al barrio sin alterar de forma significativa el circuito habitual del ómnibus. El planteo contempla el siguiente trayecto: Manuel Oribe – Néstor Albisu – Aparicio Saravia – Calle 3 – Calle 6 – Pascual Harriague, para luego retomar el recorrido tradicional.

Esta modificación brindaría mayor tranquilidad y opciones de movilidad. Es tiempo ganado para quienes no cuentan con vehículo propio y dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales.

Los vecinos, por su parte, transmitieron la urgencia del cambio. Con el crecimiento sostenido del Proyecto Volcán y el aumento de familias instaladas, la mejora del transporte se vuelve un factor clave para consolidar el desarrollo del barrio.

El proyecto ya está siendo preparado para su presentación formal ante las autoridades competentes. Mientras tanto, los ediles reiteraron su compromiso de seguir acompañando las demandas de los vecinos: “Vamos a impulsar esta iniciativa porque sabemos que representa una mejora real en la calidad de vida de toda la comunidad del Proyecto Volcán.”

