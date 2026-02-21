Entre 12 y 17 años: Salto FC capta paraque los gurises jueguen

Falleció el 20 de febrero del 2026, a los 88 años de edad. Luis Alberto Iriarte, Olga María Orihuela; sus hijos Ana Luisa, Pedro Enrique, María Gabriela y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de su prima Pocha.
Sus hijos: Claudina, Carlos, Amelia, Raúl y Laura Dos Santos; y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento e invitan al sepelio. Sepelio a realizarse mañana 21 de febrero a la4 hora 09:00 en Cementerio Central.
Desde Salto Fútbol Club a EL PUEBLO, la información es puntual y relativa a la nueva instancia de captación. Se trata en este caso de quienes transitan entre los 12 y 17 años. Será hoy sábado en el Parque Juan José Vispo Mari, en dos horarios específicos, igualmente revelados. La captación implica la posibilidad de jugadores adolescentes, sumándose a Salto Fútbol Club, que en la temporada pasada perdió la categoría y que en este 2026 apunta a retornar a la «A» de Divisiones Juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol. A nivel de Primera División y con la Dirección Técnica de Matías Rosa, el fin de ascender a la Segunda División Profesional. Este apunte informativo en tanto, es como para tener en cuenta.
Los que van llegando
A nivel del plantel superior, los enrolamientos van siendo concretos. Desde EL PUEBLO, solo se trata de establecer el repaso. Salto Fútbol Club será uno más en la Divisional «C» de la Asociación Uruguaya de Fútbol. José Luis Torres, argentino, extremo izquierdo. Lucas Galluzzo, zaguero uruguayo. Sebastián Fernández, lateral izquierdo uruguayo. Darío Rodríguez, defensa central, uruguayo. Lucas Pazos, extremo izquierdo, uruguayo. Gustavo Bortoli, delantero, uruguayo. Gonzalo Papa, volante central, uruguayo. Bruno Bica, lateral derecho, uruguayo. Igor Viera, lateral izquierdo, uruguayo. Adrián Leites, mediapunta, uruguayo. Francisco Ibáñez, defensa central, uruguayo. Javier Irazún, arquero, uruguayo. Hamilton Pereira, mediocentro, uruguayo. -Hay que sumarle los retornos entre otros, de Hugo «Paco» Rodríguez (alistó en Ceibal en el 2025), Nahuel González, Samir Bonasola, y la prolongación de Gino Sandiano (argentino).
Liga Uruguaya de Básquetbol: ¡Rompiendo el tablero!
La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2025-26 ha cerrado su fase regular de una manera vibrante, dejando un mapa claro de quiénes pelearán por la gloria directa y quiénes deberán remar en el farragoso terreno del Reclasificatorio. Tras una fase inicial cargada de paridad, canastas agónicas y una lucha feroz por el posicionamiento, la tabla de posiciones ha dictado sentencia. Aunque el calendario marca un duelo pendiente entre Goes y Hebraica y Macabi, el resultado será meramente estadístico: las suertes ya están echadas y los doce equipos conocen su destino inmediato.
📊 Panorama del Campeonato
🔝 Los seis de arriba
Equipo
Análisis
Peñarol
Ha trasladado su peso histórico al básquetbol, con un plantel profundo y variantes en todas las líneas.
Nacional
Al igual que su tradicional rival, se consolidó como uno de los principales candidatos por jerarquía y rotación.
Hebraica y Macabi
Con un partido pendiente, mantiene una regularidad destacable, combinando experiencia y extranjeros de nivel.
Malvín
Institución modelo, con procesos sostenidos y reclutamiento inteligente que lo vuelve protagonista.
Defensor Sporting
Proyecto serio y competitivo, nuevamente en la conversación por el título.
Aguada
Se metió en la pelea grande impulsado por su hinchada y una mística que pesa en instancias decisivas.
🔶 La hora del Reclasificatorio
Aquí se define mucho más que posiciones: se juega por los dos últimos cupos a Playoffs y por evitar complicaciones en la parte baja.
Equipo
Análisis
Unión Atlética
Irregular en la fase previa, pero con nombres capaces de cambiar el rumbo en la postemporada.
Urunday Universitario
Alternó rendimientos, aunque tiene estructura para pelear hasta el final.
Biguá
Llama la atención verlo fuera de la Liguilla directa; deberá reafirmar su identidad copera.
Goes
Barrio con historia, obligado a competir cada partido como una final.
Welcome
Tradición y orgullo en juego, en una instancia que no admite margen de error.
Cordón
Con pasado fuerte en la categoría, afronta una etapa determinante para su futuro inmediato.
La tabla marcó dos realidades claras: arriba, seis equipos con aspiraciones firmes al título; abajo, seis que buscarán sobrevivir y meterse por la ventana en la definición.
Para ellos, el margen de error ha desaparecido: Es la liguilla delas cinco fechas
Jugadores salteños que no faltarán en la liguilla final de la Liga Uruguaya. Entre otros, Agustín Méndez en Nacional y Juan Salvador Zanotta (30 años) en Hebraica Macabi. En tanto, la composición de la liguilla resuelta y estas cinco fechas que se vendrán. En el caso de Agustín, de reciente acceso a una cifra para su historia personal: 100 partidos jugados en la Primera de Nacional.
🔵 Fixture – Serie Principal
📅 Fecha 1
Partido
Aguada vs Peñarol
Defensor vs Hebraica
Nacional vs Malvín
📅 Fecha 2
Partido
Peñarol vs Defensor
Nacional vs Aguada
Malvín vs Hebraica
📅 Fecha 3
Partido
Peñarol vs Nacional
Malvín vs Defensor
Hebraica vs Aguada
📅 Fecha 4
Partido
Malvín vs Peñarol
Hebraica vs Nacional
Aguada vs Defensor
📅 Fecha 5
Partido
Hebraica vs Peñarol
Aguada vs Malvín
Defensor vs Nacional
🔶 Reclasificatorio – Fixture
📅 Fecha 1
Partido
Cordón vs Unión Atlética
Welcome vs Biguá
Goes vs Urunday
📅 Fecha 2
Partido
Unión Atlética vs Welcome
Goes vs Cordón
Urunday vs Biguá
📅 Fecha 3
Partido
Unión Atlética vs Goes
Urunday vs Welcome
Biguá vs Cordón
📅 Fecha 4
Partido
Urunday vs Unión Atlética
Biguá vs Goes
Cordón vs Welcome
📅 Fecha 5
Partido
Biguá vs Unión Atlética
Cordón vs Urunday
Welcome vs Goes
Quedó así estructurado el calendario tanto para la fase principal como para el Reclasificatorio, con cinco jornadas que definirán posiciones clave de cara a la siguiente instancia.
