Entre 12 y 17 años: Salto FC capta paraque los gurises jueguen

Desde Salto Fútbol Club a EL PUEBLO, la información es puntual y relativa a la nueva instancia de captación. Se trata en este caso de quienes transitan entre los 12 y 17 años. Será hoy sábado en el Parque Juan José Vispo Mari, en dos horarios específicos, igualmente revelados. La captación implica la posibilidad de jugadores adolescentes, sumándose a Salto Fútbol Club, que en la temporada pasada perdió la categoría y que en este 2026 apunta a retornar a la «A» de Divisiones Juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol. A nivel de Primera División y con la Dirección Técnica de Matías Rosa, el fin de ascender a la Segunda División Profesional. Este apunte informativo en tanto, es como para tener en cuenta.

Los que van llegando

A nivel del plantel superior, los enrolamientos van siendo concretos. Desde EL PUEBLO, solo se trata de establecer el repaso. Salto Fútbol Club será uno más en la Divisional «C» de la Asociación Uruguaya de Fútbol. José Luis Torres, argentino, extremo izquierdo. Lucas Galluzzo, zaguero uruguayo. Sebastián Fernández, lateral izquierdo uruguayo. Darío Rodríguez, defensa central, uruguayo. Lucas Pazos, extremo izquierdo, uruguayo. Gustavo Bortoli, delantero, uruguayo. Gonzalo Papa, volante central, uruguayo. Bruno Bica, lateral derecho, uruguayo. Igor Viera, lateral izquierdo, uruguayo. Adrián Leites, mediapunta, uruguayo. Francisco Ibáñez, defensa central, uruguayo. Javier Irazún, arquero, uruguayo. Hamilton Pereira, mediocentro, uruguayo. -Hay que sumarle los retornos entre otros, de Hugo «Paco» Rodríguez (alistó en Ceibal en el 2025), Nahuel González, Samir Bonasola, y la prolongación de Gino Sandiano (argentino).

Liga Uruguaya de Básquetbol: ¡Rompiendo el tablero!

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) 2025-26 ha cerrado su fase regular de una manera vibrante, dejando un mapa claro de quiénes pelearán por la gloria directa y quiénes deberán remar en el farragoso terreno del Reclasificatorio. Tras una fase inicial cargada de paridad, canastas agónicas y una lucha feroz por el posicionamiento, la tabla de posiciones ha dictado sentencia. Aunque el calendario marca un duelo pendiente entre Goes y Hebraica y Macabi, el resultado será meramente estadístico: las suertes ya están echadas y los doce equipos conocen su destino inmediato.

- espacio publicitario -



📊 Panorama del Campeonato

🔝 Los seis de arriba

Equipo Análisis Peñarol Ha trasladado su peso histórico al básquetbol, con un plantel profundo y variantes en todas las líneas. Nacional Al igual que su tradicional rival, se consolidó como uno de los principales candidatos por jerarquía y rotación. Hebraica y Macabi Con un partido pendiente, mantiene una regularidad destacable, combinando experiencia y extranjeros de nivel. Malvín Institución modelo, con procesos sostenidos y reclutamiento inteligente que lo vuelve protagonista. Defensor Sporting Proyecto serio y competitivo, nuevamente en la conversación por el título. Aguada Se metió en la pelea grande impulsado por su hinchada y una mística que pesa en instancias decisivas.

🔶 La hora del Reclasificatorio

Aquí se define mucho más que posiciones: se juega por los dos últimos cupos a Playoffs y por evitar complicaciones en la parte baja.

Equipo Análisis Unión Atlética Irregular en la fase previa, pero con nombres capaces de cambiar el rumbo en la postemporada. Urunday Universitario Alternó rendimientos, aunque tiene estructura para pelear hasta el final. Biguá Llama la atención verlo fuera de la Liguilla directa; deberá reafirmar su identidad copera. Goes Barrio con historia, obligado a competir cada partido como una final. Welcome Tradición y orgullo en juego, en una instancia que no admite margen de error. Cordón Con pasado fuerte en la categoría, afronta una etapa determinante para su futuro inmediato.

La tabla marcó dos realidades claras: arriba, seis equipos con aspiraciones firmes al título; abajo, seis que buscarán sobrevivir y meterse por la ventana en la definición.

Para ellos, el margen de error ha desaparecido: Es la liguilla delas cinco fechas

Jugadores salteños que no faltarán en la liguilla final de la Liga Uruguaya. Entre otros, Agustín Méndez en Nacional y Juan Salvador Zanotta (30 años) en Hebraica Macabi. En tanto, la composición de la liguilla resuelta y estas cinco fechas que se vendrán. En el caso de Agustín, de reciente acceso a una cifra para su historia personal: 100 partidos jugados en la Primera de Nacional.

🔵 Fixture – Serie Principal

📅 Fecha 1

Partido Aguada vs Peñarol Defensor vs Hebraica Nacional vs Malvín

📅 Fecha 2

Partido Peñarol vs Defensor Nacional vs Aguada Malvín vs Hebraica

📅 Fecha 3

Partido Peñarol vs Nacional Malvín vs Defensor Hebraica vs Aguada

📅 Fecha 4

Partido Malvín vs Peñarol Hebraica vs Nacional Aguada vs Defensor

📅 Fecha 5

Partido Hebraica vs Peñarol Aguada vs Malvín Defensor vs Nacional

🔶 Reclasificatorio – Fixture

📅 Fecha 1

Partido Cordón vs Unión Atlética Welcome vs Biguá Goes vs Urunday

📅 Fecha 2

Partido Unión Atlética vs Welcome Goes vs Cordón Urunday vs Biguá

📅 Fecha 3

Partido Unión Atlética vs Goes Urunday vs Welcome Biguá vs Cordón

📅 Fecha 4

Partido Urunday vs Unión Atlética Biguá vs Goes Cordón vs Welcome

📅 Fecha 5

Partido Biguá vs Unión Atlética Cordón vs Urunday Welcome vs Goes

Quedó así estructurado el calendario tanto para la fase principal como para el Reclasificatorio, con cinco jornadas que definirán posiciones clave de cara a la siguiente instancia.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/de1d