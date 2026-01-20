Entonces: ¿a quién quiere Salto Nuevo como Director Técnico?

Es de los que no tiene Director Técnico. Todavía. Pero el nombre está al caer. Sobre todo porque en Salto Nuevo, necesitan «llenar la vacante» teniendo en cuenta que se viene el período de pases. Para los albiverdes la temporada 2026 se limitará al Campeonato Salteño. Las próximas 48 horas serán tan vitales como decisivas. Hay que tener en cuenta que el año pasado dirigió Federico Suárez el plantel superior y este año recaló en Saladero.

No por otra razón, en Salto Nuevo, el objetivo es puntual y dos nombres en el listado de las opciones: uno de ellos supo ser Campeón Salteño como DT y otro, con continuidad en los últimos años, sobre todo en equipos de la «A».

Asimismo en el caso de Salto Nuevo, cuestiones relativas al plantel que están pendientes, desde el momento que retornan jugadores, teniendo en cuenta que se alejaron en calidad de préstamo. Salto Nuevo y Libertad son los que aún no disponen de Directores Técnicos.

Pero en la antesala misma de la decisión. Salto Nuevo tiene los nombres. Y cada uno de ellos….con historia. De aquella condición de jugadores que fueron, a esta condición de Directores Técnicos que son.

Enrique «Quique» Tourn, un año después… Una birome, un papel, una vocación, ¿y para qué más?

-Al «Quique» Tourn le costó encontrarle la vuelta a las nuevas tecnologías incorporadas a los

medios de comunicación. No le seducía tanta variante en esa dirección. A veces, libraba

silenciosamente el combate contra la computadora y padecía si tenía que reclamar ayuda, «porque perdí todo

lo que escribí. ¿Qué fue lo que no hice bien o qué fue lo que hice mal?», se interrogaba entre la

bronca y la decepción.

Claro, que el «Quique» Tourn no fue un cultor de la intolerancia. Ni con él

mismo ni con los demás. ¿Cuántos más mansos que el «Quique» Tourn?

Quizás porque en tantos años compartidos, la historia de la vida en una redacción de diario o en

en un estudio de radio, no debe reconocer un solo grito destemplado del «Quique» o un acto

de manifiesta y burda grosería, para el destinatario que fuese. No hubo ese destinatario.

No existió.

El «Quique» Tourn optó por el diálogo sereno, por el cuestionamiento en voz baja, por la serenidad

en la exposición sin recortes. Esa señal fraternal y bien humana, es la que dejó.

La que no se olvida. La que no deja de estar.

***************

Un 20 de enero del año 2025, Enrique Tourn se nos fue de este tiempo, de repente para descubrir

otro tiempo, que hasta puede soñarse en el querer, en la fantasía.

Acaso para seguir siendo….bien a lo «Quique»

Entonces, un año después desde EL PUEBLO, no se trata de la misión de reconquistarlo para

nosotros desde lo sectorial, sino de sumarlo a esa eterna pretensión del periodismo por el

periodismo mismo.

Sin poses. Sin vanagloria personal. Sin el caudal del berretín que a tantos suele acompañar.

El «Quique» Tourn fue el de la birome y el papel. Cuando mucho algún grabador para el auxilio más

o menos generoso frente a un reportaje comprometido o una anécdota para que la voz no falte.

Pero que conste: el «Quique Tourn fue la generosa simpleza en el hacer.

Modestamente. Porque además no tenía necesidad de batirse el parche: era el «Quique» a secas.

Ahí venía. Ahí estaba. Ahí se sumaba.

Ahí con su Divisional «B», con la «C», con los senior, con su fútbol femenino, con sus estadísticas,

con su Independencia del sentimiento aquí y Peñarol más allá, 500 kilómetros al sur,

con sus excursiones, con sus puentes tendidos para que el valor de la amistad superara

el ardor de la competencia frente al colega de turno.

*********

El «Quique» Tourn de la birome y el papel. Cuando mucho algún grabador que auxilie.

Cuando mucho….pero su vocación siempre.

Y entonces, ¿para qué más? Con eso bastaba. Con eso bastó.

Con aquel «Quique» fue suficiente.

No para transformarlo en ejemplo, porque tampoco se lo propuso.

Solo para saber que nos regaló páginas de vida que valieron la pena.

Como valen la pena los que son generosamente distintos.

Desde el valor de la simpleza. Bien a lo «Quique» Tourn.

Buenamente. Plenamente. Hermanamente.

Inolvidablemente….

«Para que se pongan la camiseta de Ceibal»

Del llamado a los socios, al desarrollo de la asamblea anual en el Club Atlético Ceibal, para que en la noche del pasado viernes la decisión fuese básica: en Elio Rodríguez, el electo nuevo presidente con la mira en el período. El hecho es que en Ceibal, «no sólo queremos apuntar al plantel de Primera División. Nos importa remover las divisiones juveniles y de a poco, generar el nivel y protagonismo que Ceibal resignó en los últimos tiempos» En razón de ese objetivo, hoy martes 20 de enero es el día marcado para que la captación de nuevos jugadores no falte, tanto en la categoría Sub 16 como Sub 18, con la Dirección Técnica de Gonzalo Ganicoche. La información apuntada a EL PUEBLO y la invitación concreta, mientras rige una pretensión: «que se pongan la camiseta de Ceibal»

