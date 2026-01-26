Enseñe, maestro…

En la temporada pasada, el ascenso de Peñarol en el Consejo Único Juvenil y en este 2026, la prolongación del ciclo-búsqueda, con la Dirección Técnica de Alfredo Javier Viera. Al estratega le cupo una notable relevancia. No por nada pasó a ser ratificado. Transcurrió la primera semana de la pretemporada y las respuestas que pretenden acumularse desde cada jugador. No es otro el fin desde el DT. Si de Alfredo se trata, será quien lidere también desde el mando técnico el fútbol femenino de Peñarol en categoría de mayores. La doble misión para el catalogado entrenador, no es precisamente lo que falta. La toma gráfica sintetiza: la hora de enseñar ha llegado otra vez.

Desde mañana El Tanque se echa a andar; en todas

Tratándose de El Tanque, será uno más en la Divisional «B» de la Liga Salteña de Fútbol. El apunte informativo señala el plan de quien en su momento supo ser parte de la Divisional «A», Mañana martes 27 de enero es el punto de partida para la temporada, a partir de la hora 20. Hay que hablar en este caso del plantel de Primera División, Sub 16 y Sub 18, como asimismo aspirantes en todas las categorías. Es el despegue de las prácticas. En el caso del plantel superior, la continuidad de GUSTAVO CARDOZO. Restará aguardar el período de pases para calibrar en qué medida El Tanque apunta a su plantilla de Primera, para favorecer la chance de protagonismo.

Hugo Rodríguez y Nahuel González; la puerta abierta en Salto Fútbol Club

Entre dichos y hechos. Es cosa real que Salto Fútbol Club va integrando jugadores para el plantel de Primera División. Desde EL PUEBLO, la acentuación de este fin que le compete a quienes lideran el área superior del club, que pretende alcanzar un protagonismo virtualmente inexistente en los últimos años. El marcado objetivo de ascender desde la «C» a la Segunda División Profesional. De última, dos fichajes más: los de Hugo Rodríguez y Nahuel González. Ambos concluyeron jugando en Ceibal, llegando en condición de préstamo. Por Hugo «Paco» Rodríguez hubo tanteos desde algún club de la Liga Salteña de Fútbol, pero finalmente la buena nueva para Salto FC: se queda. Entre hoy y mañana no faltarán instancias de diálogo a nivel de técnicos designados y directivos, buscando ajustar los mecanismos de acción. Salto FC competirá en todas las categorías. En el área juvenil, no han faltado variantes en las Direcciones Técnicas.

Aguada no deja de escalar: 90-76

Tras estar siete puntos abajo en el tercer cuarto, Aguada se impuso a Defensor Sporting 90-76 para trepar en la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Fue el único partido pendiente de la primera rueda, por lo que se acercó a sus rivales directos en la pelea por la clasificación a la liguilla de los seis mejores. Clark fue el goleador de la noche con 24 puntos, seguido por Luis Santos con 20 y Santiso con 15. En la tabla de posiciones, Peñarol lidera con 30 puntos, Hebraica Macabi 28, Malvín 27, Nacional y Biguá 26, Unión Atlética y Defensor Sporting 25, Urunday Universitario 24, Aguada 23, Goes 21, Cordón y Welcome 18.

