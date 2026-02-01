Ensayos de candombe en Salto: barrios y corte de calle

Las comparsas afinan sus tambores rumbo al Carnaval 2026 con presentaciones abiertas y un ensayo central por el centro de la ciudad.

Los conjuntos de Negros y Lubolos de Salto ya palpitan el Carnaval 2026 haciendo rugir los tambores en distintos puntos de la ciudad. Los ensayos se multiplican por los barrios, con gran acompañamiento del público, que se suma con palmas y baile al paso de las cuerdas de tambores y los cuerpos de danza.

El Concurso de Llamadas al Puerto, que reúne a las agrupaciones de candombe salteñas, reafirma un fuerte sentido de identidad y pertenencia de la cultura afrouruguaya, transmitiendo a nuevas generaciones un legado cultural profundamente arraigado en la historia del Uruguay.

En ese marco, este domingo 1º de febrero, la comparsa Tunguelé realizará un Ensayo General con corte de calle por el centro de la ciudad, desde las 19:30 horas, recorriendo el trayecto tradicional desde Plaza Treinta y Tres hasta el Puerto de Salto.

Por este motivo, se aplicarán desvíos de tránsito en el tramo comprendido entre Uruguay y Florencio Sánchez hasta Chiazzaro y Brasil.

La comparsa salteña, una de las más reconocidas del departamento, contará con la participación especial del bailarín y coreógrafo capitalino Oscar “Cococho” Pereira, e invita a toda la población a sumarse a esta celebración del candombe.

Además, otras agrupaciones también realizarán sus ensayos generales en distintos barrios:

Xangó Candombe , dirigido por Yamandú Carballo, ensayará desde las 19:00 horas en el cruce de San Martín y Corrientes , barrio San Martín.

, dirigido por Yamandú Carballo, ensayará desde las en el cruce de , barrio San Martín. Zulumbé lo hará a partir de las 18:00 horas en la Plazoleta Estigarribia , barrio Ceibal, en avenida Juan Harriague y Washington Beltrán.

lo hará a partir de las en la , barrio Ceibal, en avenida Juan Harriague y Washington Beltrán. Tronar del Norte hará sonar sus tambores en el cruce de José Amorín y Maciel , barrio Cerro, en las inmediaciones de la cancha de Nacional.

hará sonar sus tambores en el cruce de , barrio Cerro, en las inmediaciones de la cancha de Nacional. Tu Candombe realizará su ensayo general en Agraciada 2717 esquina avenida Carlos Reyles , en la Zona Este.

realizará su ensayo general en , en la Zona Este. En la zona sur, El Legado Candombero, comparsa encabezada por la vedette Cándida Medina, ensayará en el cruce de Catalán y Lavalleja, barrio Salto Nuevo.

Desde la organización se recuerda que todos los ensayos son gratuitos y abiertos al público, consolidando al candombe como una expresión cultural viva que vuelve a tomar las calles de Salto en la previa del Carnaval 2026.

