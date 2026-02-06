Enlace Educativo del Mides promueve acceso de personas trans a la Prueba Acredita EBI de ANEP

Enlace Educativo del Mides impulsa la inclusión de personas trans a través de la Prueba Acredita EBI

El Programa Enlace Educativo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) viene desarrollando una línea de trabajo orientada a fortalecer las trayectorias educativas de poblaciones que históricamente han visto vulnerado su derecho a la educación.

En ese marco y a partir de su participación en distintos espacios interinstitucionales, el programa comenzó a trabajar específicamente con personas trans, identificando el bajo nivel de culminación de la educación básica.

“El Programa Enlace Educativo de Mides tiene como una de sus líneas de trabajo la participación en diferentes espacios interinstitucionales donde se abordan diversas temáticas, y nosotros aportamos desde lo socioeducativo”, explicó Yessica Costa, integrante del programa. En ese recorrido, Enlace Educativo participa activamente del Consejo Departamental de la Diversidad Sexual, ámbito en el que surgió la preocupación por la situación educativa de la población trans.

“Sabemos que hay un alto número de personas trans que no han podido culminar su ciclo básico o lo tienen incompleto”, señaló Costa, subrayando que esta realidad impacta directamente en el acceso al empleo y en la posibilidad de continuar estudios formales.

La Prueba Acredita EBI como herramienta de inclusión

Frente a este diagnóstico, desde Enlace Educativo se presentó la Prueba Acredita EBI (Educación Básica Integrada) vinculada a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Se trata de una prueba nacional de acreditación que permite validar la culminación de la educación media básica.

“Es una prueba que habilita a las personas a acceder a ámbitos laborales que exigen tener la educación básica culminada, o también a continuar con sus trayectorias educativas”, explicó Costa. La evaluación está diseñada para medir habilidades en tres áreas clave del conocimiento, resolución de problemas, lectura y escritura.

La prueba es única, se realiza una sola vez al año y tiene carácter nacional, lo que permite que personas de todo el país puedan acceder en igualdad de condiciones.

Inscripciones abiertas y fechas clave

Silvana Sisnández, también integrante de Enlace Educativo, detalló los aspectos operativos de la Prueba Acredita. “Es una prueba a nivel nacional de ANEP, destinada a personas mayores de 21 años, y evalúa competencias a través de las áreas que mencionaba Yessica”, indicó.

La edición de este año se realizará el sábado 13 de junio, de forma simultánea en todas las localidades del país, en centros educativos habilitados especialmente para esa jornada. Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de marzo, mientras que los resultados se darán a conocer en el mes de octubre.

Acompañamiento específico para personas trans

Desde el Consejo Departamental de la Diversidad Sexual, y a partir de la preocupación compartida por la situación educativa de las personas trans, Enlace Educativo propuso incentivar especialmente la inscripción de esta población a la Prueba Acredita EBI.

“Desde Enlace, con el apoyo del Consejo, se creó un flyer y un link que está circulando para orientar a las personas trans interesadas en inscribirse”, explicó Sisnández. Ese formulario no corresponde directamente a la inscripción oficial de la prueba, sino que cumple una función previa de contacto y acompañamiento.

“Lo que hace ese link es recabar datos de las personas interesadas para que desde Enlace Educativo del Mides podamos contactarlas y orientarlas en cómo inscribirse, cuáles son los requisitos y acompañarlas en el proceso”, aclaró.

Este acompañamiento resulta fundamental, ya que la inscripción a la prueba se realiza únicamente de forma online, lo que puede representar una dificultad adicional para algunas personas. “Ponemos a disposición los recursos del Mides para poder ayudar en esa inscripción”, destacó Sisnández, remarcando que el dispositivo está pensado principalmente para la población trans.

Hacia un espacio de preparación y contención

Además del apoyo en la inscripción, desde Enlace Educativo se encuentran trabajando en una propuesta complementaria que apunta a generar un espacio de acompañamiento y preparación para la prueba. “La idea es poder generar un espacio de preparación, porque desde Acredita EBI no está prevista una instancia previa de preparación”, adelantó Sisnández.

Este espacio, que aún se encuentra en etapa de articulación, estaría destinado específicamente a personas trans, con el objetivo de ofrecer un entorno más cuidado y de mayor contención. “Buscamos generar una grupalidad que refuerce las habilidades que la prueba solicita, en un espacio más acompañado”, explicó.

La iniciativa apunta no solo a facilitar el acceso a la acreditación educativa, sino también a fortalecer la confianza, la permanencia y la proyección educativa de personas trans, contribuyendo a reducir desigualdades estructurales y promoviendo el ejercicio pleno del derecho a la educación.

