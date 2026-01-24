Energimundo amplía horarios y abre todos los días

Energimundo amplía su horario y abre todos los días

En el marco de su Plan de Acción 2025, el museo Energimundo, dedicado a la ciencia y la tecnología aplicadas a las energías renovables, anunció una ampliación de sus días y horarios de atención al público. La medida apunta a fortalecer su alcance regional y consolidarlo como un espacio de referencia para el aprendizaje vinculado a la energía y el desarrollo sostenible.

Desde ahora, el museo puede visitarse de lunes a viernes en el horario de 7:15 a 17:45, mientras que los sábados y domingos permanece abierto de 12:15 a 17:45. La ampliación busca facilitar el acceso tanto de centros educativos como de familias y turistas que recorren la zona de Salto Grande.

Ubicado en el predio del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, Energimundo se extiende sobre dos hectáreas que combinan espacios cubiertos y áreas al aire libre. El recorrido incluye un edificio principal, senderos exteriores, un escenario y un Cine Geodésico, con propuestas pensadas para el aprendizaje a través del juego, la experimentación y la interacción.

Desde la institución explicaron que la iniciativa responde a una estrategia de fortalecimiento institucional y académico. En ese proceso se prevé la creación de un Comité Honorario de Apoyo y una mayor articulación con la comunidad educativa, con el objetivo de ampliar la mirada pedagógica y potenciar su proyección a futuro.

Con el respaldo de Salto Grande, Energimundo reafirma su propósito de difundir la cultura científica y promover hábitos ambientales responsables, acercando a niños, jóvenes y adultos al conocimiento sobre energías limpias y uso eficiente de los recursos.

El museo forma parte de la oferta turística del departamento y se presenta como una propuesta innovadora para la región, al combinar rigor científico con recreación y conciencia ambiental, en un entorno vinculado directamente a la producción de energía renovable.

