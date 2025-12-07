¿Endeudamiento o financiamiento a largo plazo?

- espacio publicitario -

Ese financiamiento nos va a permitir sanear la situación del pasado y posicionarnos mejor hacia el futuro

EL PUEBLO consultó a Nicolás Irigoyen, Director de Hacienda de la Intendencia de Salto sobre esta diferencia que surgió en el intercambio entre oficialismo y oposición ante la solicitud del gobierno departamental de un fideicomiso de hasta 60 millones de dólares, que a veces parece más una diferencia terminológica que de fondo.

– En estas discusiones que hay entre el gobierno y la oposición, ha surgido la diferencia entre el planteo del gobierno que habla de un financiamiento a largo plazo y la oposición que dice que en realidad se trata de un endeudamiento a largo plazo. ¿Podrías explicarme su punto de vista sobre esta diferencia de términos?

– Endeudada es cómo está la situación de la intendencia hoy. Esa es la situación actual, donde todos sabemos que, naturalmente, tenemos una deuda con proveedores, una deuda con obligaciones presupuestales impagas, una deuda con el Banco República y, al mismo tiempo, una deuda con varios convenios de pago que se han incumplido. Y, a su vez, estamos pagando el financiamiento que se utilizó en su momento, llamado Fideicomiso Daymán. Entonces, lo que estamos solicitando es una herramienta de financiamiento a largo plazo, que se financia con deuda, obviamente, para hacer frente a estas obligaciones que tenemos pendientes, sobre todo a las de corto plazo y a las de mediano plazo, y, a su vez, para hacer un shock de obras que tiene un impacto importantísimo y que la ciudad de Salto, obviamente, necesita.

Estamos diciendo que el 40% del dinero que estamos pidiendo es para ordenar la casa. Y eso tiene, desde el punto de vista técnico, un impacto muy importante porque nos permite ordenar la finanza, nos permite pagarles a los proveedores salteños, que al final son familias salteñas que hoy los tenemos con la soga al cuello. Es decir, 40% de lo que pedimos es para ordenar la casa, 55% es para hacer las obras que Salto necesita y hay un 5%, que llamo contingencia, que naturalmente en un proyecto de tal envergadura y de tanto margen de dinero, necesita tener previsto cualquier problema, inconveniente, o urgencia que pueda surgir.

– La oposición dice que no está dispuesto a discutir sobre el financiamiento que pide el Ejecutivo hasta que no se presente el presupuesto quinquenal. ¿Cuál es tu visión?

– Si nos vamos a lo que fue el documento del Tribunal de Cuentas, donde emitió un informe en virtud del artículo 301 de la Constitución sobre la solicitud que hicimos desde la Intendencia de Salto para un financiamiento a largo plazo, que ya saben las condiciones, que son en UI equivalentes a 60 millones de dólares con un plazo máximo de 20 años para el repago de capital, de bonos de intereses, gastos, todo lo que tiene que ver con obras. El informe que hace el Tribunal de Cuentas es bastante contundente, habla naturalmente de que estamos, como te decía, buscando re perfilar los pasivos existentes, financiar un plan de obras departamental, mantener la sostenibilidad financiera, que de alguna manera lo hemos llamado también el concepto de la previsibilidad, evaluó nuestra situación financiera, evaluó nuestro flujo de fondos del 2025 hasta el 2046, que obviamente tiene escenarios que nadie puede manejar, porque el futuro nadie lo conoce, pero sí se hacen supuestos, nos pidieron los supuestos, le mostramos cuáles eran los supuestos, y termina concluyendo que la información que le remitimos es suficiente para emitir opinión, que verifica la razonabilidad técnica de las proyecciones, señala que el presupuesto quinquenal 2026 y 2030 debe incorporar los supuestos que utilizamos para asegurar el pago de todas las obligaciones sin afectar el equilibrio presupuestal. No nos formuló ninguna observación jurídica que impida continuar con el trámite.

¿A qué voy con esto? Que el Tribunal de Cuentas termina concluyendo en su informe que el presupuesto quinquenal debe contemplar los compromisos derivados del financiamiento para asegurar el equilibrio fiscal. Entonces, si le estamos pidiendo a la Junta Departamental que evalúe nuestra solicitud de financiamiento, y a su vez el Tribunal de Cuentas nos dice «che, muchachos, esta solicitud de financiamiento la deben tener en cuenta en el presupuesto», por tanto, es que nosotros estamos dando la discusión primero del fideicomiso o del financiamiento a largo plazo y después del presupuesto, porque es el propio Tribunal de Cuentas el que nos exige ponerlo dentro del mismo. Entonces, nos parece natural que se discuta primero si vamos a tener el financiamiento o no, para después ver si en nuestro presupuesto lo contemplamos o no, si no estaríamos hablando de que estaríamos poniendo en el presupuesto algo que ni siquiera está discutido.

– La última palabra es suya.

– Esto excede los colores políticos, la Intendencia de Salto está haciendo un trabajo serio, está planteándole a la ciudadanía en su conjunto, porque al final del día los ediles son la fiel representación de la sociedad, lo que la sociedad de alguna manera eligió para gobernar Salto, y entendemos que nosotros desde nuestro lugar estamos presentando una propuesta que es un instrumento sólido, sostenible, que técnicamente es robusto, y eso obviamente el Tribunal de Cuentas también lo aseguró, cuando planteamos ordenar el presente con las herencias del pasado, asegurar el futuro, y transformar el departamento con obras que tienen un alto impacto social. Entonces, no se trata de endeudarse, simplemente, lo que se trata es de ordenar, de planificar, y de invertir para elevar la calidad de vida de la ciudadanía, y fortalecer la capacidad de gestión que tiene el gobierno departamental.

Esta es la diferencia de aquellos gobiernos que vienen a administrar con aquellos que vienen a transformar, porque estamos asumiendo ante la ciudadanía toda, un compromiso de ejecutar este dinero como lo venimos planteando, con transparencia. El propio Secretario General el otro día en la Comisión Integrada, propuso y se comprometió a que año a año vayamos a la Junta Departamental a explicar, mostrar, y transparentar cada una de las inversiones que se hayan hecho con el dinero del financiamiento a largo plazo. Entonces, creo que esto hoy es un poco votar por Salto o ir en contra del Salto.

No cerramos la puerta del todo, pero tal como está planteado, no apoyamos este endeudamiento

EL PUEBLO consultó sobre este tema al edil comunista Regino López, cuyo sector ha sido preponderante en la postura que terminó adoptando el Frente Amplio, según dice en esta nota.

– En estas discusiones que hay entre el gobierno y la oposición, ha surgido la diferencia entre el planteo del gobierno que habla de un financiamiento a largo plazo y la oposición que dice que en realidad se trata de un endeudamiento a largo plazo. ¿Podrías explicarme su punto de vista sobre esta diferencia de términos?

– Cuando recibimos al Secretario General, al Director de Hacienda y al representante de Obras en la Comisión Integrada de Legislación y Hacienda hace dos días, preguntamos cuál era el mínimo, porque a nosotros nos dicen un endeudamiento de hasta 60 millones en hasta 20 años. Eso implica que haya un mínimo. Entonces cuando preguntamos cuál era el mínimo, nos dijeron que no, que en realidad el mínimo también era 60 y 20 años. Nos parece que eso no debería ser así. Por otro lado, cuando hablan de una financiación a largo plazo, para nosotros es un endeudamiento, porque en realidad si voy y pido dinero y ese dinero lo pongo a 20 años, lo que estoy haciendo es endeudarme. Entonces se está planteando un endeudamiento de Salto por 20 años por 60 millones de dólares cuando en realidad entendemos que eso va a afectar la economía de la Intendencia y las posibilidades de desarrollar el departamento en los próximos periodos, porque estamos comprometiendo no solo esta gestión, estamos comprometiendo tres gestiones más, donde cada cinco años la ciudadanía decide quién va a llevar adelante el gobierno. Entonces es como hipotecar las posibilidades de desarrollo de otros gobiernos por una decisión que se tome en este momento.

– Lo suyo parece una postura muy firme en cuanto a no estar de acuerdo con este pedido del Ejecutivo. Sin embargo, la postura del Frente Amplio dice que en estas condiciones no, dejando la puerta abierta que en caso de haber mayor información podría apoyarse este endeudamiento.

– Nosotros fuimos impulsores de la resolución que el Frente Amplio aprobó y entendemos que en estas condiciones no como se está planteando, es así. Lo que decimos es que se presente primero el presupuesto, después de tener el presupuesto, sabiendo la proyección de gastos, sabiendo lo que se quiere hacer, sabiendo lo que puede llegar a faltar, sentémonos a conversar, pero en otras condiciones. Preguntamos el otro día si puntualmente era la figura del fideicomiso, se nos dijo que podía haber otras figuras, según lo que el mercado planteara. Eso es muy ambiguo. ¿El mercado en realidad qué es? ¿Qué significa el mercado? Entonces, con ese tipo de postura nos deja mucho más dudas todavía. El FA dice que en estas condiciones no, porque además, como se está planteando, no hay garantía de contralor del dinero que se vaya a tener, independientemente de lo que se pueda planificar o lo que se pueda plantear en los informes que nos envían. Pero después de tener el dinero, en realidad el control se hace muy difícil. Entonces nosotros planteamos otra forma. Por eso decimos que no cerramos la puerta del todo. Ahora, en estas condiciones, tal como está planteado, nosotros como Frente Amplio, por una resolución del plenario de la cual fuimos parte, no apoyamos este endeudamiento.

– O sea que en un tema de fondo, ¿endeudarse para hacer obras no está mal?

– En realidad, lo que se plantea en el pedido de endeudamiento, entendemos que se puede hacer perfectamente a través del FDI, la intendencia tiene posibilidades de hacerlo, entonces nos deja duda por todos lados de por qué se plantea este endeudamiento sin tener primero el presupuesto. Para nosotros es clave tener el presupuesto.

– En la Junta el oficialismo planteó una semana más de debate, de diálogo. En una semana, ¿el Frente Amplio podría cambiar la postura de acuerdo con lo que se converse?

– En la Comisión Integrada de Legislación y Hacienda el impulso para pasar el tema al plenario con una exposición que sostenía que tenían los votos para que el tema saliera en el plenario de la Junta fue de la propia Coalición Republicana. En una semana esto no se arregla, porque tenemos una postura como Frente Amplio, que es la del plenario, que es que la de la forma en la que está planteado el endeudamiento, no lo llevamos, porque entendemos que no hay garantía para que este endeudamiento se pueda dar. Y por otro lado, entendemos que la Intendencia tiene las posibilidades de poder desarrollar obras como se plantea sin necesidad de endeudarse. Ahora, ¿por qué lo saca del plenario? Y puede haber varias lecturas, yo no sé si ellos tienen todos los votos, no sé si están los votos de la coalición en su totalidad. Pero ese era un tema de la coalición.

– La última palabra es suya.

– Como Frente Amplio venimos haciendo un estudio profundo con equipo técnico, con postura política, con un análisis serio, que además viene dando esta discusión, la viene dando la dirección política departamental junto con los ediles, con compañeros y compañeras que integran la fuerza política. Entonces, estamos con una información pormenorizada que realmente lo que hoy se plantea para endeudar el departamento no es necesario. Hay que pensar en tener espacios de diálogo, en pensar la proyección departamental, pero no es a través del endeudamiento, sino que tiene que ser a través de la posibilidad de desarrollar lo que se está planteando hoy, principalmente por FDI, que es una salida, pero, por otro lado, presentar el presupuesto departamental. Teniéndolo, nos vamos a sentar nuevamente a dialogar, porque no cerramos la puerta al diálogo, pero lo que sí nos parece es que de esta forma como está planteado, no podemos llevar solicitud ninguna, porque en realidad no nos da garantía ninguna

