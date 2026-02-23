Encuesta RING: heterogeneidad forrajera y 22% de productores afectados severamente por el déficit hídrico

El Instituto Plan Agropecuario dio a conocer los resultados de la encuesta RING (Red de Información Nacional Ganadera) correspondiente a enero y comienzos de febrero, relevamiento que recogió la visión de 430 productores de todo el país y que vuelve a marcar una fuerte disparidad regional en disponibilidad forrajera y situación climática.

El informe señala que el cierre del verano estuvo caracterizado por lluvias escasas y muy desparejas, acompañadas de altas temperaturas y vientos persistentes, lo que condicionó la producción de pasto en varias zonas.

En cuanto al campo natural, la disponibilidad mostró una marcada heterogeneidad. En las regiones Centro, Sur y Este, el porcentaje de áreas con más de 5 centímetros de altura de forraje alcanzó el 42%, mientras que en el Norte y Noreste la situación fue considerablemente mejor, llegando al 72%. Esta diferencia regional vuelve a evidenciar el impacto desigual de las precipitaciones.

Las praderas permanentes y mejoramientos extensivos se ubican mayoritariamente en condición regular a pobre, mientras que los verdeos de verano presentan un mejor desempeño, con uno de cada dos productores evaluándolos como buenos. De cara al otoño, la intención de siembra aparece moderada, con menor entusiasmo para praderas y mejoramientos y mayor expectativa en verdeos de invierno.

La carga animal promedio se sitúa en 0,96 unidades ganaderas por hectárea, y el 55% de los productores considera que está ajustada a la oferta forrajera actual. En el rodeo de cría, la condición corporal general es buena, aunque con diferencias regionales. El uso de herramientas como el destete temporario es intermedio, mientras que el destete precoz y el diagnóstico de actividad ovárica mantienen niveles bajos de adopción.

En el rubro ovino, el 73% de los productores encuestados cuenta con majadas, y el 88% reporta un buen estado general de los lanares. Casi la mitad ya realizó baños sanitarios, en un contexto donde la sanidad continúa siendo un tema central.

La encuesta también destaca la persistencia de problemas sanitarios como garrapata y bichera, con presencia significativa en los establecimientos, lo que obliga a mantener estrategias de control activas.

En relación al agua y bienestar animal, el 78% de los productores reporta contar con agua de buena o muy buena calidad, y el 63% considera adecuada la disponibilidad de sombra en los potreros.

Sin embargo, uno de los datos más relevantes del relevamiento es que el 22% de los productores declara haber sufrido afectación severa o extrema por el déficit hídrico durante el verano, reflejando que, pese a algunas mejoras puntuales, la vulnerabilidad climática continúa siendo un factor determinante en la producción ganadera.

El informe RING vuelve a confirmar que la realidad productiva es diversa y cambiante, y que la planificación forrajera y sanitaria sigue siendo clave para atravesar escenarios de variabilidad climática cada vez más frecuentes.

Informe completo en: https://www.planagropecuario.org.uy/web/454/destacados/los-resultados-de-la-encuesta-ring-de-enero-y-comienzos-de-febrero..html

