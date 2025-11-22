Encuentro nacional juvenil e infantil en Vaimaca Rugby

Este sábado, la cancha del Vaimaca Rugby Club será escenario de una intensa y colorida jornada deportiva que reunirá a más de 200 chicos y chicas provenientes de distintos puntos del país. Los azulgranas recibirán a clubes de la región Centro Norte, consolidando una vez más el compromiso del rugby local con el desarrollo formativo y la integración juvenil e infantil. La actividad comenzará a las 10:00 horas con la disputa del torneo juvenil, que se llevará adelante bajo un sistema de fase de grupos. Este formato permitirá que cada equipo sume minutos de juego en una instancia competitiva y

ordenada, que culminará con la coronación de los campeones de oro, plata y bronce. Será una oportunidad ideal para que los jóvenes muestren su crecimiento técnico y colectivo, así como los valores propios del deporte: respeto, disciplina, compañerismo y esfuerzo. Paralelamente, los infantiles participarán de una modalidad de encuentro, especialmente diseñada para fomentar el disfrute, la motivación y el acercamiento al juego sin presiones competitivas. Esta instancia busca que los

más pequeños vivan una experiencia positiva, divertida y segura, priorizando la participación por encima del resultado. Las actividades para esta categoría se extenderán aproximadamente hasta las 15:00 horas. El evento, abierto a toda la comunidad, contará con entrada gratuita, un gesto que invita a las familias, amigos y vecinos a acompañar y apoyar a los jóvenes jugadores. Además, habrá servicio de cantina con comidas y bebidas a beneficio del club, una oportunidad para colaborar con la institución y contribuir a su crecimiento deportivo y social. Desde Vaimaca Rugby Club destacan que la jornada representa mucho más que un simple calendario de partidos: es un espacio de integración regional,

intercambio entre clubes y fortalecimiento de los vínculos que sostienen el desarrollo del rugby formativo en Uruguay. La expectativa es alta y todo está preparado para vivir un día de camaradería, deporte y valores. Con la participación de delegaciones de diversas localidades y un ambiente

pensado para toda la familia, el encuentro de este sábado promete ser una verdadera fiesta del rugby juvenil e infantil en Salto.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jxnz