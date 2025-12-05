Encendido del Árbol de Navidad se adelanta para el domingo por alerta de mal tiempo

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto anunció que el tradicional Encendido del Árbol de Navidad no se realizará el lunes como estaba previsto. La decisión surgió luego de que los pronósticos meteorológicos anticiparan condiciones adversas, motivo por el cual el evento se adelantará para el domingo 7 de diciembre, manteniendo el escenario original en la Plazoleta Roosevelt (Uruguay esq. Chiazzaro).

El horario también permanece intacto: el encendido está fijado para las 21:00 horas, con actividades artísticas y recreativas desde las 19:00.

Con este ajuste, desde la comuna se convoca a toda la ciudadanía a disfrutar de un fin de semana extendido de propuestas culturales, feria de emprendedores y espectáculos musicales que darán inicio a las celebraciones navideñas en un ambiente familiar.

Programación actualizada

Sábado 6 de diciembre – desde las 20:00 horas

Feria de emprendedores

Leandro Sosa

Cuerda de tambores

Domingo 7 de diciembre – desde las 19:00 horas

Gran jornada unificada con más de 100 emprendimientos y el Encendido del Árbol de Navidad

Feria de emprendedores ampliada

Propuestas artísticas

Encendido del Árbol de Navidad – 21:00 horas

Show en vivo de Enzo y la Sub 21

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, reforzando la intención del Gobierno de Salto de generar espacios de encuentro, disfrute y participación comunitaria en estas fechas especiales.

La invitación está abierta a vecinos, familias y visitantes que quieran sumarse a este comienzo de la temporada festiva en un espacio que, año a año, se consolida como un símbolo de unión y celebración para los salteños.

