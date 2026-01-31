En Soriano la seca aprieta a la agricultura, pero el ovino vuelve a entusiasmar

Rubén Echeverría: “La oveja hoy es más rentable que nunca; carne y lana están respondiendo”

El verano se viene haciendo sentir con fuerza en todo el país. La falta de lluvias, especialmente al sur del río Negro, comenzó a comprometer cultivos y a encender luces amarillas en la agricultura. Sin embargo, en contracara, la ganadería y particularmente el rubro ovino, muestra señales de recuperación y renueva expectativas.

Desde el establecimiento La Lucha, en el sur de Soriano, casi en el límite con Colonia, el productor y cabañero Rubén Echeverría nos detalló un claro panorama de la situación actual.

“Hasta el 15 de diciembre veníamos con una primavera espectacular, hacía años no veíamos algo así. Pero desde entonces prácticamente no ha llovido nada. Hubo algún chaparrón aislado, pero no alcanza. Si esto no cambia, los cultivos de verano se van a complicar mucho”, señaló.

Los maíces de primera ya comenzaron a picarse para salvar algo de valor forrajero, mientras que los de segunda enfrentan un escenario incierto. La soja resiste algo más, pero los rindes podrían resentirse, dijo.

A este contexto climático se suman los números ajustados. “Los costos son altos y los precios internacionales no acompañan. Y encima el dólar a 36 pesos castiga fuerte al sector exportador. Hoy no hay circulante, la rentabilidad es muy justa”, explicó.

Según Echeverría, muchos agricultores apenas logran empatar o cubrir costos, lo que enfría inversiones y consumo en el interior.

La ganadería sostiene y el ovino despega

Frente a ese panorama, la ganadería aparece como sostén. Tanto la carne vacuna como la ovina mantienen buenos valores, aunque el atraso cambiario también recorta márgenes.

Pero donde el optimismo es mayor es en el rubro lanero: “La carne ovina está en valores históricos, incluso por encima de la vacuna, y la lana pegó un repunte muy fuerte. Corriedale medio fino hoy se está colocando entre 3 y 4 dólares. Hace un año no la querían”, remarcó.

La reactivación de China y la demanda internacional volvieron a dinamizar el mercado, generando un cambio de ánimo en el sector. “Se nota que el productor quiere retener vientres, encarnerar más y crecer. La oveja es noble, requiere poca inversión, da trabajo y rápidamente devuelve la plata”, afirmó.

Más ovejas, más trabajo y mejores campos

Echeverría subrayó además el impacto social del ovino: “Da mucho empleo: esquiladores, fletes, comparsas, personal rural. Y ayuda a limpiar campos invadidos por malezas que el vacuno no aprovecha. Una oveja por hectárea ya cambia el panorama.”

Con un stock nacional en mínimos históricos, considera clave aprovechar el momento para recomponer majadas.

El nuevo escenario también se refleja en la zafra de reproductores, que arranca con mayor dinamismo, según agregó “Hay otro ánimo. La gente pregunta, quiere invertir. Capaz la oferta de carneros no sea tan grande como otros años porque muchos no guardaron machos cuando el negocio estaba flojo. Puede ser una zafra ágil”.

La cabaña La Lucha, que este año cumple 40 años de remates consecutivos, presentará el próximo 11 de febrero en la propia estancia la oferta de 70 borregos PI y PO entrando el Gran Campeón de la Expo Prado 2025, más 10 borregos de plantel y 120 borregas seleccionadas.

En cuanto al trabajo genético, destacó la fuerte apuesta por el afinamiento: “Hace 10 o 12 años estábamos en 30 micras. Hoy el promedio anda en 24,8 y los borregos en 22–23. El Corriedale se actualizó mucho sin perder el doble propósito que está más vigente que nunca”

Para Echeverría, la combinación carne más lana vuelve a posicionar a la raza como una opción sólida: “Hoy tenés rentabilidad por los dos lados. Cuando uno flojea, el otro ayuda. El doble propósito está más vigente que nunca” concluyó.

