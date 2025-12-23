En la primera hora de Ferro Carril y Ceibal

La ilusión desalambrada

Es Ferro Carril y es Ceibal.

Es esta noche en el Dickinson. Es la primera de las dos instancias que se enmarcan en la final de los play off. Y como Nacional perdió en semifinales, los tricolores tienen derecho a la espera. Uno de los dos será el rival de Nacional, para determinar quién de los dos es el Campeón Salteño 2025.

Es verdad que nacerá un nuevo mandato, desde el momento que los tribunales le bajaron el pulgar a Universitario, cuando fue ganador en la cancha ante Gladiador.

Lo de hoy se asocia a una trascendencia especial, porque el primer partido puede estar marcando la huella inmediata, o decidiendo el futuro que llegará.

Ceibal llega después del 3 a 1 sobre Nacional.

Ferro Carril, con el 2 a 0 encarpetado frente a Gladiador, para avanzar.

Lo de Ferro Carril puede inscribirse dentro de lo posible, pero lo de Ceibal fue para el impacto mismo. No hubo ventaja deportiva que beneficiara a Nacional, cuando el Ceibal del atrevimiento quiso y pudo con tres golpes de cabeza con destino de red. A Ceibal no le importó que Nacional sustentase alguna cuota superior de favoritismo.

La personalidad que no le faltó. El rédito puntual. Por eso… está aquí.

⚽ LA PRIMERA VEZ

Hoy juegan y el viernes también. Continuidad manifiesta en el duelo final. Trascienden los puntos y la diferencia de goles. Por eso no solo será ganar, sino la suma también en la medida que haya distancia en el registro final.

Es verdad que la ilusión se desalambra. Que no hay bloqueos. Que existen espacios para la libertad del querer ofensivo, porque además no faltan intérpretes del gol: Javier Vargas, Katriel Piegas, Dalton Bueno, Natanel Tabárez.

Ojalá que no expongan tanto celo por la destrucción.

Ojalá que la propuesta de jugar sea puntual.

Ojalá que el gol sea la consecuencia.

Ojalá que el fútbol se potencie desde la calidad… y desde el pretender.

Ojalá.

ELEAZAR JOSÉ SILVA

En la primera fecha de las semifinales, el turno de Fernando López y Mauro Melo. En la siguiente repitió Fernando López y apareció Marcelo Izaguirre. En cada uno de los casos apuntados, hubo respuesta. No hubo polémicas desproporcionadas y el VAR sumó su herramienta, frente a alguna situación más o menos compleja.

Convengamos: poco y nada se habló de los árbitros, por lo que implica decir que la solvencia-certeza se planteó sin más trámite.

Cuando podía suponerse que para el juego de hoy el Colegio que preside José Luis “Pipilo” de los Santos volvería a recurrir a algunos de los tres árbitros centrales, opta por José Gabriel de los Santos. La experiencia la tiene y cuando se propone controlar un partido sobre la base de la categoría, la expone porque no le falta.

Es el turno de José Gabriel. Tiene una misión: ponerse a la altura de los anteriores. Hoy es solo un partido: todas las miradas apuntan a él.

Posibilidad de rendimiento de 1 a 10 puntos: 7 puntos.

📜 En la historia de los dos

No es la primera vez que Ferro Carril y Ceibal protagonizan un mano a mano en que está en juego el pasaje a la final. Uno de los dos será Campeón o Vice Campeón Salteño.

En su historia, Ferro Carril acumula un total de 44 títulos de Campeón Salteño, mientras Ceibal registra 7. Hay que tener en cuenta que Ceibal milita en la Divisional “A” desde la temporada 1993, tras el ascenso alcanzado en 1992. Fue segundo en la Divisional “B” y Universitario el primero.

El hecho es que, escalando en ese 1992 al círculo mayor, tanto uno como otro no resignaron más la categoría.

Ceibal, con la Dirección Técnica de Rafael Martigani, y Universitario de Luis “Macho” Alfieri.

En lo que va transcurriendo de esta década, Ferro Carril fue Campeón Salteño en 2021 y 2023, mientras el Club Atlético Ceibal reinó en 2022.

🏟️ A la cancha de las decisiones

Divisional Primera “A”. 1° División. Campeonato Salteño.

Sr. Roberto O. Alvez Ocampo.

Copa Cable Visión Salto.

FINAL PLAY OFF (encuentro de ida).

Trofeo “Sr. Jonathan González”.

Martes 23 de diciembre.

Campo de juego:

PARQUE DICKINSON.

20:30 hrs. Ferro Carril vs Ceibal.

Árbitros: José de los Santos, Matías Fagúndez, Mauricio Revuelta.

4° Árbitro: Andrés Píriz.

Parciales de Ceibal ingresan a la tribuna España, de Ferro Carril a la Irazoqui.

NOTA: las boleterías del Estadio Ernesto Dickinson se abrirán a las 19 horas.

🎟️ PRECIO DE ENTRADAS

Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años ) $ 250 .

) . Entradas de juveniles ( HASTA 18 AÑOS ), deben presentar CI en portería.

), deben presentar en portería. Menores de hasta 11 años ingresan gratis; deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañados de una persona mayor a cargo.

