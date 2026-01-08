En Gladiador determinaron el final de ciclo de Sergio «Pitufo» Olivera

«Son cosas que pasan, pero son cosas que no entiendo»

«La comunicación fue esa, la información fue esa, que para este 2026 quedaba al margen de Gladiador. Estoy hablando de este ciclo que significó dirigir a la Sub 18, de ser protagonistas y de jugar liguillas.

Veníamos siendo parte de un plan en esa categoría, donde la respuesta de los jugadores no dejó nunca de contribuir. Cuando surgió la posición de la Comisión Directiva y me la transmitieron no digo lo que no es: me decepcionó bastante. Uno se siente dolido, porque sabe que estaba encaminando un objetivo.

Son cosas que pasan en el fútbol, pero son cosas que no entiendo. Sobre todo porque uno es consciente que dio lo mejor, que no se guardó nada y que se fueron cumpliendo fines. No solo el avance de la categoría Sub 18 a las liguillas, sino una idea de fútbol que comenzamos a aplicar, a respetar. A esa idea la fuimos puliendo. Por eso no entiendo lo que pasó. Por eso no entiendo».

En la voz de SERGIO GUSTAVO OLIVERA hay decepción, por más que admita en EL PUEBLO, que

«uno sabe cómo es esto del fútbol». Porque este par de años en divisiones juveniles de Gladiador

(categoría Sub 18), cimentaron el fin. Nadie podría discutir que el «Pitufo» es a la medida de ese

operativo-evolución, naciente en el tiempo de la adolescencia. Lo que fue como jugador de fútbol.

Lo que es como Director Técnico. «¿Y si quedé sin laburo?…..y sí, quedé sin laburo. Pero bueno….llegará la ocasión de volver. Siempre

suelo sostener lo mismo: en esto del fútbol he caminado siempre sobre una misma dirección. He sido y soy un tipo derecho. Creo que por eso mismo, nunca hice dinero. Tener una conducta, creer en lo que hago, responder con la honestidad que corresponde y sin caer en la mentira. No dejo de sentir sorpresa por este final en Gladiador. No creo haber merecido que esto termine así.

Yo podría preguntar qué es lo que hice mal, si es que alguien me puede responder. O que tenga alguna razón que yo desconozco. Yo a esa razón, no la tengo»

Un «Pitufo» como él…

Cuando tenía 15 años, Sergio Gustavo Olivera debutaba en la Primera División de Parque Solari. Le sucedería un tiempo de consolidación como puntero izquierdo. Hay que hablar de los primeros latidos de la década de los 80. Posteriormente se integró a Nacional de Montevideo y en 1988 integró el plantel tricolor, Campeón de América e Intercontinental, orientado por Roberto Fleitas.

El «Pitufo» pasaría por varios equipos del exterior, entre otros de Chile, Perú y Francia. Retornaría a Salto y sumándose entre otros equipos a Nacional y Salto Fútbol Club. El 16 de abril del año pasado, Sergio Olivera llegó a los 50 años de vida.

Quinta Avenida Treinta y Tres: Viernes de la asamblea;¿no más hundimiento?

Será el próximo viernes, cuando se desarrolle la asamblea anual Ordinaria en Quinta Avenida-Treinta y Tres Fútbol Club. Clave el tiempo que viene, desde el momento que de dos años a esta parte el hundimiento de la entidad fusionada ha sido concreto. En el año 2025, un hecho histórico: Quinta no pudo rescatar un solo punto. Perdió todos los partidos que jugó. Por eso, la interrogante es: ¿no más hundimientos?. La solicitud a los socios, bien que se sabe por dónde viene. El imperativo de estar. El texto de la información derivada a EL PUEBLO, surge en estos términos. A saber.

Se va la primera

Desde la Liga Salteña de Básquetbol, el apunte informativo y se relaciona al tiempo que viene: el comienzo de los play off finales entre Salto Uruguay y Atlético Juventus, para resolver quién de los dos es el Campeón Salteño de la temporada 2025-2026.

Definitivamente el duelo inicial se disputará el viernes 9 de enero, desde la hora 21.15′, jugándose en el gimnasio decano, «Dr. Juan José Galbarini». En semifinales, Juventus eliminó a Ferro Carril y Salto Uruguay a Nacional.

