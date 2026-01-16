En el tiempo de Salto Uruguay

Ellos se fueron…¿y Pablo Vela que llega?

La foto es una síntesis de lo que ocurrió un año atrás cuando Carlos Aguirre y Rodolfo Aguirre

llegaron a Salto Uruguay. El «Calto» como coordinador general del fútbol decano y nexo directo con

la Comisión Directiva, mientras el «Lolo» asumía la condición de Director Técnico.

El hecho es que Salto Uruguay supo de momentos salientes en la temporada, para ser uno más

entre los ocho mejores. El derecho adquirido de jugar los play off. Pero el hecho es que antes de

la conclusión del año pasado ninguna vía de contacto se produjo entre la dirigencia y los hermanos

Aguirre, hasta que en la semana que transcurre se acabó la duda: tanto Carlos como Rodolfo

Aguirre quedaron desvinculados de Salto Uruguay, cuando no pocos del entorno decano pronosticaban

la continuidad en uno y otro caso. Cabe establecer que Salto Uruguay alteró la presidencia, con Fernando Benítez supliendo a Marcelo Cardero.

¿UNA MANERA DE VOLVER?

Tras resolverse el primer punto, en Salto Uruguay avanzaron al segundo: qué DT para el año 2026.

El nombre que se maneja en tiendas albicelestes, no es otro que el de PABLO DAMIÁN VELA, quien

supo ser el estratega decano no tanto tiempo atrás.

La información es una: la chance está abierta de par en par para que Pablo retorne a la misión.

Parece ser cuestión de días. O de horas.

Lo concreto es que Salto Uruguay es de los que variará el mando, mientras la historia esquiva de

los últimos años es cosa real: desde el año 2000 Salto Uruguay no es Campeón Salteño.

Demasiado tiempo para el decano de la Liga Salteña de Fútbol.

En Palomar dieron en la tecla: Juan Pablo Hernández, el DT

Juan Pablo Hernández fue jugador de fútbol. Incluso, siendo uno más en Universitario. Volante. De

esos donde no faltaba el criterio para manejar la pelota. Para garantizar el control. Así jugaba.

Hasta que el paso de los años lo derivó a esta condición: la de ser Director Técnico.

Peñarol y Florida, sus dos últimos equipos. Hasta que en las últimas horas la buena nueva se

conoció: la Comisión Directiva de Palomar resolvió que Juan Pablo sea el Director Técnico con

el objetivo puesto en la temporada de la Divisional «B».

Juan Pablo Hernández se manejará con el mismo Cuerpo Técnico. No variará a ese nivel. Mientras

en Palomar tienen derecho a crear tiempos a favor de la ilusión, a partir de quien llega para asumir

el mando. Para EL PUEBLO, no hay razones para la duda: figura entre los DT de la nueva generación

capaz de ir consolidando su impronta. No por nada el año pasado en la C», Florida fue protagonista

y en el 2024 ascendió de la «C» a la «B» con Peñarol.

Que en Palomar dieron en la tecla….dieron en la tecla.

Tacuarembó en la mira: Salto se va a las 15.30′ y cambiará la camiseta

Hoy viernes, para que la selección salteña de mayores, afronte la última sesión previa al juego

de mañana en Tacuarembó, significando su estreno en el Campeonato del Litoral Norte. En la primera

fecha permaneció libre, mientras que Tacuarembó perdió como visitante ante Artigas 3 a 1.

Resuelto que la embajada «naranjera» parta mañana desde el Parque Dickinson a las 15.30′ horas. Una

tregua que no faltará en plena Ruta 26 para merendar y tras el partido, el plantel tiene cena

prevista en las propias instalaciones del Estadio «Ing. Raúl Goyenola».

La integración está virtualmente confirmada y hoy será el día en que Rony Costa se la revele a los

jugadores. Para el juego de mañana, un detalle a los efectos de ser tenido en cuenta: será Salto

quien cambie la camiseta, jugando con la de alternativa. La misma que utilizó en la edición pasada.

Bajo el mando de Rony, Salto fue Campeón del Litoral Norte en la edición de 2025, llegando hasta

semifinales del Torneo del Interior, donde sería eliminado por Lavalleja de Gerardo Cano.

Viernes de Ceibal; Elio….el presidente

Es viernes. Es noche de la asamblea anual ordinaria en el Club Atlético Ceibal. Memoria y balance,

más la elección de nuevas autoridades. Se presentaría, una sola lista, encabezada por ELIO

RODRÍGUEZ, quien ya supo serlo en años anteriores. Quienes son parte de la actual conducción

NO SE ALEJARÍAN DEL CLUB, entre otros Fernando Araújo, Jorge Barreto, Diego Fagúndez.

En Ceibal pretenden la mayor unidad posible. No pocos temas claves de cara al futuro: la

composición del plantel, el Cuerpo Técnico, potenciar la plantilla de socios, etc.

