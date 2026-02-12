En el octavo día de la Liga Salteña

Los 43 que cambiaron
Un total de 43 transferencias ayer a la noche en el local de la Liga Salteña de Fútbol. El octavo día habilitado en tanto hoy y mañana desde las 17 a las 21 para el cierre. Lo de ayer, para la suma de 43 pases más. Dresde EL PUEBLO, solo queda pasar revista en todos los casos.
📄 PERÍODO DE PASES – MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026
|#
|Nombre completo
|Del club
|Al club
|Carácter
|1
|Rodríguez Rodríguez, Jeremías
|Progreso
|Peñarol
|Préstamo
|2
|Silva Chamorro, Axel David
|Sud América
|Gladiador
|Definitivo
|3
|Burgos Borges, Thiago Benjamín
|Ferro Carril
|Universitario
|S.V.B.
|4
|Cattaneo Chiriff, Álvaro Lautaro
|Sud América
|Gladiador
|Préstamo
|5
|Kolnn Elola, Juan Valentín
|Palomar
|Peñarol
|Definitivo
|6
|Villegas Moraes, Freddy
|Fénix
|Peñarol
|Definitivo
|7
|Moraes Leivas, Thiago Joaquín
|Dep. Artigas
|Almagro
|Préstamo
|8
|Techeira Chiappino, Jerónimo
|Palomar
|Chaná
|Definitivo
|9
|Da Rosa Pintos, Ezequiel
|Ceibal
|Chaná
|S.V.B.
|10
|Barcellos Pereira, Benjamín
|Ferro Carril
|Ceibal
|Definitivo
|11
|Pereira Motta de Souza, Bautista
|Universitario
|Hindú
|Definitivo
|12
|Ferrao Salagado, David Sahuel
|Parque Solari
|El Tanque
|Préstamo*
|13
|Veglia Suetta, Fernando Nicolás
|Fénix
|Almagro
|Definitivo
|14
|Carballo Silva, Bautista
|Progreso
|Ferro Carril
|Préstamo
|15
|Cattaneo Silva, Emiliano
|Progreso
|Ferro Carril
|Préstamo
|16
|Asencio Amaral, Guillermo Benjamín
|Gladiador
|Sud América
|Préstamo
|17
|Caballero Silva, Jorge Matías
|Peñarol
|El Tanque
|Préstamo*
|18
|Pintos Núñez, Santiago Nicolás
|Lazareto
|Ceibal
|Definitivo
|19
|Píriz Araújo, Aaron Agustín
|Ferro Carril
|Chaná
|S.V.B.
|20
|Tavares Pereira, Facundo Nahuel
|Peñarol
|Gladiador
|Préstamo
|21
|Martínez Baptista, Maximiliano
|Parque Solari
|Peñarol
|Préstamo*
|22
|Guglielmone Montero, Justin Valentino
|Ceibal
|Universitario
|Préstamo
|23
|Aranguren López, Aníbal Ariel
|River Plate
|Ceibal
|Definitivo
|24
|Ferreira Chagas, Mateo Benjamín
|River Plate
|Tigre
|Préstamo
|25
|Jardim Reinoso, Juan Diego
|Ferro Carril
|Universitario
|Definitivo
|26
|Sarthou de Lima, Francisco Valentín
|Almagro
|Sud América
|Préstamo
|27
|Fernández Vázquez, Charli Yoel
|Huracán
|El Tanque
|Definitivo
|28
|Martínez Amaro, André Alexander
|Ceibal
|El Tanque
|Préstamo
|29
|Falcón Montero, Darío Nicolás
|Peñarol
|Palomar
|Préstamo*
|30
|Ramírez Trinidad, Federico
|Universitario
|Ceibal
|Préstamo
|31
|Lapaz Nicola, Diego Federico
|Saladero
|Ceibal
|Préstamo
|32
|Roibal Paolini, Leonardo Maximiliano
|Tigre
|Gladiador
|Préstamo
|33
|Torres Sosa, Dardo Agustín
|Tigre
|Salto Uruguay
|Definitivo
|34
|López Franchi, Ezequiel
|Cerro
|Nacional
|Definitivo
|35
|Proenza Albornoz, Kevin Mateo
|River Plate
|Saladero
|Préstamo
|36
|Bennet Moreira, Alejandro David
|River Plate
|Saladero
|Definitivo
|37
|Carbone Ferreira, Marcelo Valentino
|San Eugenio
|Saladero
|Definitivo
|38
|Stábile Carballo, Federico Martín
|Rodó
|Santa Rosa
|Definitivo
|39
|Silva Larrosa, Adilio Ismael
|El Tanque
|Sud América
|S.V.B.
|40
|Dávila Bonzi, Lautaro
|Salto Nuevo
|Salto Uruguay
|Préstamo*
|41
|Frola Pereira, Santiago
|Sud América
|Gladiador
|Definitivo
|42
|Batista Flores, Marcelo Ezequiel
|Gladiador
|Arsenal
|Préstamo
|43
|Dalto Cáceres, Cristian Alexander
|Peñarol
|Arsenal
|Definitivo
19.15′ y 21.30′ horarios para Tacuarembó-Salto
Serán los partidos de ida en el marco de las semifinales del Campeonato del Litoral Norte, tanto en Sub 18 como en categoría de Mayores. Salto será visitante en el Estadio «Ing. Raúl Goyenola» de Tacuarembó. La Sub 18 a partir de las 19.30′ y los mayores a las 21.30′. Hoy jueves en tanto desde el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, el pronunciamiento que no faltará con respecto a las ternas. Salto fue primero en ambas categorías. De hecho, la elección cantada: primero en condición de visitante. Hoy jueves los seleccionados encaran sesión, la penúltima de la semana. En el caso de los mayores, la partida será el sábado a las 15.30′ desde el Parque Ernesto Dickinson. Mañana viernes, Rony Guzmán Costa decide los once, con chance abierta para la reaparición de Junior Rodríguez. De mitad de cancha hacia arriba, el DT no introduciría variantes.
Con el Fútbol Sala
Campeonato Salteño de Primera División.
Divisional B*
*8’ Fecha 1’Rueda*
**********
*Domingo 15 / 2*
*Gimnasio de FERROCARRIL*
19 hs Albión – Paso del Bote
20y30 hs CAAS – Barrio Artigas
22 hs Cerro – Fénix
*********
*Gimnasio de NACIONAL*
20 hs River Plate – Barcelona
21y30 hs Juventus – Huracán
Fecha Libre : Palomar