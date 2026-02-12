21.5 C
Salto
jueves, febrero 12, 2026

En el octavo día de la Liga Salteña

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
9
Tiempo de lectura: 2 min.

Los 43 que cambiaron

Un total de 43 transferencias ayer a la noche en el local de la Liga Salteña de Fútbol. El octavo día habilitado en tanto hoy y mañana desde las 17 a las 21 para el cierre. Lo de ayer, para la suma de 43 pases más. Dresde EL PUEBLO, solo queda pasar revista en todos los casos.

📄 PERÍODO DE PASES – MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026

#Nombre completoDel clubAl clubCarácter
1Rodríguez Rodríguez, JeremíasProgresoPeñarolPréstamo
2Silva Chamorro, Axel DavidSud AméricaGladiadorDefinitivo
3Burgos Borges, Thiago BenjamínFerro CarrilUniversitarioS.V.B.
4Cattaneo Chiriff, Álvaro LautaroSud AméricaGladiadorPréstamo
5Kolnn Elola, Juan ValentínPalomarPeñarolDefinitivo
6Villegas Moraes, FreddyFénixPeñarolDefinitivo
7Moraes Leivas, Thiago JoaquínDep. ArtigasAlmagroPréstamo
8Techeira Chiappino, JerónimoPalomarChanáDefinitivo
9Da Rosa Pintos, EzequielCeibalChanáS.V.B.
10Barcellos Pereira, BenjamínFerro CarrilCeibalDefinitivo
11Pereira Motta de Souza, BautistaUniversitarioHindúDefinitivo
12Ferrao Salagado, David SahuelParque SolariEl TanquePréstamo*
13Veglia Suetta, Fernando NicolásFénixAlmagroDefinitivo
14Carballo Silva, BautistaProgresoFerro CarrilPréstamo
15Cattaneo Silva, EmilianoProgresoFerro CarrilPréstamo
16Asencio Amaral, Guillermo BenjamínGladiadorSud AméricaPréstamo
17Caballero Silva, Jorge MatíasPeñarolEl TanquePréstamo*
18Pintos Núñez, Santiago NicolásLazaretoCeibalDefinitivo
19Píriz Araújo, Aaron AgustínFerro CarrilChanáS.V.B.
20Tavares Pereira, Facundo NahuelPeñarolGladiadorPréstamo
21Martínez Baptista, MaximilianoParque SolariPeñarolPréstamo*
22Guglielmone Montero, Justin ValentinoCeibalUniversitarioPréstamo
23Aranguren López, Aníbal ArielRiver PlateCeibalDefinitivo
24Ferreira Chagas, Mateo BenjamínRiver PlateTigrePréstamo
25Jardim Reinoso, Juan DiegoFerro CarrilUniversitarioDefinitivo
26Sarthou de Lima, Francisco ValentínAlmagroSud AméricaPréstamo
27Fernández Vázquez, Charli YoelHuracánEl TanqueDefinitivo
28Martínez Amaro, André AlexanderCeibalEl TanquePréstamo
29Falcón Montero, Darío NicolásPeñarolPalomarPréstamo*
30Ramírez Trinidad, FedericoUniversitarioCeibalPréstamo
31Lapaz Nicola, Diego FedericoSaladeroCeibalPréstamo
32Roibal Paolini, Leonardo MaximilianoTigreGladiadorPréstamo
33Torres Sosa, Dardo AgustínTigreSalto UruguayDefinitivo
34López Franchi, EzequielCerroNacionalDefinitivo
35Proenza Albornoz, Kevin MateoRiver PlateSaladeroPréstamo
36Bennet Moreira, Alejandro DavidRiver PlateSaladeroDefinitivo
37Carbone Ferreira, Marcelo ValentinoSan EugenioSaladeroDefinitivo
38Stábile Carballo, Federico MartínRodóSanta RosaDefinitivo
39Silva Larrosa, Adilio IsmaelEl TanqueSud AméricaS.V.B.
40Dávila Bonzi, LautaroSalto NuevoSalto UruguayPréstamo*
41Frola Pereira, SantiagoSud AméricaGladiadorDefinitivo
42Batista Flores, Marcelo EzequielGladiadorArsenalPréstamo
43Dalto Cáceres, Cristian AlexanderPeñarolArsenalDefinitivo

19.15′ y 21.30′ horarios para Tacuarembó-Salto

Serán los partidos de ida en el marco de las semifinales del Campeonato del Litoral Norte, tanto en Sub 18 como en categoría de Mayores. Salto será visitante en el Estadio «Ing. Raúl Goyenola» de Tacuarembó. La Sub 18 a partir de las 19.30′ y los mayores a las 21.30′. Hoy jueves en tanto desde el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, el pronunciamiento que no faltará con respecto a las ternas. Salto fue primero en ambas categorías. De hecho, la elección cantada: primero en condición de visitante. Hoy jueves los seleccionados encaran sesión, la penúltima de la semana. En el caso de los mayores, la partida será el sábado a las 15.30′ desde el Parque Ernesto Dickinson. Mañana viernes, Rony Guzmán Costa decide los once, con chance abierta para la reaparición de Junior Rodríguez. De mitad de cancha hacia arriba, el DT no introduciría variantes.

Con el Fútbol Sala

Campeonato Salteño de Primera División.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Divisional B*
*8’ Fecha 1’Rueda*

**********
*Domingo 15 / 2*
*Gimnasio de FERROCARRIL*
19 hs  Albión – Paso del Bote
20y30 hs CAAS – Barrio Artigas
22 hs Cerro – Fénix

*********
*Gimnasio de NACIONAL*
20 hs River Plate – Barcelona
21y30 hs Juventus – Huracán

Fecha Libre : Palomar 

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/3gak
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal