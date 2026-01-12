En ataque «no tenemos más que eso»

🎯 Cantado: en Ferro Carril ratificaron la plana de los técnicos; tiene cuatro jugadores abrochados

Un total de cuatro jugadores en Ferro Carril “ya tenemos abrochados con miras a la temporada que se viene”. Eso se dijo a EL PUEBLO, como para entender que los primeros días de enero también comienzan a ser de definiciones. No hay tanta tregua posible para el Campeón Salteño, después de aquella noche del 30 de diciembre en que levantó la copa número 45 en la historia.

De esos cuatro jugadores “algo más que en carpeta y más que prontos para ser revelados sus nombres”, pautan la necesidad de Ferro Carril de potenciarse, sobre todo en aquellos puestos en que el plantel descubrió debilidades. En materia ofensiva es vital para que Ferro redoble la apuesta, más allá de Dalton Bueno, Natael Tabárez y Jorgeluis Vera.

“No tenemos más que eso”, se añadió sin más trámite.

- espacio publicitario -

🔁 CON TODOS OTRA VEZ

Parece casi obvio, pero es del caso puntualizarlo: horas atrás la plana de mando en el plantel superior fue confirmada para el año en curso, en que a Ferro Carril no le faltarán exigencias.

Será la segunda temporada consecutiva para Emilio Silva y la cuarta de Luis Alberto “Pato” Avellanal y el Profesor Matías Piñeiro. Igualmente, la sumatoria de Jorge Nicolás “Mono” Ferreira, en calidad de ayudante técnico.

Al paso de los días se pactará un nuevo encuentro entre componentes de la Comisión Directiva y quienes son parte de la estructura de mando, para resolver todo lo inherente a la pretemporada.

Se estima además que las cuatro incorporaciones a las que aludimos serán expuestas públicamente en breve, mientras persisten algunas dudas sobre el futuro de algunos integrantes del plantel: si se quedan o si permanecen en la plantilla. Con rigurosidad se analizará caso por caso.

Los casos de Joaquín y Nahuel De León

Cuando finalizaba el año y por razones laborales, Nahuel De León (foto) debió retornar al este del país. Los meses de verano son claves para el lateral zurdo, porque su tiempo laboral no falta y es puntual.

Todo hace suponer que, llegado el momento, Nahuel será uno más en el plantel que iniciará la pretemporada, seguramente ya a partir de los últimos días de febrero.

Nahuel resultó factor válido de Ferro y cuando se fue, su ausencia no fue una ausencia más.

🥅 LOS DE ARRIBA Y DESDE EL ARCO

Si de Joaquín De León se trata (defensa o volante), la certidumbre respecto a su continuidad. Hernán Barros, a su vez, es jugador de Ferro Carril y, como parte del horizonte, dos dudas abiertas: Elbio Blanco Grieves y Daniel Lescano.

Pueden surgir un par de ascensos de juveniles, provenientes de la campeona Sub 18 orientada por Franco Junior Aliberti, mientras la custodia del arco no dejará de tener las opciones de Leonardo Fagúndez y Guzmán Aranda.

Mientras en Ferro se plasma una decisión de hecho: que Nahuel Machado disponga de todo el tiempo necesario para que la recuperación de su dolencia sea total. Por esa razón, su desafectación con respecto al combinado “naranjero”.

¿Quién para la Sub 18?

🟦 En Nacional “nadie habla, pero las decisiones van madurando”

La derrota de Nacional ante Ferro Carril dejó secuelas. O heridas abiertas. No por nada, en el fin de semana que pasó, el comunicado hecho público remarcó el final de los ciclos de quienes conformaron el Cuerpo Técnico a nivel del plantel superior.

Pero además impacta en la Sub 18 de Nacional, desde el momento que Ángel “Tito” Pereira no se prolongará como Director Técnico en esa categoría.

Es obvio que la trascendencia mayor radica en el final de ciclo de Héctor Alejandro Torrens, luego de dos años consecutivos en la función. Por ahora, en Nacional, la verdad es una: “nadie habla públicamente de lo que puede pasar, pero las decisiones van madurando. Incluso, más de una idea se plantea respecto a quién puede asumir la conducción”.

⏳ UNA SEMANA QUE VA CONTANDO

La semana que va transcurriendo no es una semana más, porque la toma de posición puede surgir con respecto al nuevo estratega. La interrogante es una: ¿hay nombres en carpeta?

La respuesta es afirmativa: hay nombres en carpeta y uno puede no ser salteño.

Una vez que se conforme el Cuerpo Técnico del plantel superior, puede suponerse que el ayudante técnico sea quien oriente a la Sub 18.

❌ LOS TRES QUE NO SIGUEN

Respecto al plantel de Primera División, hoy oficialmente las bajas surgen por tres: Nicolás Arbiza, Bruno Basualdo y Alejandro Cavanna.

La idea es sostener a la mayoría de los jugadores que concluyeron la temporada 2025. La voluntad de Alan Aranda es ser uno más en el año 2026. Se trata de los jugadores que llegó en condición de préstamo hasta el 31 de diciembre.

En tiendas tricolores se evalúa que el volante por izquierda resultó de los más válidos en materia de regularidad y solvencia.

Morales no se va

La verdad sea dicha: no fue la mejor expresión de Matías Morales en el Nacional 2025, a tal punto que el sanducero sólo convirtió dos goles en el Campeonato Salteño. De todas maneras, la idea que rige a nivel de la Comisión Directiva de Nacional no es otra que la de “renovarle el crédito”.

El “Machu” fue vital en la Divisional “B” cuando Nacional ascendió, hasta que más de una lesión lo complicó. Le restó continuidad.

En concreto: Morales será uno más en filas tricolores, que tendrán la vuelta más en plenitud de José “Tote” Martínez. El delantero pudo haber jugado la final ante Ferro Carril, pero se evitó riesgos, para que el mejoramiento sea total en el pómulo lesionado, tras aquel partido frente a Universitario.

(Foto: sitio oficial de Nacional Fútbol Club)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/lqxx