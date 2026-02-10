En Artigas las SAD arrasó con las juveniles de la liga local

Foto: Liga Salteña de fútbol

Solo 3 jugadores en el banco de espera en sub 18.

En Artigas, el fútbol se ha visto perjudicado en cierta manera en lo que respecta a sus selecciones departamentales, particularmente aquellas que compiten en el torneo anual organizado por la OFI. En el caso de la selección juvenil, la situación ha sido especialmente compleja, ya que ha quedado prácticamente diezmada por la presencia de la SAD que representa al fútbol artiguense en la Tercera División de Ascenso.

El equipo que visitó Salto el pasado fin de semana no pudo ante la selección local, pero más allá del resultado deportivo, desde el propio ámbito del fútbol artiguense —dirigentes y colegas mediante— se señala que la existencia de un club que milita en el fútbol profesional ha generado un impacto negativo en el involucramiento de los jóvenes con los equipos del medio local. La preferencia de muchos futbolistas está puesta en ese conjunto afiliado a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que compite a nivel nacional, relegando así a los clubes de la liga departamental.

Distintas realidades

La realidad es muy distinta a la que se vive en Salto. Aquí, el sentido de pertenencia y el compromiso con los clubes que integran la Liga Salteña de Fútbol sigue siendo muy fuerte entre los jóvenes, que optan mayoritariamente por desarrollarse en el fútbol local antes que vincularse a una SAD. Esa identidad se refleja claramente en la competencia juvenil, donde en instancias decisivas se registran presencias cercanas a las 800 personas, acompañando las definiciones del campeonato.

Este acompañamiento habla del arraigo que existe entre los chiquilines y los clubes, ya sea los de sus respectivos barrios o aquellos ubicados en la zona urbana de la ciudad, que continúan siendo el principal espacio de formación y competencia. Aunque Salto y Artigas están separados por apenas 200 kilómetros, la realidad futbolística juvenil de ambos departamentos es muy diferente.

Hoy, el fútbol salteño goza de una salud privilegiada en juveniles. Muchos de los chicos que integran la selección sub-18 que armó Wilson Cardozo han sido campeones con sus clubes o han alcanzado instancias decisivas, ubicándose entre los cuatro mejores en las divisiones A, B o C. Esto demuestra un nivel de jerarquía competitivo que se manifiesta en el rendimiento colectivo y que queda claramente reflejado en la posición que ocupa Salto al cierre de la primera etapa de la Copa Nacional de Selecciones en la categoría sub-18.

Los aspectos a corregir en el futbol Juvenil salteño

Pero no todo es color de rosas en el fútbol juvenil de Salto. Es sabido que durante la temporada 2025, y también en años anteriores, distintos episodios de violencia han empañado la buena labor que vienen desarrollando dirigentes y neutrales de la Liga Salteña de Fútbol para llevar adelante la competencia.

Las agresiones sufridas por los árbitros, por ejemplo, son aspectos que deben corregirse en la conducta, principalmente de jugadores, cuerpos técnicos, allegados y familiares, quienes muchas veces, a través de insultos proferidos desde fuera del campo de juego, van generando un clima de tensión que termina influyendo en el temperamento de los juveniles. Esto deriva, en no pocos casos, en episodios que luego se lamentan debido a las sanciones aplicadas por los tribunales de penas.

Salto es una plaza muy fuerte a nivel nacional en materia de fútbol juvenil, pero también resulta imprescindible que este año la instrumentación de medidas para aplacar la violencia —un fenómeno que no es exclusivo de Salto, sino que se extiende a todo el país— pueda servir como ejemplo, apuntando a un desarrollo del juego más tranquilo y sin situaciones que luego haya que lamentar.

Los nuestros en el fútbol profesional: presencia y protagonismo (1ra. Parte).

Los salteños volvieron a decir presente en los distintos equipos del fútbol profesional de nuestro país, dejando su huella en el inicio de la temporada 2026.

Caballero en Defensor Sporting

Uno de los hechos destacados fue el debut de Mateo Caballero en Defensor Sporting, un acontecimiento que no pasó inadvertido para el público salteño. El joven futbolista, que tuvo un pasaje previo por Independiente de Avellaneda, donde realizó trabajos en las divisiones formativas, no pudo ser fichado por el club argentino debido a la limitación de cupos para extranjeros. En esta oportunidad, Caballero fue parte del equipo violeta en el debut de Defensor por la Copa Uruguaya 2026, cumpliendo una actuación correcta y dejando buenas sensaciones en un equipo que apunta a ser protagonista del Campeonato Uruguayo de Primera División.

Betancourt y su retorno a la ‘Cuchilla’.

También se produjo el retorno de Rubén Bentancourt al fútbol uruguayo, tras su experiencia en Argentinos Juniors. El salteño volvió a vestir la camiseta de Liverpool de Belvedere, club al que conoce profundamente y con el que supo levantar trofeos en etapas anteriores. De esta manera, Bentancourt regresó a la “casa” del negro y azul de La Cuchilla para defender nuevamente a un equipo con el que tiene un fuerte vínculo.

Trindade los 90’ en Peñarol

En tanto, Jesús Trindade volvió a ratificar su importancia en Peñarol. Con victoria ante Montevideo City Torque, el conjunto aurinegro inició el Torneo Apertura en el Campeón del Siglo, con Trindade siendo titular y disputando los 90 minutos de juego, demostrando una vez más por qué es una pieza fija en el equipo. Como es habitual, Peñarol, Nacional, Defensor y Liverpool aparecen desde el arranque como los grandes protagonistas del certamen.

