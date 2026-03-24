Emilio Silva García; docente y entrenador 

Los proyectos que cambian realidades en Salto

En Salto hay historias que reflejan el valor del trabajo silencioso y comprometido, y una de ellas es la de Emilio Silva García. Docente de profesión y entrenador de fútbol con licencias aprobadas, ha logrado destacarse por una tarea que muchas veces no tiene la visibilidad que merece: la elaboración y gestión de proyectos para instituciones deportivas y sociales.

El dato habla por sí solo y no deja lugar a interpretaciones: ocho proyectos presentados y ocho proyectos aprobados. Una efectividad total que no es fruto de la casualidad, sino de la planificación, el conocimiento y una clara vocación de servicio hacia la comunidad.

A través de estos proyectos, Silva García ha contribuido directamente al desarrollo de distintos clubes de nuestro medio, generando mejoras en infraestructura, acceso a recursos y oportunidades para niños, jóvenes y adultos. El impacto no es menor: son cientos de personas las que hoy se benefician de espacios más adecuados para la práctica deportiva y la integración social.

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Pero más allá de los números, lo que realmente distingue su labor es la coherencia entre lo que proyecta y lo que ejecuta. No solo diseña iniciativas viables, sino que además las acompaña desde la práctica, respaldado por su experiencia como entrenador, lo que le permite entender de primera mano las necesidades reales de los clubes.

En tiempos donde muchas instituciones enfrentan dificultades para sostenerse y crecer, el trabajo de profesionales como Emilio Silva García se vuelve fundamental. Su gestión no solo fortalece estructuras, sino que también genera oportunidades, inclusión y desarrollo en el deporte local.

Ocho proyectos, ocho éxitos: la fórmula detrás del crecimiento institucional

¿Cuál es su formación académica y qué logros deportivos ha alcanzado a lo largo de su carrera?

Soy egresado del CeRP del Litoral como docente de Física, Grado 6, y actualmente me desempeño tanto en el CFE (Consejo de Formación en Educación) como en el CES. En el área deportiva, completé las cuatro licencias de entrenador, culminando la Licencia PRO en diciembre de 2024. En cuanto a logros, tuve la oportunidad de integrar el cuerpo técnico como ayudante de Richard Usuca en el ascenso de Club Sportivo Progreso a Primera División A. Además, fui como DT vice campeón nacional con la selección salteña generación 2014, y obtuve los títulos de campeón salteño invicto con las generaciones 2013 y 2012.

Su formación como docente, ¿qué le aporta a su mirada del deporte y la planificación?

Mi formación docente, especialmente en didáctica, es una base clave en mi forma de trabajar. Me permite planificar con sentido y coherencia, tanto a nivel de temporada como en el día a día. Cada tarea tiene un objetivo claro y responde a una lógica que apunta al desarrollo del jugador dentro del modelo de juego que buscamos. Esa mirada pedagógica ayuda a que el proceso no sea improvisado, sino que tenga una construcción progresiva y bien fundamentada.

A lo largo de estos años, ¿en cuántos proyectos se ha presentado y cuántos de ellos han sido seleccionados y de qué trataban?

He elaborado ocho proyectos deportivos: seis para Sportivo Progreso y dos para el Club Gladiador. Afortunadamente, los ocho fueron seleccionados y siete ya se ejecutaron con total éxito. El primero, muy especial, fue con el Ministerio de Deportes para la construcción de un salón comedor para el baby fútbol de Progreso. Luego, cinco proyectos estuvieron vinculados a la creación del complejo deportivo del club, incluyendo nivelación de canchas, cercado perimetral, iluminación LED y la construcción de vestuarios, cantina, boletería y un salón comedor. En Gladiador, el primer proyecto permitió la remodelación integral de los vestuarios, dejándolos en un nivel muy alto, y el último está enfocado en la instalación de luminaria de última generación para su cancha principal.

En contextos donde los recursos son limitados, ¿cómo se construye credibilidad para acceder a financiamiento importante?

La credibilidad se construye desde lo institucional. Es fundamental tener toda la documentación en regla y al día. A partir de ahí, el cumplimiento estricto de cada etapa del proyecto es clave: respetar los tiempos, presentar correctamente las boletas y garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente para lo que fueron otorgados. Esto requiere un equipo responsable y comprometido, que entienda que se trata de una oportunidad única para el crecimiento del club. Si no se cumple, no solo se pierde la posibilidad de avanzar, sino que queda un antecedente negativo para futuras postulaciones.

¿Qué impacto concreto ha visto en los clubes después de ejecutar estos proyectos?

El impacto es inmediato y visible. En el caso de Progreso, basta con recorrer el complejo para ver una transformación total en infraestructura, que cambia la realidad del club. Y en Gladiador, por ejemplo, los vestuarios alcanzaron un nivel que perfectamente podría tener una institución profesional. Estos avances no solo mejoran las condiciones, sino que también elevan el sentido de pertenencia y la proyección institucional.

¿Qué tiempos maneja habitualmente un proceso desde sus inicios a la presentación hasta la aprobación?

Los tiempos son bastante exigentes. Cada año hay fechas límite de presentación, por lo que es fundamental estar atentos a los llamados. Una vez presentado el proyecto, el proceso de evaluación suele demorar alrededor de tres meses. Luego, el otorgamiento del fideicomiso puede extenderse aproximadamente un año, dependiendo de las prioridades que establezca OFI.

¿Qué importancia tiene la transparencia en el manejo de los fondos?

Es el pilar fundamental de todo el proceso. La transparencia no solo permite cumplir correctamente con cada etapa del proyecto, sino que también genera confianza en las autoridades. Esa confianza es clave para poder aspirar a futuras postulaciones y seguir desarrollando nuevas iniciativas.

Para finalizar, ¿qué mensaje le dejaría a los clubes que buscan crecer mediante proyectos, y qué desafíos y metas se propone a futuro?

Hoy en día, este tipo de proyectos representa una de las pocas vías reales de crecimiento para muchas instituciones de nuestro medio. Estamos hablando de montos que pueden superar el medio millón de pesos, cifras que son muy difíciles de alcanzar para clubes que apenas logran sostener sus gastos cotidianos. Por eso, es fundamental animarse, capacitarse y trabajar con responsabilidad para aprovechar estas oportunidades. En lo personal, el objetivo en lo deportivo para este año es seguir preparándome y trabajando para repetir las campañas del año pasado, buscando nuevamente los títulos salteños, y proyectarme a nuevos desafíos para el 2027.

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