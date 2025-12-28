Elección Reina del Carnaval 2026: publicaron bases y condiciones para aspirantes en Salto

La Elección de la Reina del Carnaval de Salto 2026 comenzó a tomar forma y ya están disponibles las bases y condiciones para quienes deseen postularse. El certamen vuelve a posicionarse como uno de los eventos más esperados dentro del calendario de la principal fiesta popular del departamento, generando expectativa y entusiasmo entre los carnavaleros.

Desde la Intendencia de Salto se ultiman los detalles de un espectáculo que tendrá como objetivo elegir a la soberana que representará al departamento en el próximo Carnaval. La coordinación general del certamen estará a cargo de la reconocida modelo y comunicadora salteña Evangelina Lechini, quien encabezará el proceso de selección y preparación de las aspirantes.

El evento de elección se realizará el 24 de enero, en las afueras del Palacio Córdoba, un escenario que ya es habitual para este tipo de propuestas culturales y festivas.

Las bases y condiciones para ser aspirante a Reina del Carnaval de Salto 2026 se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la Intendencia de Salto, dentro del apartado Carnaval 2026. Allí se detalla toda la información vinculada a las celebraciones y al proceso de selección.

Entre los requisitos principales, se establece que las postulantes deben tener entre 18 y 35 años de edad. Una vez cerrado el período de inscripciones, la organización realizará un casting, del cual surgirá la selección de 15 finalistas, elegidas por un jurado designado especialmente para la ocasión.

El plazo para inscribirse vence el sábado 3 de enero. Las inscripciones se realizan exclusivamente de forma online, a través del formulario habilitado en la web de la Intendencia de Salto y en el enlace oficial dispuesto para tal fin.

Desde la organización señalaron que existe un marcado entusiasmo y se espera una importante cantidad de aspirantes, en un certamen que, año tras año, se consolida como una de las expresiones más visibles del Carnaval salteño.

