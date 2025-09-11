El Yunque expuso el Gran Campeón Angus en el Prado

- espacio publicitario -

Dos días de intensa actividad marcaron la jura de Angus en la Expo Prado, con el Dr. Diego Oribe al frente de la pista. El jurado, visiblemente emocionado por la designación, destacó el nivel genético de los animales y la importancia del equilibrio como concepto central en su evaluación.

“Fue un tremendo honor jurar esta pista. Es un desafío estar ahí adentro porque hay muchos animales buenos, con mucho trabajo de las cabañas detrás. Me gustó mucho el Angus que vi: animales productivos, llenos de carne, pero cuidando el sello racial y la estructura”, señaló.

El Gran Campeón y la fila de machos

El Gran Campeón, de cabaña El Yunque, fue definido por Oribe como un toro de gran balance. “La palabra es equilibrio. Entre su delantera, su trasera, su profundidad. Muy útil, muy funcional, sumamente ancho. Cumplía con un gran balance entre todas las cosas”, explicó.

El Reservado Gran Campeón Macho, de San Gregorio Ganadera, también fue destacado: “Otro tremendo toro con mucha culata. Quizá le faltaba ese balance del Gran Campeón, pero era un toro muy completo”.

El Tercer Mejor Macho, de Héctor M. Eugui Bonetto, recibió un reconocimiento especial por su solidez. “Era un toro más pesado, ya con edad, pero llevaba muy bien sus kilos, con un esqueleto fuerte. Por eso quise valorarlo”, comentó.

En sus palabras de agradecimiento, el jurado recordó el camino recorrido: “Esta designación me movilizó mucho. Te acordás de momentos de incertidumbre, de soledad, de decisiones difíciles, y un día te ves acá jurando. Me acuerdo mucho de mi padre, que fue muy generoso conmigo, me permitió armar una cabaña con la base de un ganado que él venía mejorando hace muchos años, y siempre me dio para adelante”.

Angus, la carne que tracciona

Oribe también se refirió al rol de la raza en el mercado. “Angus tiene cualidades que lo hacen único: es reconocido y demandado por el consumidor. Esa demanda tracciona a toda la cadena y nos sirve a todos: al productor, al corral y a la industria. Angus termina siendo un punto de encuentro para todos”.

Desafíos hacia adelante

De cara al futuro, el jurado fue claro: “El desafío es seguir innovando y agregando valor. Con las tecnologías actuales, el que no innova queda atrás. Organizaciones como la nuestra tienen que estar en constante dinamismo”.

Al cerrar, Oribe explicó el hilo conductor de su elección: “Siempre busqué balance y equilibrio. No se trata solo de culata, hay que mirar estructura, capacidad corporal, sello racial. El Gran Campeón lo tenía, y en la hembra también lo encontré, incluso con un toque de mayor clase. Ese es el tipo de animal que hay que seguir buscando”.