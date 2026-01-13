El viernes de la asamblea; ¿puja electoral en Ceibal?

Será finalmente el próximo viernes, con el primer llamado a la hora 21 y 30′ y el segundo a las 22, cuando se desarrolle la Asamblea Anual Ordinaria en el Club Atlético Ceibal.

Lectura y consideración del acta anterior, memoria y balance anual, asuntos varios y elección de nuevas autoridades.

Sobre este último aspecto, la duda no falta: si se plantea solamente una lista integrada mayoritariamente por los actuales directivos o, caso contrario, surge una lista “opositora”.

En el entorno de Ceibal se maneja esta posibilidad, incluso con el manejo de algunos nombres, algunos de ellos partes de un tiempo pasado.

Atento a que la asamblea se desarrollará el viernes, es obvio que durante la semana que va transcurriendo no haya ninguna señal con respecto a la Dirección Técnica del plantel superior.

Interrogante abierta además: si Ceibal jugará o no jugará, en la próxima edición del Campeonato del Interior, en este caso como parte de la Divisional B.

La condena a Xabi Alonso en Real Madrid

⚖️ O ganas o te echan….

La imposición de Barcelona sobre Real Madrid, para que el equipo catalán se consagrara como Campeón de la Súper Copa de España, impactó en lo más hondo del equipo “merengue”.

No por nada, en la víspera, la noticia fue y vino: a Xabi Alonso lo echaron del mando de Real Madrid.

En lo inmediato, el presidente Florentino Pérez anunció al nuevo estratega: Álvaro Arbeloa. Se trata de quien, en sus tiempos de jugador, supo ser futbolista del Madrid.

Arbeloa debutará mañana miércoles, cuando Real enfrente al Albacete, equipo de la Segunda División en España, en el marco de los Octavos de Finales de la Copa del Rey.

El resultadismo suele mandar: si no hay victoria, hay condena.

Quieren al mejor delantero

⚽ de la Escuelita de Sayago

A partir de ahora, el puesto de los extremos es la prioridad para Peñarol en el mercado de pases, de acuerdo al apunte informativo de Tenfield.com.

Recordemos que el aurinegro ya cerró la incorporación del argentino Gastón Togni, procedente de Defensa y Justicia. Sin embargo, aún está lejos de poner fin a las contrataciones en esta posición, en la que Diego Aguirre pidió respaldar exclusivamente de cara a la temporada 2026.

Peñarol avanzó por Esteban Da Silva, extremo de Racing, de 24 años, quien volvió a aparecer en la órbita del aurinegro, teniendo en cuenta que no es la primera vez que el club consultó por sus servicios.

En esta oportunidad, más que consultar, la dirigencia fue a la carga por el delantero con la intención de que se sume cuanto antes.

Ha sido uno de los jugadores más completos del Campeonato Uruguayo que finalizó, jugando como extremo o carrilero por derecha. De pierna diestra, actuando por su perfil hábil. Rápido, explosivo y de zancada larga, con llegada a la línea de fondo asegurada. Aporta técnica y muy buen criterio para finalizar las jugadas.

El exfutbolista de Cerrito, quien se desempeña en la Escuelita de Sayago desde la temporada 2024, marcó 9 goles y brindó seis asistencias en el reciente año que pasó.

Martes 13 y este

📺 fútbol para verlo

La Serie Río de la Plata tendrá su cuarta jornada de competencia este martes 13 de enero a las 21:00 horas, cuando Independiente de Avellaneda enfrente a Everton de Chile en el Parque Viera.

El encuentro se podrá ver en exclusiva por Disney+, en producción de Tenfield.

🏆 SERIE RÍO DE LA PLATA

MARTES 13 DE ENERO

INDEPENDIENTE (AVELLANEDA) – EVERTON (CHILE)

Parque Viera. Hora: 21:00

