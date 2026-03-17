El vicepresidente de OFI fue a la Liga y quedó contra el paredón

«¿Ocho equipos en OFI no es una puñalada para el fútbol salteño?»

-Era una visita pendiente. Pero ayer a la noche se contempló, cuando el vicepresidente de OFI; el salteño Walter Hugo Martínez, acudió a la sesión ordinaria del Consejo Superior. Habló y juzgó. Reveló por ejemplo, que por concepto de fideicomiso, clubes de la Liga y la Liga en particular, recibieron el beneficio económico de 344 mil dólares. Habló y defendió en buen romance, el actual sistema de acceso de los equipos a los torneos de la Divisional A y B a nivel de torneos de clubes. El delegado de Salto Uruguay montó en cólera, cuando interrogó al vicepresidente: «¿Ocho equipos en OFI no es una puñalada para el fútbol salteño?». No es la primera vez que Daniel Schiavi saca la guadaña frente a lo que califica como una virtual injerencia de OFI a nivel de las Ligas locales, y en el caso de la salteña, generando un perjuicio notorio. Sobre todo en este caso, atendiendo a que el organismo rector abre la portera sobre todo en la «B», surgiendo la opción para más de 80 equipos. Walter Martínez le respondió que en el tiempo han sido los propios clubes del Interior, quienes han solicitado incrementar el número posible. En más de una ocasión en el Consejo, el presidente Luis Alberto Arreseigor, sumó leña a la fogata: «la cosa es bien sencilla, y que los clubes salteños no se registren ni en la «A» ni en la»B», entonces podemos no estar sujetos a las planificaciones de torneos que surgen desde la propia OFI»

CUESTIÓN DE DETALLE

Lo real es que Walter Hugo Martínez, amparó determinados argumentos o situaciones de hecho, con «los números sobre la mesa», como asimismo lo inherente a los proyectos aprobados a clubes y Liga de Salto, en los distintos ejercicios comprendidos entre los años 2019-2022 y 2022-2026. En el primer período señalado la suma total fue de $ 2.987.820 y en el segundo período, $ 13.395.4590. A su vez el vicepresidente de OFI no pestañeó al poner énfasis que se mejoró sustantivamente la derivación de montos para la selecciones que afrontan el Campeonato del Interior, con un total de 23 millones de pesos. A la luz de estos montos, las Ligas se despegan del aquel doble compromiso económico: paga a los árbitros y traslados. Por eso es que las recaudaciones que se originen en calidad de locales, son esenciales a cuenta del equilibrio financiero de las Ligas, con ganancias capaz de producirse. Para tener en cuenta: la próxima reunión del Consejo Superior, será el lunes 6 de abril, tras la culminación de la semana de turismo.

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Se fueron los integrantes del Tribunal Arbitral; humo blanco para el Colegio

Noche de decisiones en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Por ejemplo en el caso del Colegio de Jueces, con dos nombres puestos a consideración de los representantes de clubes. Salto Nuevo amparó el nombre de Daniel González, mientras Nacional jugó las fichas por José Luis de los Santos. En el primero de los casos, respaldo de Libertad, Salto Nuevo y Salto Uruguay. Los nueve clubes restantes fueron parte de la aprobación de José Luis de los Santos. La abrumadora mayoría en pro de «Pipilo», quien en los últimos años en más de una ocasión dijo que renunciaba….pero no renunció. Para el apunte: todos los jueces que pasaron por el cernidor de los clubes fueron aprobados ayer. A su vez otro detalle no menor: los integrantes del Tribuanl Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol renunciaron a sus cargos, por lo que es la hora de suplirlos. Uno de ellos, ya figura en cartelera: Dr. Roberto Fioritti. A su vez la Comisión de Reglamento tendrá que completarse.

Esta es buena: Para los jugadores con lesiones graves, habrá aportes de dinero

De los aspectos que remarcó el vicepresidente de la Organización del Fútbol del Interior, algunos no pasaron de largo. Por ejemplo, el relativo a las lesiones de gravedad que padecen no pocos jugadores, con el rotura de meniscos, etc, etc. Es sabido que los costos son significativos a la hora de la intervención quirúrgica y no se contemplan desde los ámbitos que se prestan mecanismos de atención, tanto desde lo privado como desde lo público.

Es por eso que en OFI se analiza en qué medida puede aportarse dinero para quienes padecen estas situaciones, que incluso ponen en riesgo la continuidad como deportistas que son. A su vez Walter Martínez notició que en breve el organismo rector apuntalará un Curso para Dirigentes, en tanto hasta el 10 de abril rige el llamado para los clubes que pretendan acceder a un fideicomiso. Se trata naturalmente de quienes aún no han accedido a esta opción.

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