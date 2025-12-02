El uso compartido de agua termal, del Merazzi y al Baby también: Ferro Carril avanza en el convenio: «no todo es dinero, el ingenio también cuenta»

(Foto: sitio oficial de Ferro Carril Fútbol Club)

En la edición del domingo que pasó, el actual presidente de Ferro Carril y postulante a la reelección, Dr. César Signorelli, apuntó en EL PUEBLO a áreas específicas de la gestión. Y algunos aspectos bien que vale la pena acentuarlos. Por ejemplo, en cuanto a la climatización de las piscinas. Al decir del presidente, se hicieron estudios y tiene su complejidad, no solo para su efectivización, sino también para su funcionamiento, pues su operativa impone un costo altísimo.

«Como alternativa entonces iniciamos gestiones con el MTOP

(con la Ministra) para avanzar en un convenio que incluya a SENADE por la cercanía de

la Plaza de Deportes, con el uso compartido de un pozo de agua termal. No todo es

dinero, el ingenio cuenta».

EL MERAZZI DE LA NUEVA REALIDAD

Desde el Dr. César Signorelli, otro aspecto que vale la pena tener en cuenta, porque «el Merazzi también recibió nuestra atención, lo que se traduce en la visible mejora en el campo de juego que muchos dicen es el mejor del medio, se construyó un vestuario para visitantes, femenino y para personas con dificultades motrices con la financiación parcial a través de un fideicomiso con OFI. «Se viene trabajando en un proyecto para el baby de colocación de riego automático que se empezaría a ejecutar a fines de enero y ya cuenta con un porcentaje alto de financiación. En la línea que mencionaba antes, ya iniciamos gestiones ante el MTOP para concretar una cancha de piso sintético que se agregaría a la de césped natural, a lo que se suman las gestiones con AFE para compartir y mejorar el espacio que actualmente ocupa el club Parque Solari»

Siempre «Daro»; eterno, Rocha

Un 29 de noviembre de 1961, debutó con la Selección Uruguaya, Pedro Virgilio Rocha. Rocha defendió la Selección en 74 partidos convirtiendo 33 goles entre los años 1961- 1974. Disputó 4 Mundiales,1962 Chile, 1966 Inglaterra, 1970 México y 1974 Alemania. Su debut con la Selección Uruguaya fue ante la Unión Soviética.

Campeón de América en 1967 y mejor jugador de la Copa. Pedro Virgilio Rocha Franchetti «El Verdugo», nació en Salto, un 3 de diciembre de 1942 y falleció en San Pablo, un 2 de diciembre de 2013. De lo que no hay dudas: 2 de diciembre y 3 de diciembre. Dos fechas asociadas a Pedro Virgilio Rocha. ¿El más grande jugador salteño de todos los tiempos?. ¡El más grande! Rescatarlo desde EL PUEBLO no es una necesidad. Es siempre un alterable acto de justicia.

Los salteños con destino a la OFI

-El fin de semana que pasó, con el desarrollo de la prueba teórica y práctica, impulsada por el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior. Dos impactos a la cuenta del referato salteño, desde el momento que la eliminación se produce: Robert Ledesma y Mauro Melo. Tanto el sanducero como el artiguense, han generado elogios reales desde que llegaron a las gremiales salteñas, pero ahora no solo es un golpe adverso para los dos, sino para la propia Liga Salteña de Fútbol. Como contrapartida y no es cosa menor, el avance de Johan Güelfi y Alexander Moreno en la nómina de árbitros que estarán habilitados para los Torneos que se vienen, tanto a nivel de selecciones juveniles como de mayores. Se recordará que no tanto tiempo atrás, solo un árbitro salteño, Sebastián Samit, había accedido a esa distinción. El único que superó las pruebas que hubo que superar.

