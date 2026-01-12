El uruguayo Nicolás Espinosa fue segundo…

La maratón de Reyes en Concordia con más de 3000 inscriptos (cobertura especial)

Desde las primeras horas de la mañana, el movimiento en la ciudad de Concordia fue intenso. Vehículos provenientes de distintas provincias de la República Argentina arribaron para ser parte de una nueva edición de la tradicional Maratón de Reyes, que este año se desarrolló bajo un clima muy distinto al de ediciones anteriores.

El cielo encapotado y una brisa proveniente del sur acompañaron la jornada, con una temperatura que rondó los 20 grados, ideal para la práctica deportiva. En la capital citrícola de la provincia de Entre Ríos, miles de personas se congregaron para vivir esta auténtica fiesta del atletismo, una prueba que año tras año continúa consolidándose como un eje fundamental del deporte en la región mesopotámica.

Como es habitual, fueron varios los salteños que cruzaron el río para ser parte de este evento tan especial. Más de 3.000 atletas se encontraban inscriptos hasta la jornada previa, reflejando la magnitud de una travesía que convoca a corredores de toda la región y que despierta un marcado interés, especialmente entre los adeptos del norte uruguayo.

En los días previos, la Plaza 25 de Mayo fue el punto neurálgico de la organización, con puestos destinados a la inscripción de los participantes. El mismo día de la competencia también se habilitaron espacios para quienes llegaron a último momento, mientras que una parte importante de los atletas completó su registro de manera online, confirmando así su presencia en esta nueva edición de la Maratón de Reyes.

El movimiento comercial que genera la Maratón de Reyes en la ciudad de Concordia resulta inusual. Son alrededor de 3.000 los competidores que participan, pero a ellos se suma una multitud de acompañantes que potencia aún más la actividad en la ciudad. En la oportunidad, tuvimos la posibilidad de dialogar con varios de los visitantes, llegados desde provincias como Córdoba y Buenos Aires, además de muchos concordienses que, pese a estar radicados desde hace años fuera de la provincia por motivos laborales, regresan especialmente para ser parte de esta tradicional prueba.

El punto de encuentro es la Avenida San Lorenzo, donde los corredores comienzan con la entrada en calor y empiezan a palpitar esta verdadera fiesta del atletismo. Allí se instalan importantes equipos de amplificación, con animadores especializados que arengan al público y a los competidores, generando un clima festivo que comienza a intensificarse a partir de las 19 y 19.30 horas.

La Avenida San Lorenzo, especialmente en su intersección con calle Sarmiento, la zona del Centro de Convenciones y hasta el sector oeste de esta arteria —una de las principales de Concordia— se ve colmada por atletas perfectamente identificados con la remera del evento, que transitan, se preparan y toman ritmo previo a la largada.

La prueba de 10 kilómetros concentra a los corredores más veloces, es esta la travesía principal, reúne a la mayoría de los participantes que llegan para ser parte de esta reconocida competencia. El comercio se prepara, la gente acompaña y la ciudad se abre por completo para recibir una prueba de carácter internacional.

Los ganadores;

Desde Santa Fe el vencedor, segundo un uruguayo.

Edgardo Franco estuvo en el tercer lugar durante casi toda la carrera, pero al tomar calle Lamadrid tomó la punta, sacó casi 50 metros de distancia y logró imponerse como nuevo ganador de la Maratón de Reyes. En segundo lugar llegó el Minuano Nicolás Espinosa siendo el mejor Uruguayo ubicado y en tercer lugar, el concordiense Martín Méndez.

La carrera en sus modalidades 5 kilómetros y 10 kilómetros partió a las 20 de Av. San Lorenzo y Sarmiento y tuvo como punto final el Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

