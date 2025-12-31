El Universitario que en febrero volverá: La base no se toca, pero los que llegarán también

Será el 18 de febrero cuando el plantel superior de Universitario inicie formalmente la pretemporada, con la mira puesta en un calendario al que no le faltará exigencia. El plantel rojo se prolongará en manos de Alejandro Irigoyen, tras un 2025 en que no faltaron cuestiones a favor. La consagración a nivel de la Copa de Clubes del Interior, pero además se convirtió en el mejor equipo clasificado de OFI en la Copa Uruguay. Más allá de la resignación del reinado en el fútbol doméstico de la Liga Salteña, las cuestiones a favor no faltaron. Cuando despunte la segunda quincena de febrero, Universitario se echará a andar con un aspecto no menor: la base del plantel superior se prolongará. En un determinado momento del año, el propio Alejandro Irigoyen pautó sin más, «porque Universitario no echa a ningún referente. No hablamos de finalización de ciclos. Hay veces en que el jugador decide que cumplió un ciclo y nosotros aceptamos si entendemos que es necesario aceptar. Pero de ahí a sacar, simplemente que no. No es la política ni deportiva ni humana que rige en Universitario».

QUEDANDO EN CLARO

Más allá del sostenimiento de la base, no estás demás el apunte: a Universitario no le faltarán incorporaciones y una de ellas ya resuelta. Se trata de ALEXANDER GARCÍA, el goleador que llegará desde Wanderers de Durazno. Pero no será la única. Hay que tener en cuenta que Junior Rodríguez tendrá que contemplar una sanción de 10 partidos. Por lo tanto, la llegada de por lo menos un zaguero, surgirá como cosa inminente. Restará saber el futuro de GEORGE DOS SANTOS, si opta por uno año más en el plantel o decide el alejamiento. Es sin dudas uno de los referentes que suele aludir el Director Técnico. En tanto RICHARD RODRÍGUEZ está en condiciones de retornar, a tal punto que es uno más en el ciclo del combinado mayor, con carácter de invitado. La condición de jugador libre se planteará y la interrogante fluye sin dique de contención: se queda o se va de Universitario. Para el arco el doble cerrojo de JORGE y JONY FLEITAS. Para la cita 2026 igualmente no faltarán en Universitario, OCTAVIO PINTOS, ELÍAS ANDALUZ, GASTÓN BARRIENTOS, JONATHAN JORGE, VALENTÍN FORNAROLI, GABRIEL DE SOUZA, FRANCO MATÍAS BENTÍN, RAMIRO SAGRADINI, GABRIEL TABÁREZ y JAVIER GÓMEZ. Los que son parte de la base también. La base está ahí. La del tiempo campeón. Universitario después de todo, sabe bien de qué se trata ese tiempo.

«El capitán que tenemos» ¿Cuantas fotos como esta foto?

El hincha de Universitario derivó esta foto a EL PUEBLO. Para ese hincha de todas la vida, de tantos años, «esta foto refleja lo que es Universitario y lo que significan los dos a nivel plantel principal». Fue en ocasión del Campeonato del Interior, finalmente ganado por Universitario. Valentín Fornaroli fue al encuentro de Alejandro Irigoyen. Es verdad que la toma gráfica es una síntesis perfecta. Sucede que tanto Valentín como Alejandro, son parte del afecto en pro de la causa roja. Pero además en la temporada que se va, el DT le concedió la cinta a Valentín Fornaroli….«porque es el capitán que tenemos dentro y fuera de la cancha. A Valentín le hizo bien la nominación y al plantel también» De lo que no hay dudas: Fornaroli pasa a convertirse en Universitario, como uno de los futbolistas con más títulos acumulados, tanto a nivel de la Liga Salteña como del fútbol de OFI. El talento vigente de un crack. Valentín lo es.

Liga Agraria entró a funcionar: 3 a 1

Tampoco está lejos el Campeonato del Litoral, para el seleccionado de la Liga de las Colonias Agrarias. El equipo de mayores que orienta Américo Montero, jugó y ganó el primer amistoso ante Baltasar Brum. Los goles agrarios a la cuenta de Eduardo Llemes, Yoel Rivero y Bruno Gallino. Fue 3 a 1. Ahora los agrarios apuntan al juego del sábado en el Parque Juan José Vispo Mari frente al Salto de Rony Costa. El partido se iniciará a las 21.30′, mientras que los juveniles sub 18 serán preliminaristas a partir de la hora 19. El debut de los agrarios será como local ante la selección de Bella Unión.

«Este se va para Peñarol….»

“Nos comunicó que no iba a seguir porque notaba que no tenía apoyo. Salimos y dije ‘este se va para Peñarol’”, contó el Gallo López.Peñarol anunció de forma oficial, este viernes, la contratación de Martín Osimani como nuevo general manager de la rama básquetbol. Llega para ocupar el cargo que dejó Edgardo Ottati a mediados de 2024. “El proyecto sigue creciendo. Seguimos dando pasos en la profesionalización de nuestro club y sumando calidad”, expresó el anuncio. El exjugador, retirado a fines de 2024 defendiendo a Biguá, se encontraba ocupando un rol muy similar en las formativas de Nacional desde el año 2021. Su llegada se dio, en gran parte, por su amistad con Leandro García Morales, actual entrenador del Carbonero a nivel de plantel superior.

