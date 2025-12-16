El Tribunal rechazó la apelación roja: Fijaron para mañana la fecha: Universitario apunta al Tribunal de OFI; ¿otro suspenso?

El Tribunal Arbitral de la Organización del Fútbol del Interior, decidió ratificar en plenitud los argumentos expuestos por el Tribunal de la Liga Salteña. Otorgar los tres puntos a Gladiador frente a Universitario, por lo que pasa a avanzar a la instancia semifinales del Campeonato, desplazando al actual Campeón Salteño. Tras la lectura del fallo, el delegado rojo, Hugo López, expuso que la Comisión Directiva estaba analizando una opción: la de apelar al Tribunal de alzada de OFI, es hablar del ámbito supremo. Es obvio que Universitario no admitió de hecho el pronunciamiento del Tribunal Arbitral de OFI, razón por la cual tiende el operativo en la dirección apuntada. Más allá de ese enfoque de la entidad que preside José Ignacio Cujó, se resolvió fijar para mañana miércoles, los partidos de ida en el marco de las semifinales del Campeonato Salteño. A saber.

- Publicidad -

*********

Miércoles 17 de diciembre.

Campo de juego: Parque Ernesto J. Dickinson.

Hora 19.30′- Ferro Carril vs Gladiador.

Hora 21.45′- Ceibal vs Nacional

Los hinchas de Ferro Carril y Ceibal con destino a la Tribuna España; de Gladiador y Nacional con

destino a la Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui»

*********

¿Tiene efecto suspensivo?

Antes de establecerse el orden de los partidos, la interrogante ganó la noche del Consejo Superior: ¿qué ocurriría de hecho, si el Tribunal de alzada le concede la razón a Universitario?. No quedó en claro si si el efecto suspensivo surge en estos casos y los resultados tendrían legitimidad de hecho, porque Universitario radicaría la apelación después del día miércoles. De lo que no hubo dudas es que los cuatro protagonistas de la escena, Gladiador, Ferro Carril, Nacional y Ceibal, asumen el riesgo: afrontar los partidos más allá de la nueva búsqueda de Universitario, que claramente no parece declinar en su pretensión. El Tribunal de la Liga Salteña y el Tribunal de OFI coincidieron en que Valentín Fornaroli jugó inhabilitado, acentuando lo relativo al Comet (sistema que registra todo lo sucedido en un partido, integraciones, amarillas, rojas, etc) y que es de responsabilidad de los clubes verificar si alguna omisión está planteada. De hecho la omisión existió de parte del árbitro Robert Aguirre. De lo que no hay dudas, respecto a la pregunta literalmente colgada: ¿se pueda jugar con una apelación pendiente? Esa es la cuestión. Una cuestión demasiado especial.

Por mayoría se resolvió: se va el Tribunal de Penas

-En las previas de la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, la delegación de Universitario solicitó la reconsideración, respecto a lo que se solicitara en su momento: la destitución de los integrantes del Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol. Se avaló la reconsideración, para luego procederse a votar. Un total de 7 votos contrarios a la continuidad de los dos integrantes y 6 votos a favor. Cabe recordar que uno de los integrantes, Alberto «Toba» Gutiérrez, ya había expuesto su renuncia por diferencias internas. Como aspecto puntual a tener en cuenta: dentro de esos 7 votos rechazando la prolongación de los dos integrantes, aparecen las voluntades del tesorero de la Liga, Rodolfo Galluzzo y el vicepresidente, Miguel Rognoni. Se abrirá diálogo con los componentes del Tribunal de Penas de la «B», a los efectos que suplan a quienes dejaron de integrar el Tribunal de Penas de la «A». Si estos no aceptaran, entonces los neutrales tienen facultades estatutarias para ejercer la función. En otras palabras: pueden penar.

LA SUB 18 DE LOS 23

Para el apunte: ayer en el Consejo Superior se reveló la nómina de 23 jugadores definida por el Director Técnico, Wilson Cardozo, para asumir la disputa del Campeonato del Litoral, cuyo inicio está fijado para el 17 de enero, con ambas selecciones salteñas, debutando ante Tacuarembó. Los juegos en el estadio «Ing. Raúl Goyenola».

LA MIRA EN EL 2026

Hay que reafirmar una propuesta que surgió de parte del Consejo Único Juvenil: a partir de la temporada próxima que se vote la disputa de los torneos en categoría Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Tendría carácter experimental y anularía de hecho la categoría Sub 15. Miguel Rognoni, presidente del C.U.J explicitó las razones.

Universitario en la mala: 12 meses a Facundo Correa

No queda menos que admitir las situaciones adversas que ha padecido Universitario en las últimas semanas, desde el momento que dos Tribunales confluyeron en una misma dirección, para asentir el reclamo de Gladiador, que finalmente se quedó con una plaza semifinalista. Pero además Universitario padeció la suspensión de 10 partidos que fueron aplicados a Junior Rodríguez (zaguero central), mientras que ayer a la noche en el Consejo se reveló la sanción que le aplicara el Tribunal: 12 meses de pena a Facundo Correa. Por lo tanto, para el año que viene si de Campeonato Salteño se trata, Universitario acusará la doble baja de Junior y Facundo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/h1om