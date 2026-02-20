El Tribunal de OFI y el fallo que vio la luz.

Falleció el 18 de febrero del 2026, a los 76 años de edad. Sus hijos: Daniel y Geovana, Eduardo y Carmen, Luis, Silvia y Sergio, Valeria; sus nietos, sus bisnietos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana 19 de febrero a la hora 12:00 en Cementerio Central.