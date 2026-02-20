24.1 C
Salto
viernes, febrero 20, 2026

El Tribunal de OFI y el fallo que vio la luz.

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
⚖️ «Suavidad» de las penas; y «hay que darles palos»

Se trata de los puntos clave sobre el fallo del Tribunal Arbitral de OFI tras los incidentes violentos en el partido Vichadero vs. Guichón (28 de febrero de 2026). Desde EL PUEBLO, esta opción: la de sintetizar lo actuado por el Tribunal, mientras que más de un cuestionamiento no falta.

⚔️ 1. El Conflicto y la Decisión General

El partido terminó de forma prematura debido a una batalla campal iniciada por el equipo de Vichadero (Rivera Interior), que quedó con solo 5 jugadores tras la expulsión de 7 de sus integrantes. Guichón (Paysandú Interior) fue eximido de culpa al determinarse que sus jugadores mantuvieron la calma y solo actuaron en defensa propia.

🏟️ 2. Sanciones a la Institución (Sector Rivera Interior)

El Tribunal aplicó medidas por “anormalidades en espectáculos deportivos”:

  • Clausura del estadio: El Martín Berasain queda inhabilitado por 3 fechas (solo para categoría Absoluta).
  • Multa económica: Se impuso una sanción de 50 UR (Unidades Reajustables).
  • Proceso disciplinario: Se investigará a la presidenta de Vichadero, Macarena Silva, por insultos y amenazas (“hay que darles palos”) hacia la terna arbitral.

🚨 3. Sanciones a los Jugadores (El punto polémico)

El informe critica la “suavidad” de las penas, considerando que los actos de violencia física grave recibieron castigos menores que no ayudan a erradicar la violencia:

⚽ Jugador⏳ Sanción📝 Motivo
Tommy Suárez (#1)8 mesesLe dio una plancha a un rival y luego pateó a un jugador en el suelo, quien debió ser retirado en ambulancia.
Oribe Montero (#2)6 mesesGolpes de puño y patadas a rivales caídos.
Kevin Echeverre (#16)4 partidosAgresión grave sin disputa de balón.
Jefferson Villafán (#3)7 partidosRiña y golpes.
Gaspar Osorio (#5)7 partidosRiña y golpes.
Carlos Bravo (#8)8 partidosParticipación en hechos violentos.
William Machado (#18)8 partidosSiendo suplente, saltó el tejido para agredir a los rivales.

Para el apunte: estas suspensiones por “partidos” solo aplican para el Campeonato Nacional de Selecciones; los jugadores pueden seguir compitiendo en sus ligas locales y en la Copa de Clubes de OFI.

