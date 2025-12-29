34.2 C
El sistema SUCIVE estará fuera de servicio del 31 dediciembre al 8 de enero

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
El Gobierno de Salto informa a la población que, de acuerdo con lo comunicado por el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), el sistema informático permanecerá inactivo para las
Intendencias desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026 inclusive, debido a los trabajos de carga masiva de la información correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

En virtud de esta situación, no se podrán realizar trámites que requieran el uso del sistema SUCIVE durante el período mencionado. La atención de los trámites vinculados a SUCIVE se retomará con normalidad a partir del viernes 9 de enero de 2026, una vez restablecido el sistema.

