El singular caso de Marcelo Soria en Chaná.

Cuando los jugadores trascienden en el tiempo, o son parte de más de un tiempo. Es más o menos lo que acontece con Marcelo »Portugués» Soria en Chaná. El delantero de los 199 goles, el de la nueva celebración, el de reconocimiento desde el Club Atlético Chaná. Claramente, en la entidad del «Indio» no disminuyen el valor deportivo y afectivo de su crack en la historia. Marcelo Soria lo es.

🗞️ «Las instituciones que llegan lejos son las que no se olvidan de los suyos.»

Y Chaná, en este tiempo tan especial, a las puertas de sus 100 años, tiene la sensibilidad a flor de piel. Los diarios y los registros lo dicen: Marcelo Soria.

Para todos los que van a una cancha, «el Portugués». Para los de adentro, para los de Chaná, para los que lo conocemos simplemente como «el Portu». Hoy, en su cumpleaños, intentaremos escribirte algo en nombre de todos los indios.

¿Qué se puede decir de alguien que nos dejó afónicos tantas veces?

¿Qué se puede decir de alguien que no pasó por Chaná, sino que es Chaná?

Para explicarlo elegimos solo dos recuerdos, pero alcanzan para explicar todo.

En el año 1996, cuando fue parte del ascenso, sus goles empujaron al club hacia la Primera; todo era alegría.

Pero en el año 2022, cuando las cosas no eran fáciles, cuando Chaná estaba en la “C”, cuando no había aplausos garantizados, estabas allí, con tu silencio, con tu presencia y liderazgo en la cancha, donde los adversarios todos te temían, aun con tus 43 años.

Porque los cracks no se miden solo en finales y festejos; los cracks se ven en las difíciles. Y ahí estuviste. Estuviste cuando dolía. Estuviste cuando había que poner el pecho. Estuviste cuando el club te necesitó.

Por eso hoy no hablamos solo de goles; hablamos de entrega, de pertenencia, de identidad.

Gracias por tus goles. Gracias por tu compromiso. Gracias por estar siempre.

Te estamos eternamente agradecidos, «Portu». Porque algunos jugadores hacen historia y otros, como vos, son la historia.

⚽ Facundo Balatti, jugador revelación en la primera fecha del Apertura.

El «naranjero» de la Curva



«¡17 años tiene Facundo Balatti! Se estrenó como lateral derecho de Danubio en el Tróccoli y completó un destacado partido. A su corta edad tiene mucha personalidad para ir al ataque y para cerrar en defensa. Subrayamos la buena toma de decisiones; parecía un jugador con más experiencia. Futuro prometedor en la franja».

Pasó la primera fecha del Campeonato Apertura de la Divisional »A» profesional y Danubio resultó uno de los equipos ganadores. Pero un hecho no pasa de largo: desde el momento que un salteño de 17 años como Facundo Balatti fue nominado como jugador revelación. La evaluación de lo producido para el rescate desde EL PUEBLO y, sobre todo, las proyecciones en aras del propio futuro.

Cabe establecer que, en su momento, Balatti (ex Universitario) fue citado para integrar preselecciones juveniles de Uruguay. Mientras que una verdad surge incontestable: el yacimiento de futbolistas que supone el fútbol de la Liga Salteña, con la adquirida relevancia del Consejo Único Juvenil.

🗣️ Emanuel Gigliotti habla de un salteño. «Fue el más grande jugador con el que jugué»

«Ayer la mención de Nacional en redes me sorprendió; no es usual que un club suela hacer esa clase de acciones. Me encantó. Se ve que el cariño con la gente es sincero y es lo mismo de este lado».

«Siempre trabajé con diferentes psicólogos por el momento en que llegue el retiro. El apoyo de un profesional es clave; hablé con muchos jugadores que se retiraron y te hacen foco en estar ocupado, en sentirse útiles».

«Para mí, Luis Suárez fue el jugador más grande con el que jugué, lejos. Es top mundial. No se podía no salir campeón teniéndolo a Luis Suárez».

“Cuando llegó Luis Suárez tuve una chance de irme a Brasil, pero después pensé en la posibilidad de compartir vestuario y cancha con un top mundial; no podía desaprovecharla”.

“Nacional es un club que coopera mucho, tiene mucha gente en lo social”.

“Si soy entrenador y me llama Peñarol, digo que no. Soy muy respetuoso, no podría”.

Cabe preguntarse si Luis Suárez es uno de los salteños más notorios en el tiempo. Nótese, en este caso, el pensamiento de su compañero. El argentino tendió abierto elogio para el goleador «naranjero». Y no es poco lo que dijo. En fútbol, quién o quiénes en la cima si de salteños se trata. Esa es la cuestión.

