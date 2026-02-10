El sexto día de los pases

Braian Rodríguez a River Plate, Facundo Trinidad

Un total de 57 pases ayer en la tarde-noche del lunes, sexto día en el período de la Liga Salteña de Fútbol. Entre las salientes, dos goleadores que alteran el destino: Braian Rodríguez se sumará a River Plate, mientras que Facundo Trinidad llega para Ceibal. A su vez, Juan Ángel Albin ya es jugador de Universitario, en lo que constituye su segundo ciclo en los rojos. A esta nómina hay que tenerla en cuenta.

# Nombre completo Del club Al club Carácter 1 Acosta Furtado, Esteban Benjamín Salto Uruguay Universitario Definitivo 2 Perillo Da Silva, Alexander Joaquín Santa Rosa Chaná Préstamo 3 Mattio Coelho, Valentín River Plate Universitario Préstamo 4 Filonenko Barrios, Ronaldo David Ferro Carril Peñarol Préstamo 5 Díaz Gómez, Lucas Jhonatan Ferro Carril Peñarol Préstamo 6 Gómez Carabio, Facundo Daniel Ferro Carril Peñarol Préstamo 7 Fagúndez Miños, Leandro Jesús Salto Nuevo Gladiador Definitivo 8 Albín Leites, Juan Ángel Lazareto Universitario Definitivo 9 Gochal Farías, Lautaro Federico River Plate Salto Uruguay Definitivo 10 Acosta Pintos, Jonathan Darío Club de Pesca Cerro Definitivo 11 Echagüe Godoy, Giorgio Valentino Club de Pesca Cerro Definitivo 12 Benelli Aramburo, Dilan Ezequiel River Plate Salto Uruguay Préstamo 13 Aguerre Godoy, Maximiliano Nicolás River Plate Salto Uruguay Definitivo 14 De los Santos Falcón, Juan Pablo River Plate Salto Uruguay Préstamo 15 Mendieta Gomila, Ihojan Lautaro River Plate Salto Uruguay Préstamo 16 Rodríguez Carballo, Braian Damián Gladiador River Plate Definitivo 17 Antúnez Figueroa, Carlos Sebastián Saladero Universitario Préstamo 18 Trindade Duarte, Leandro Ezequiel Palomar Hindú Definitivo 19 Almeida Rosa, Facundo Nicolás Universitario Salto Uruguay Definitivo 20 Amarillo Rojas, Hiojan Yamandú Cerro Arsenal Definitivo 21 Silva Tafernaberry, Walter Leonardo Libertad San Eugenio Préstamo* 22 Bacqué Celada, Gerónimo Arsenal Saladero Definitivo 23 Pintos Baptista, Luis Miguel Libertad Saladero Definitivo 24 Ferreira Sequeira, Kevin Yosuhé Chaná Nacional Definitivo 25 Perdomo Alves, Axel Valentí Dublín Central Tigre Definitivo 26 Ibarra Pereira, Santiago Saladero Tigre Definitivo 27 De los Santos Leivas, Bruno Isaías Tigre Quinta Av. 33 Definitivo 28 Rodríguez Bastida, Ángel Agustín Parque Solari San Eugenio Préstamo* 29 Barrientos Araújo, Jorge Luis Parque Solari San Eugenio Préstamo* 30 González Larrosa, Roberto Javier Parque Solari San Eugenio Definitivo 31 Leal Rodríguez, Thiago André Chaná Nacional Definitivo 32 Moreira Gómez, Anderson Benjamín Sud América River Plate S. V. B. 33 Bremermann Aguirre, Kevin Enrique Nacional River Plate Definitivo 34 Ríos Arrigoni, Agustín Tigre Gladiador Definitivo 35 Dávila Da Silva, Joaquín Darío Peñarol Cerro Préstamo* 36 Rodríguez Martínez, Nelson Emanuel Barcelona Florida Definitivo 37 González Machado, Washington Andrés Peñarol Lazareto Definitivo 38 González Machado, Cristian Ramón Huracán Lazareto Definitivo 39 Núñez Borges, Giovanni River Plate Progreso Préstamo 40 Chaves D’Oliveira, Sergio Guzmán Ferro Carril Progreso Préstamo 41 Fagúndez Torres, Valentino Ceibal Tigre Definitivo 42 Quinteros Muñoz, Dilan Ezequiel River Plate Tigre Definitivo 43 Pintos Muñoz, Agustín Gladiador Tigre Préstamo 44 Coimbra Rondán, Maximiliano Nicolás Albion Ceibal Préstamo 45 Araújo Larrosa, Leonel Javier San Eugenio Ceibal Definitivo 46 Guzmán Caprile, Thiago Nahuel River Plate Ceibal Préstamo 47 Nain Núñez, Gonzalo Martín Parque Solari Arsenal Préstamo* 48 Caffré Gómez, Carmelo Martín Arsenal River Plate Préstamo 49 Cuello Montero, Esteban Javier Almagro Progreso Definitivo 50 Texeira Trindade, Thiago Leonel Peñarol Progreso Préstamo 51 Suárez Martínez, Carlos Gabriel Libertad Dublín Central Préstamo* 52 Rodríguez Jacques, Valentino Benjamín Libertad Arsenal Definitivo 53 Samit Da Costa Leites, Ernesto Alexander Salto Nuevo Dublín Central Préstamo* 54 Abadie Cardozo, Christian Matías Albion Santa Rosa Definitivo 55 Rodríguez Superi, César Benjamín Gladiador Universitario Préstamo 56 Martínez Acosta, Nelson Asdrúbal Albion Santa Rosa Definitivo 57 Trinidad Viera, Facundo Gabriel Sud América Ceibal Definitivo



«Total apoyo al funcionario de la Liga»

«El Cuerpo de Neutrales y los clubes manifiestan su total apoyo al funcionario Ignacio Rodríguez de Ávila, quien en la noche de ayer (por el domingo pasado) fue víctima de una rapiña, donde le fue sustraída la recaudación correspondiente al encuentro disputado entre las selecciones de Salto y Artigas. Expresamos nuestra solidaridad, total respaldo y confianza, lamentando profundamente el mal momento vivido». -Se trata en este caso del comunicado revelado en la víspera por la Liga Salteña de Fútbol, aludiendo a la penosa situación que se generara algunos minutos después de finalizada la doble jornada entre Salto y Artigas, por el torneo del Litoral Norte. La rapiña al funcionario de la Liga y la denuncia posterior desde los neutrales, radicada a nivel policial.

Las rojas del campeón de OFI y Matías Morales por primera vez

Fue en la víspera y se inscribió el acontecimiento en la proyección de Universitario en este 2026 que va transcurriendo. La marca sanducera que vuelve a vestirlo en todas sus categorías y las asistencias de los dirigentes, Mathías Rodríguez, Carlos Coutinho y Ermidas Sarnicola. Tras ello, con rumbo a la cancha, para sumarse algunos jugadores y en este caso, el sanducero Matías Morales, quien será uno más en la plantilla roja tras los años en Nacional. El Universitario Campeón del Interior iniciará en la segunda quincena de este mes, la pretemporada que desembocará en el certamen de OFI. De lo que no hay dudas: la entidad que preside José Ignacio Cujó, prolonga su más potencial tiempo de consagraciones, entre los títulos a nivel local, más el doble e histórico alcance en OFI.

