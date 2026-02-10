25.1 C
martes, febrero 10, 2026

El sexto día de los pases

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
Braian Rodríguez a River Plate, Facundo Trinidad
a Ceibal y Juan Albín se pone la de Universitario

Un total de 57 pases ayer en la tarde-noche del lunes, sexto día en el período de la Liga Salteña de Fútbol. Entre las salientes, dos goleadores que alteran el destino: Braian Rodríguez se sumará a River Plate, mientras que Facundo Trinidad llega para Ceibal. A su vez, Juan Ángel Albin ya es jugador de Universitario, en lo que constituye su segundo ciclo en los rojos. A esta nómina hay que tenerla en cuenta.

📄 Período de pases – Altas registradas

#Nombre completoDel clubAl clubCarácter
1Acosta Furtado, Esteban BenjamínSalto UruguayUniversitarioDefinitivo
2Perillo Da Silva, Alexander JoaquínSanta RosaChanáPréstamo
3Mattio Coelho, ValentínRiver PlateUniversitarioPréstamo
4Filonenko Barrios, Ronaldo DavidFerro CarrilPeñarolPréstamo
5Díaz Gómez, Lucas JhonatanFerro CarrilPeñarolPréstamo
6Gómez Carabio, Facundo DanielFerro CarrilPeñarolPréstamo
7Fagúndez Miños, Leandro JesúsSalto NuevoGladiadorDefinitivo
8Albín Leites, Juan ÁngelLazaretoUniversitarioDefinitivo
9Gochal Farías, Lautaro FedericoRiver PlateSalto UruguayDefinitivo
10Acosta Pintos, Jonathan DaríoClub de PescaCerroDefinitivo
11Echagüe Godoy, Giorgio ValentinoClub de PescaCerroDefinitivo
12Benelli Aramburo, Dilan EzequielRiver PlateSalto UruguayPréstamo
13Aguerre Godoy, Maximiliano NicolásRiver PlateSalto UruguayDefinitivo
14De los Santos Falcón, Juan PabloRiver PlateSalto UruguayPréstamo
15Mendieta Gomila, Ihojan LautaroRiver PlateSalto UruguayPréstamo
16Rodríguez Carballo, Braian DamiánGladiadorRiver PlateDefinitivo
17Antúnez Figueroa, Carlos SebastiánSaladeroUniversitarioPréstamo
18Trindade Duarte, Leandro EzequielPalomarHindúDefinitivo
19Almeida Rosa, Facundo NicolásUniversitarioSalto UruguayDefinitivo
20Amarillo Rojas, Hiojan YamandúCerroArsenalDefinitivo
21Silva Tafernaberry, Walter LeonardoLibertadSan EugenioPréstamo*
22Bacqué Celada, GerónimoArsenalSaladeroDefinitivo
23Pintos Baptista, Luis MiguelLibertadSaladeroDefinitivo
24Ferreira Sequeira, Kevin YosuhéChanáNacionalDefinitivo
25Perdomo Alves, Axel ValentíDublín CentralTigreDefinitivo
26Ibarra Pereira, SantiagoSaladeroTigreDefinitivo
27De los Santos Leivas, Bruno IsaíasTigreQuinta Av. 33Definitivo
28Rodríguez Bastida, Ángel AgustínParque SolariSan EugenioPréstamo*
29Barrientos Araújo, Jorge LuisParque SolariSan EugenioPréstamo*
30González Larrosa, Roberto JavierParque SolariSan EugenioDefinitivo
31Leal Rodríguez, Thiago AndréChanáNacionalDefinitivo
32Moreira Gómez, Anderson BenjamínSud AméricaRiver PlateS. V. B.
33Bremermann Aguirre, Kevin EnriqueNacionalRiver PlateDefinitivo
34Ríos Arrigoni, AgustínTigreGladiadorDefinitivo
35Dávila Da Silva, Joaquín DaríoPeñarolCerroPréstamo*
36Rodríguez Martínez, Nelson EmanuelBarcelonaFloridaDefinitivo
37González Machado, Washington AndrésPeñarolLazaretoDefinitivo
38González Machado, Cristian RamónHuracánLazaretoDefinitivo
39Núñez Borges, GiovanniRiver PlateProgresoPréstamo
40Chaves D’Oliveira, Sergio GuzmánFerro CarrilProgresoPréstamo
41Fagúndez Torres, ValentinoCeibalTigreDefinitivo
42Quinteros Muñoz, Dilan EzequielRiver PlateTigreDefinitivo
43Pintos Muñoz, AgustínGladiadorTigrePréstamo
44Coimbra Rondán, Maximiliano NicolásAlbionCeibalPréstamo
45Araújo Larrosa, Leonel JavierSan EugenioCeibalDefinitivo
46Guzmán Caprile, Thiago NahuelRiver PlateCeibalPréstamo
47Nain Núñez, Gonzalo MartínParque SolariArsenalPréstamo*
48Caffré Gómez, Carmelo MartínArsenalRiver PlatePréstamo
49Cuello Montero, Esteban JavierAlmagroProgresoDefinitivo
50Texeira Trindade, Thiago LeonelPeñarolProgresoPréstamo
51Suárez Martínez, Carlos GabrielLibertadDublín CentralPréstamo*
52Rodríguez Jacques, Valentino BenjamínLibertadArsenalDefinitivo
53Samit Da Costa Leites, Ernesto AlexanderSalto NuevoDublín CentralPréstamo*
54Abadie Cardozo, Christian MatíasAlbionSanta RosaDefinitivo
55Rodríguez Superi, César BenjamínGladiadorUniversitarioPréstamo
56Martínez Acosta, Nelson AsdrúbalAlbionSanta RosaDefinitivo
57Trinidad Viera, Facundo GabrielSud AméricaCeibalDefinitivo


«Total apoyo al funcionario de la Liga»

«El Cuerpo de Neutrales y los clubes manifiestan su total apoyo al funcionario Ignacio Rodríguez de Ávila, quien en la noche de ayer (por el domingo pasado) fue víctima de una rapiña, donde le fue sustraída la recaudación correspondiente al encuentro disputado entre las selecciones de Salto y Artigas. Expresamos nuestra solidaridad, total respaldo y confianza, lamentando profundamente el mal momento vivido». -Se trata en este caso del comunicado revelado en la víspera por la Liga Salteña de Fútbol, aludiendo a la penosa situación que se generara algunos minutos después de finalizada la doble jornada entre Salto y Artigas, por el torneo del Litoral Norte. La rapiña al funcionario de la Liga y la denuncia posterior desde los neutrales, radicada a nivel policial.

Las rojas del campeón de OFI y Matías Morales por primera vez

Fue en la víspera y se inscribió el acontecimiento en la proyección de Universitario en este 2026 que va transcurriendo. La marca sanducera que vuelve a vestirlo en todas sus categorías y las asistencias de los dirigentes, Mathías Rodríguez, Carlos Coutinho y Ermidas Sarnicola. Tras ello,  con rumbo a la cancha, para sumarse algunos jugadores y en este caso, el sanducero Matías Morales, quien será uno más en la plantilla roja tras los años en Nacional. El Universitario Campeón del Interior iniciará en la segunda quincena de este mes, la pretemporada que desembocará en el certamen de OFI. De lo que no hay dudas: la entidad que preside José Ignacio Cujó, prolonga su más potencial tiempo de consagraciones, entre los títulos a nivel local, más el doble e histórico alcance en OFI.

