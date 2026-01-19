¡El Samba venció a la lluvia! Una noche de brillo y pasión en el mini desfile

El pasado sábado, el ritmo de los parches y el brillo de las lentejuelas se apoderaron de la calle en lo que fue un adelanto electrizante del carnaval. En una jornada cargada de alegría, entusiasmo y baile, las escuelas de samba demostraron por qué esta fiesta es el alma de nuestra cultura popular.

Ni siquiera las inclemencias del tiempo lograron opacar el espíritu de los integrantes y el público. Aunque la lluvia se hizo presente, no pudo apagar la llama del samba; al contrario, le dio un tinte épico a una noche donde la resistencia y la pasión fueron las grandes protagonistas.

Cobertura Exclusiva: Romina Buzzo y Ruben Da Rosa

Para que no te pierdas ningún detalle, Romina Buzzo y Ruben Da Rosa estuvieron en el corazón del evento. Con imágenes exclusivas, entrevistas a las figuras de las comparsas y toda la intimidad de los preparativos, te traemos el resumen más completo de lo que fue este despliegue de talento para El Pueblo Digital.

Fotografías: Intendencia de Salto/Eventos y Martín Cabrera(Prensa La24)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jo8o